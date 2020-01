Juoda krepšinio savaitė: nesėkmės savo arenose ir svetur

Yra ir gerų ženklų

Pirmąsias Eurolygos antro rato rungtynes žalgiriečiai žaidė Madride su "Real" ekipa ir nusileido jai 82:88.

"Matyti, kad Rudy Fernandezas ant mūsų vis dar pyksta. Ne veltui taip smaigstė tritaškius", – juokavo Vladas Garastas. Legendinis treneris mano, kad, nepaisant nesėkmės, žalgiriečiai yra pagavę gerą žaidimo ritmą.

"Priekaištų nėra. Vyrai gerai kovėsi, bet "Real" juk vienas Eurolygos lyderių. Įveikti jį su dabartine "Žalgirio" sudėtimi prilygtų stebuklui", – pripažino V.Garastas.

Net penkis tritaškius pataikiusio R.Fernandezo vedamas karališkasis klubas iškovojo 13-ąją pergalę iš eilės ir sustiprino savo pozicijas turnyro lentelės viršūnėje.

"Laimėti Madride visada sunku bet kuriai komandai. O šį sezoną tai padaryti ypač sudėtinga. Todėl pagirtina tai, kad "Žalgiris" nenuleido rankų atsilikdamas daugiau nei dešimčia taškų", – teigė V.Garastas.

– Ar tai, kad kauniečiai nepraskydo atsilikdami dviženkliu skirtumu, liudija apie psichologinį komandos atsigavimą po anksčiau ištikusios devynių pralaimėjimų serijos?

– Tai geras ženklas. Pralaimėti tokiam varžovui šešiais taškais nemalonu, bet nėra gėdinga. Viskas gerai, reikia žiūrėti toliau.

– Vienu pagrindinių ispanų ginklų tapo tritaškiai. Kaip įmanoma sutramdyti varžovą, taip taikliai šaudantį iš toli?

– Pataikyti 50 proc. tolimų metimų – labai geras rezultatas. Pamenu, trenerio karjeros metais mums iš Maskvos atsiųsdavo reikalavimus, kad aukšto meistriškumo komanda turi pataikyti 42 proc. tritaškių. Tai būdavo laikoma siekiamybe. Juk tritaškiai – labai efektyvus ginklas, o žalgiriečiams šį sezoną kol kas nesiseka juos gerai pataikyti.

– Ne pirmą sykį kauniečius skaudžiai baudė R.Fernandezas. Ar įmanoma sustabdyti šį snaiperį?

– Rudy labai geras žaidėjas. Aukšto meistriškumo, gali pataikyti, gali prasiveržti. Gaila, bet jis mums pažįstamas iki skausmo. Atrodo, kad jis prieš "Žalgirį" visada nusiteikia itin kovingai. Matyt, dar jaučia nuoskaudas nuo įvykių Kauno arenoje laikų (brolių Macių išpuolio – aut. past.).

– Ar tritaškiai buvo vienintelė "Žalgirio" silpnybė?

– Kauno komandai labai trūksta tikro vidurio puolėjo. Neatsitiktinai vėl pralaimėta kova dėl kamuolio. O antrieji šansai labai veiksmingi.

– Vėl blykstelėjo Lukas Lekavičius. Regis, kad šiam įžaidėjui reikia dar didesnio trenerio pasitikėjimo, nes jis tai pateisina?

– Smagu matyti tokį L.Lekavičių. Lukas – labai staigus, gali atitrūkti nuo oponento. Be to, jis yra puikiai įvaldęs veiksmingą metimą – iš eigos, atsispiriant viena koja. Norint sustabdyti tokį žaidėją, reikia gerokai aukštesnio ir labai kibaus gynėjo.

– Kitą savaitę "Žalgirio" laukia išvyka į Belgradą. Ten tikriausiai bus ne ką lengviau nei Madride?

– Žinome, kad Belgrado arenoje – serbiškas sirgalių pragaras. Be to, "Crvena zvezda" šį sezoną demonstruoja puikius rezultatus, veržiasi į atkrintamąsias varžybas, tad pergalė serbams bus gyvybiškai svarbi. Tačiau "Žalgiris" taip pat įsibėgėja, tad lauksime įdomios kovos.

Viniečiai neatsilaikė

Vilniaus "Rytas" namuose 86:91 pripažino Kazanės "Uniks" pranašumą. Tai buvo Europos taurės turnyro "Top 16" etapo G grupės mačas.

"Uniks" – ko gero, stipriausia komanda, sutikta šį sezoną. Jamaras Smithas, Errickas McCollumas, Jordanas Theodore'as individualiais veiksmais nulėmė savo ekipos sėkmę. Tačiau tai, kad prie varžovų krepšio septyniolika kartų atkovojome kamuolį, liudija, jog mūsų žaidėjai nenusileido svečiams kovingumu, visi stengėsi laimėti", – po rungtynių kalbėjo "Ryto" strategas Dainius Adomaitis.

Kitas šio turnyro rungtynes vilniečiai žais sausio 15-ąją Turkijoje su Stambulo "Galatasaray" krepšininkais, kurie 85:73 įveikė "AS Monaco" komandą.

Toli nuo lyderių

Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos A grupėje Panevėžio "Lietkabelis" 83:92 išvykoje pralaimėjo Ankaros "Turk Telekom" ekipai, o D grupėje Klaipėdos "Neptūnas" savo aikštėje 80:86 – Salonikų PAOK.

"Graikijos komanda pakeitė trenerį, turi du naujus svarbius žaidėjus. Dvikovai su PAOK ruošėmės atsakingai, bet per rungtynes neleistinai daug mūsų sprendimų buvo neteisingi. Be to, pralaimėjome kovą dėl kamuolio", – apgailestavo "Neptūno" vyriausiasis treneris Tomas Rinkevičius.

"Lietkabelio" ir "Neptūno" klubai (po 4 pergales ir 6 pralaimėjimus) savo grupėse yra penktose vietose.

Treneriai

Šarūnas Jasikevičius ("Žalgiris"): "Madride žaidėme neblogą krepšinį, bet pasigedau tikėjimo, kad galime laimėti. Reikia kautis kiečiau. Jeigu Europos krepšinio žvaigždėms leidžiama laisvai judėti po aikštę – nieko gero nesitikėk. Kai kuriose situacijose atrodė, kad atvažiavome pažiūrėti, kaip čia viskas bus. Negalima vien žiūrėti – reikia laimėti. Lukas Lekavičius imasi lyderio pareigų, bet reikia dar daugiau. Nenorėčiau, kad jis sustotų."

Pablo Laso ("Real"): "Laimėjome tryliktą paeiliui Eurolygos dvikovą, tačiau tai – jau praeitis. Svarbiausia – tinkamai pasirengti kitoms rungtynėms, juo labiau, kad mūsų laukia sunki savaitė Rusijoje – mačai su CSKA ir "Chimki" komandomis. Tikiuosi, kad į rikiuotę grįš Sergio Llullas, Gabrielis Deckas ir mūsų komandinis žaidimas bus darnesnis."

Žaidėjai

Kelvinas Creswellas Riversas ("Žalgiris"): "Madrido komandai energijos suteikė Rudy Fernandezo tritaškiai, tuomet įsižaidė ir visas "Real". Tokius žaidėjus, kaip Rudy, reikia išmušti iš ritmo bet kokiomis priemonėmis. Turėjome imtis įvairių veiksmų, kad R.Fernandezas nebūtų taip įsibėgėjęs."

Walteris Tavaresas ("Real"): "Žalgiris" turi daugybę grėsmingų puolimo ginklų, tačiau mums pavyko rasti efektyvių būdų nuo jų apsiginti."

Statistika

"Real"–"Žalgiris" 88:82 (20:18, 27:23, 21:18, 20:23). Madrido "Wizink" arena, 9 096 žiūrovai.

"Real": T.Thompkinsas 20 taškų (iš jų 4/5 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), R.Fernandezas 17 (iš jų 5/8 tritaškių, 3 perimti kamuoliai), J.Mickey 13, F.Campazzo 12 (8 rezultatyvūs perdavimai, 3 klaidos), W.Tavaresas 10 (4 atkovoti kamuoliai), F.Causeuras 8, J.Tayloras 6, N.Laprovittola 2 (4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), U.Garuba, J.Carrollas ir S.Mejris po 0.

"Žalgiris": L.Lekavičius 21 taškas (iš jų 3/4 tritaškių, 3 rezultatyvūs perdavimai), T.Walkupas 19 (iš jų 3/5 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), K.C.Riversas 12 (iš jų 2/7 tritaškių), J.Landale'as 11 (4 atkovoti kamuoliai), A.Milaknis 7 (iš jų 1/5 tritaškių), N.Hayesas 6 (4 atkovoti kamuoliai), P.Jankūnas ir E.Ulanovas (1/5 tritaškių) po 3, Z.LeDay 0 (4 atkovoti kamuoliai).

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 18/27 (66,7 proc.) ir 17/31 (54,8 proc.), tritaškių – 13/26 (50) ir 13/35 (37,1), baudų metimų – 13/14 (92,9) ir 9/12 (75). Atkovota kamuolių – 31 ir 27, perimta – 3 ir 7. Rezultatyvūs perdavimai – 20 ir 13. Klaidos – 15 ir 10.

Rezultatai

"Rytas"-"Uniks" 86:91 (23:20, 16:16, 22:28, 25:27). 5 479 žiūrovai. E.Bendžius (1/7 tritaškių) ir M.Girdžiūnas po 15 taškų / E.McCollumas 20 taškų.

"Neptūnas"-PAOK 80:86 (20:21, 22:26, 22:13, 16:26). D.Gailius 16 taškų (iš jų 5/7 dvitaškių, 4 atkovoti kamuoliai) / A.Smithas 18 taškų (iš jų 3/6 tritaškių).

"Turk Telekom"-"Lietkabelis" 92:83 (21:19, 23:19, 20:22, 28:23). K.Wiltjeras 27 taškai (4 atkovoti kamuoliai, 27 naudingumo balai) / P.Valinskas 17 taškų (iš jų 3/5 tritaškių, 3 klaidos).