Klaipėdiečiai pamokė lygos naujokus

Gedimino Petrausko auklėtiniai svečių tvirtovėje 104:87 įveikė gargždiškius ir savąją pergalių seriją pratęsė iki keturių.
Praėjusią savaitę uostamiesčio krepšininkai pratęsimo Jonavoje metu oponentams sumetė penkis tritaškius (124:117), o šį rezultatą taip pat papildomo laiko metu pakartojo ir trečiadienį vykusiose Eurocup turnyro rungtynėse su Lenkijos komanda (103:87).
Susitikimą pralaimėtu ginčo kamuoliu pradėję klaipėdiečiai pirmųjų atakų metu taškus rinkosi po antrųjų šansų arba varžovų klaidų – 6:1. Vis dėlto sezono rungtynes šios savaitės Citadele KMT akistatoje sužaidęs Karolis Giedraitis netrukus atsakė dviem tritaškiais, o po Deivido Gailiaus šūvio į buvusios komandos krepšį šeimininkai persvėrė rezultatą – 12:10. Likusioje kėlinio dalyje pirmaujanti komanda keitėsi kone kiekvienos atakos metu, tad po pirmųjų 10 minučių švieslentė rodė lygybę – 24:24.
Antrąjį ketvirtį Arnas Velička pradėjo septynių taškų spurtu ir klaipėdiečiai šiek tiek perėmė iniciatyvą – 33:28. Tiesa, Tomo Rinkevičiaus sušauktas pasitarimas atnešė vaisių – skirtumas vėl sumažėjo iki vieno metimo vertės, o ketvirčio viduryje abiejų komandų puolimas sustojo – 36:34. Visgi „Neptūno“ legionieriai, vedami Rihardso Lomažso, paskutinių atakų metu ėmėsi iniciatyvos ir svečiai prieš ilgąją pertrauką susikrovė rekordinį pranašumą – 50:42.
Radvilas Kneižys trečiojo kėlinio pradžioje grįžo ant parketo ir iškart pridėjo tritaškį – 55:46. Vėliau ekipos keitėsi taikliais metimais, bet klaipėdiečiai palengva tolo nuo savo oponentų, o Zane‘o Watermano ir Vitalijaus Kozio tolimi šūviai sukrovė triuškinamą persvarą – 72:54. Tiesa, čia tritaškių lietus nesibaigė – „Neptūno“ krepšininkai trečiajame kėlinyje iš viso įmetė net septynis tritaškius, kurie visiškai sužlugdė šeimininkų viltis kovoti dėl pergalės – 87:61.
Lemiamas ketvirtis daug intrigos jau neatnešė – D. Gailius ir Jalonas Pipkinsas sėkmingai atakavo iš dviejų taškų zonos, tačiau šeimininkams nepavyko pasipriešinti prieš beveik nieko neprametusius ir toliau tritaškių fiestą pratęsusius G. Petrausko auklėtinius – 99:73. Galiausiai vaizdas aikštelėje nebepakito, o svečiai išsivežė pergalę – 104:87.
Nugalėtojus į pergalę traukė vos vieną metimą iš žaidimo prametęs A. Velička, kuris į komandos sąskaitą pridėjo 16 taškų (4/5 dvit., 2/2 trit., 2/3 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 25 naudingumo balus.
„Neptūnas“ vertėsi be traumuoto Martyno Pacevičiaus.
Šeimininkų neišgelbėjo ir solidus J. Pipkinso pasirodymas. Pastarasis sukratė 16 taškų (8/11 dvit.), išskirstė 3 rezultatyvius perdavimus ir įsirašė 13 naudingumo balų.
„Neptūnas“: Arnas Velička 16, Rihardsas Lomažsas 14, Arnas Beručka ir Harrisonas Cleary po 13, Radvilas Kneižys 11, Egidijus Mockevičius ir Mindaugas Girdžiūnas po 9, Vitalijus Kozys 7.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 16, Deividas Gailius ir Nojus Mineikis po 13, Martinsas Meiersas 12, Karolis Giedraitis ir Trey’us Pulliamas po 10, Paulius Petrilevičius 9.
„Trečias kėlinys buvo geriausias. Po ilgos pertraukos turėjome nedidelę persvarą, tai paskatino suaktyvėti. Stengiamės pakaitalioti žaidėjus. Pirmoje dalyje lyg ir prisitaikėme prie varžovų, bet nelabai pataikėme savo metimų. Mūsų, trenerių, užduotis sukurti geras progas atakuoti mūsų žaidėjams, o ar jie pataiko, lemia individualūs dalykai. Gerai, kad po pertraukos tie tritaškiai jau sukrito“, - aiškino Gediminas Petrauskas.
