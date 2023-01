A. Jasilionis prieš „Wolves“ ir „Ryto“ akistatą sostinėje: jie ne veltui yra Lietuvos čempionai

Tiesioginė dvikovos iš sostinės transliacija – šeštadienį nuo 17:00 val. per BTV televiziją ir Go3.

Abiejų ekipų nuotaikos dabar turėtų būti skirtingos. „Rytas“ vietinėse pirmenybėse fiksuoja septynių pergalių seriją, o Čempionų lygoje ką tik įspūdingu stiliumi patiesė Salonikų PAOK, prieš tai Vilniuje krito ir titulą ginanti Tenerifės „Lenovo“ komanda.

Tuo tarpu „Wolves“ dukart iš eilės suklupo – praėjusius metus baigė pralaimėjimu Panevėžio „7bet-Lietkabeliui“, o naujuosius pradėjo nesėkme Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) ketvirtfinalyje prieš Kauno „Žalgirį“.

Vis tik yra ir pozityvių ženklų, į Alytų atvyko du daug žadantys naujokai – Jeffery Tayloras ir Ericas Buckneris. Pirmasis vietinei publikai prisistatė galingu pasirodymu prieš žalgiriečius – 21 taškas ir 26 naudingumo balai. Antrojo debiutas veikiausiai įvyks Vilniuje.

Sudėties spragos, kurios ypač jautėsi priekinėje linijoje, dabar jau yra apkamšytos. Prieš intriguojančią akistatą portalo LKL.lt pakalbintas „Wolves“ trenerio asistentas Aurimas Jasilionis teigė, kad staigaus kokybinio šuolio nesitiki – svarbiau užtikrinti komandos sustygavimą ilgalaikėje perspektyvoje.

„Mes tikrai niekur neskubame, dieną iš dienos ruošiamės. Projektuosime ir dėliosime viską laukdami pavasario. Kaip greitai viskas duos vaisių – pažiūrėsime“, – sakė vienintelis Rimui Kurtinaičiui „Wolves“ štabe talkinantis asistentas.

Pirmasis istorijoje komandų susitikimas, vykęs dar spalio pabaigoje, klostėsi permainingai. Iki pertraukos aikštėje visiškai dominavo vilniečiai, vienu metu turėję 22 taškų persvarą, tačiau po to „vilkai“ ėmė lėtai lipti į kalną ir liko vos per žingsnį nuo to, kad į jį užkoptų – 89:91 teko pripažinti „Ryto“ pranašumą. Visgi tai – sena istorija.

„Išsinešėme kažkokias pamokas. Svarbiausia, kad mūsų komanda pasikeitė, yra nebe tokia, kaip buvo. Turime du naujus žaidėjus, turėsime juos integruoti į žaidimą. Manau, kad bus įdomu“, – tvirtino A. Jasilionis.

Išvyka į sostinę asistentui turėtų atgaivinti ryškius prisiminimus iš jo etapo tuometiniame „Lietuvos ryte“. 2015-2016 m. sezono įkarštyje A. Jasilionis kelioms savaitėms perėmė sostinės komandos vairą. Į ugnį įmestas jaunas treneris tuomet iškovojo dvi pergales ir patyrė tris nesėkmes. Trumpam į sostinės klubą specialistas buvo sugrįžęs 2018-2019 m. sezone, kuomet darbavosi ties jaunimo programa.

„Sentimentai visą laiką kažkokie yra. Kad ir kurioje vietoje esi pabuvęs, vis tiek prisiriši prie jos, lieka pažįstamų, draugų ir t.t. Bet sakyti, kad tai kažkas ypatingo – taip nėra“, – mintimis apie savo sugrįžimą į Vilnių dalinosi 40-ąjį gimtadienį rudenį paminėjęs treneris.

– Citadele KMT mačas su „Žalgiriu“ nenusisekė – nepaisant solidaus J. Tayloro debiuto, pritrūko kitų žaidėjų indėlio. Kas neleido prieš atsakomąsias rungtynes turėti mažesnio deficito nei 16 taškų?

– Mes žaidėme prieš Eurolygos komandą, kuri šiuo metu yra neblogoje formoje. Mums, aišku, pritrūko pagrindinių žaidėjų indėlio. Ligos ir šventės mus išmušė iš varžybinio ir treniruočių ritmo, tai turėjo įtakos ir pakoregavo planus, negalėjome pilnavertiškai pasiruošti.

– Komanda ką tik pasipildė dviem naujokais, kurie pridėjo taip reikiamo sudėties gylio. Kaip jiems sekasi įsilieti?

– Dar labai mažas laiko tarpas, kad galėtume pasakyti, kaip jie viską perpranta. Ericas žaidė prieš atvažiuodamas ir žaidė neblogai, yra geroje kondicijoje. Jeffas, aišku, nesitreniravo su komanda, tai turės kažkiek įtakos, bet jis treniravosi su fizinio rengimo treneriu, su individualių įgūdžių treneriu. Šiaip jis yra pasiruošęs, bet vis tiek tai turės įtakos, nes treniruotis vienam ir su komanda – du skirtingi dalykai. Jis yra lygį turintis žaidėjas, situacijos krepšinio aikštelėje jam ne naujiena, jis gerai prisitaikė. Jie įsilies į kolektyvą.

Bus sudėtinga, sausį turime vienuolika rungtynių („Wolves“ rungtyniauja ir Šiaurės Europos krepšinio lygoje, – aut. past.). Treniruočių per daug neturėsime, bet bandysime per rungtynes juos įvesti į ritmą, kad jie prisitaikytų prie komandos.

– „Betsafe-LKL“ reguliarusis sezonas artėja prie pusiaukelės, po truputį ryškėja turnyrinės lentelės pozicijos. Kaip vertinate savo padėtį ir kiek tenkina rodomas progresas, turint omenyje, kad esate nauja komanda?

– Labai sunku vertinti. Tik dabar prasidės mūsų sezonas, nes turėsime pilnavertę sudėtį visose pozicijose. Turėjome verstis žaidėjais, kurie žaidė ne savo pozicijose, buvo kažkiek sudėtinga. Kažkas yra pasakęs, kad viščiukus skaičiuoja pavasarį, tai mes taip bandysime daryti. Nevertinu situacijos lentelėje, nes ji nieko neparodo.

– Pastaruoju metu ima matytis fizinio pasirengimo vaisiai – galite daugiau spausti varžovus. Kiek realu išlaikyti tokį ritmą ilgoje distancijoje?

– Yra toks tikslas, atrodė, kad pagavome tai, ko norime ir siekiame. Kaip ir minėjau, ligos ir traumos koreguoja visa tai. Normalu, kad žmogus po ligos grįžta nebe toks. Sunku šitą nustatyti ir įvertinti, tai labai koreguoja treniruočių procesą.

– Klube esate vienintelis asistentas, tai retas atvejis. Kiek daug dėl to krenta atsakomybės ir ar jaučiasi, kad esate vienintelis trenerio patikėtinis? Galbūt ties tuo padeda Algimantas Bružas?

– Kažkaip susitvarkome, bet matysime, kaip seksis sausio mėnesį. Nebijome darbo ir esame tam pasiruošę (juokiasi). Algimanto Bružo pareigos kitokios, tad jis atlieka kitokį darbą.

– Kiek sunku yra analizuoti „Rytą“?

– Nėra sudėtinga analizuoti jų žaidimą, jį didžiąja dalimi lemia žaidėjų individualios savybės, meistriškumas, energija, kurią jie turi. Jie ne veltui yra Lietuvos čempionai. Manau, kad pagrindinis akcentas šiose rungtynėse yra sustabdyti žaidėjus individualiai, ne tiek gilintis į schemas, taktikas. Kaip vyras prieš vyrą atstovėti žaidime, manau, kad mes pajėgūs tai padaryti. Nesigilinant į subtilybės svarbiausia bus atstovėti kiekvienoje mikrodvikovoje.

– Laukia išvyka į Vilnių, kur prieš kiek daugiau nei septynerius metus pats trumpai dirbote vyriausiuoju treneriu. Tokia išvyka sukelia sentimentų?

Tai eilinės „Betsafe-LKL“ rungtynės. Kiek išpūstas burbulas, kad reikia kažką parodyti. Esmė tame, pasikartosiu, kad svarbiausia viską bus parodyti pavasarį, kuomet prasidės atkrintamosios. Dabar čia yra pasirengimas visam, kas laukia.

– Pirmoji jūsų tarpusavio akistata vyko gana seniai. Tąkart vangiai pradėjote rungtynes, į jas sugrįžote, bet pabaigti darbą neužteko jėgų. Kokias pamokas išsinešėte iš to mačo?

– Ilgą laiką jūsų pagrindinė bėda buvo priekinė linija. Dabar rotacija gilesnė, bet tikriausiai sunku tikėtis, kad tai pasijaus iškart?

– Vienas „Ryto“ lyderių – jūsų buvęs auklėtinis Šakiuose Gytis Radzevičius. Jau tada sakėte, kad neabejojate jo potencialu. Kaip vertinate jo progresą? Ar tikėjotės, kad Gytis gali nueiti iki to, kad į priekį vestų Lietuvos čempionų komandą?

– Taip, tada jis tapo NKL reguliariojo sezono ir finalo ketverto MVP. Esmė tame, kad jau tuomet jis, būdamas jaunuolis, turėjo gyvenimo tikslus, krepšinio tikslus ir tvirtais žingsniais keliavo link to, ko nori. Nesistebiu, čia tiesiog juodas darbas, tikslų siekimas. Viskas šiam žmogui dėliojasi teisingai.

– Kalbant apie „Rytą“, negalima nepaminėti Marcuso Fosterio, kuris, būdamas motyvuotas, yra itin sunkiai sustabdomas. Kaip jį pristabdyti?

– Jis labai individualiai stiprus žaidėjas. Nežinau, ar yra tokių žaidėjų, kurie priklauso nuo nuotaikos ar dienos. Man atrodo, kad žaidėjai yra profesionalai, ateina dirbti savo darbo ir kiekvienas nori padaryti viską geriausiai. Ar tą dieną išeina, ar neišeina, priklauso ir nuo varžovų komandos, ne nuo jo pačio. Kiek varžovas leis, tiek jis ir įmes. Stengsimės jį apriboti, sumažinti indėlį ir kažką iš jo atimti.

– Vilniečiai, nors ir banguoja, ką tik sužaidė įspūdingas rungtynes Čempionų lygoje su Salonikų PAOK. Galbūt tai ne pats parankiausias laikas susitikti su „Rytu“, ypač turint omenyje, kad pralaimėjimas lemtų reguliaraus sezono tarpusavio pranašumą varžovų rankose?

– Laiko nepasirinksi, yra kaip yra, rungtynės veja rungtynes. Kažkada vis tiek reikės žaisti. Rungtynių kaina – reguliariojo sezono pranašumas – bus paminėta žaidėjams. Bandysime siekti pergalės, čia nieko nuostabaus, kaip ir kiekvienose rungtynėse stengiamės padaryti tai, ką galime geriausiai.

– Sostinės sirgaliai moka sukurti triukšmingą atmosferą, „Jeep“ arenoje jūsų laukia karštas pasitikimas. To šiame sezone, išskyrus pirmąjį tarpusavio mačą, nelabai patyrėte. Kiek tikėtinas išsimušimas iš vėžių dėl aistruolių palaikymo? Galbūt turint nemažai patyrusių žaidėjų atmosferos aspektas nėra aktualus?

– Nori nenori, fanai aikštelėje yra šeštas žaidėjas, tai „Ryto“ komandos pranašumas. Bet tai yra smagu – tai ir skatina žaidėjus žaisti krepšinį. Manau, kad tai turės įtakos. Pažiūrėsime, dar nesusidūrėme ten, nebuvome toje arenoje. Pamatę sužinosime, bet žaisti ten bus smagu.