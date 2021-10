K. Maksvytis: sunkiausia bus atrinkti dvyliktuką

Pasirinko 32 žaidėjus

Išplėstiniame kandidatų į Lietuvos rinktinę sąraše – 32 krepšininkai, tarp jų – 16 legionierių.

Mūsiškių laukia 2023-iųjų pasaulio čempionato atrankos varžybos: lapkričio 26-ąją savo arenoje – mačas su bulgarais, 29 d. svečiuose – su čekais.

"Dar yra laiko, kai reikės pateikti sutrumpintą kandidatų sąrašą. Sezono pradžia, bus atsižvelgiama, kokios sportinės formos žaidėjai, galbūt kažkurį sustabdys trauma. Sunkesnė užduotis bus atrinkti dvyliktuką", – sakė K.Maksvytis.

Sąraše – ir žalgiriečiai

Jis į rinktinę kviečia ir Kauno "Žalgirio" krepšininkus Edgarą Ulanovą, Luką Lekavičių bei Mareką Blaževičių – jų pagalbos tikisi sulaukti per rungtynes su Čekijos ekipa.

Žalgiriečiai lapkričio 26-ąją išvykoje žais Eurolygos mačą su "Barcelona", tačiau kita artimiausia šio turnyro dvikova kauniečių lauks tik gruodžio 2-ąją namuose su Vitorijos "Baskonia".

A.Juškevičius teigė nenorįs apgaudinėti nei savęs, nei kitų, nebejaučiąs didelės motyvacijos.

"Norėčiau matyti Edgarą, Luką ir Mareką, nes atrankos varžybų ir Eurolygos tvarkaraštis nesutampa. Visgi šiuo metu "Žalgirio" situacija – ne lengviausia. Į kandidatų sąrašą įtraukėme tik Lietuvoje rungtyniaujančius Eurolygos žaidėjus, nes tai labiausiai įmanoma suderinti", – teigė K.Maksvytis.

M.Kalnietį kvies vėliau?

Stratego arsenale nėra buvusio Lietuvos rinktinės kapitono Manto Kalniečio.

"Kol kas tai mūsų, trenerių, sprendimas. Šįkart kviečiame žaidėjus tik šiemet numatytoms varžyboms", – paaiškino K.Maksvytis.

2022 m. vasario 24-ąją Lietuvos krepšininkai išvykoje ir 27 d. namuose žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda, liepos 1-ąją svečiuose – su Bulgarijos atstovais ir 4 d. savo aikštėje – su čekais.

A.Juškevičius nepadės

K.Maksvyčiui nepavyko įkalbinti Ado Juškevičiaus, pernai nusprendusio baigti karjerą nacionalinėje ekipoje.

"Su juo kalbėjausi ne vieną kartą – atvirai, be jokių užuominų. Jis teigė nenorįs apgaudinėti nei savęs, nei kitų, nebejaučiąs didelės motyvacijos. Be to, Adas nori skirti daugiau laiko šeimai", – sakė Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris.

K.Maksvyčio štabe taip pat dirbs treneriai asistentai Kęstutis Kemzūra ir Giedrius Žibėnas, skautas Tomas Rinkevičius, fizinio rengimo specialistas Deividas Rinkevičius.

Kandidatai

Į Lietuvos rinktinę kviečiami krepšininkai:

gynėjai, įžaidėjai – Arnas Velička (Neapolio "GeVi Basket", Italija), Dovis Bičkauskis (Oradėjos CSM CSU, Rumunija), Ignas Sargiūnas (Prienų "Labas GAS"), Kristupas Žemaitis (Panevėžio "Lietkabelis"), Laurynas Beliauskas (Santjago de Kompostelos "Obradoiro CAB", Ispanija), Lukas Lekavičius (Kauno "Žalgiris"), Margiris Normantas, Mindaugas Girdžiūnas ir Vaidas Kariniauskas (visi – Vilniaus "Rytas"), Paulius Valinskas (Alsto "Okapi", Belgija), Šarūnas Vasiliauskas (Voluntario CSO, Rumunija), Tomas Dimša (Trevizo "NutriBullet", Italija), Vytenis Čižauskas (Kėdainių "Nevėžis-Optibet"), Žygimantas Janavičius (Klaipėdos "Neptūnas");

puolėjai – Arnas Butkevičius ir Gytis Radzevičius (abu – "Rytas"), Deividas Gailius ir Matas Jogėla (abu – "Neptūnas"), Donatas Tarolis (Afjonkarahisaro "Afyon", Turkija), Dovydas Giedraitis ("Lietkabelis"), Edgaras Ulanovas ("Žalgiris"), Eigirdas Žukauskas (Permės "Parma", Rusija), Eimantas Bendžius (Sasario "Banco di Sardegna", Italija), Gytis Masiulis (Bilbao "Surne", Ispanija), Osvaldas Olisevičius (Emilijos Redžo "UnaHotels", Italija), Žygimantas Skučas (Pasvalio "Pieno žvaigždės");

vidurio puolėjai – Laurynas Birutis ("Obradoiro CAB"), Marekas Blaževičius ("Žalgiris"), Martinas Gebenas (Bambergo "Brose", Vokietija), Martynas Echodas (Venecijos "Umana Reyer", Italija), Martynas Sajus (Bairoito "Medi", Vokietija), Regimantas Miniotas ("Surne").