Jaramazo metimas išplėšė pergalę įspūdingai sugrįžusiam „Lietkabeliui“

21 taško deficitą panaikinę Nenado Čanako auklėtiniai namuose 82:80 (13:26, 14:20, 32:21, 25:15) pranoko Utenos „Juventus“ (0-1) krepšininkus.
Rekordinę persvarą uteniškiai buvo užfiksavę iškart po pertraukos (50:29). Vis tik netrukus šeimininkai pradėjo dominuoti abiejose aikštės pusėse ir sparčiai naikino atsilikimą, kuris galiausiai sunyko paskutinėmis mačo minutėmis. Likus 22 sekundėms rezultatas dar buvo lygus (82:82). Iniciatyvos ėmėsi Ognjenas Jaramazas, kurio metimas iš vidutinio nuotolio tapo pergalingu – per likusią sekundę Utenos krepšininkai rezultatyvios atakos nesurezgė.
Naudingiausias nugalėtojų gretose buvo su naujos ekipos marškinėliais debiutavęs Danielis Baslykas. Jo sąskaitoje – 14 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 21 naudingumo balas. Rezultatyviau už jį rungtyniavo tik mačo herojus O. Jaramazas (15 taškų).
Pralaimėtojų klube neprilygstamas buvo į komandą sugrįžęs Laurynas Beliauskas. Pastarasis pelnė 19 taškų (5/6 trit.) ir surinko tiek pat naudingumo balų. Tiesa, Utenos ekipai negalėjo padėti Paulius Valinskas.
Rungtynių pradžioje vyko apylygė kova, tačiau kėlinio viduryje „Juventus“ ėmė smaigstyti tolimus metimus vieną po kito (19:13). Ketvirčio pabaigoje svečiai visiškai perėmė žaidimo kontrolę ir po dešimties minučių turėjo dvigubai daugiau taškų už varžovus – 26:13.
Antrajame kėlinyje uteniškiai toliau didino apsukas bei išlaikė turimą persvarą (30:16). Panevėžiečiams buvo pavykę sumažinti deficitą iki apvalaus (26:36), tačiau pirmosios dalies pabaiga priklausė Laimono Eglinsko auklėtiniams, kurie spurtavo 10:1 ir į rūbinę patraukė pakiliomis nuotaikomis – 46:27.
Po pertraukos vaizdas ant parketo kurį laiką iš esmės nesikeitė. Įpusėjus trečiajam kėliniui uteniškiai toliau kontroliavo padėtį (60:42), bet lietuvių vedamas „Lietkabelis“ pamažu ėmė naikinti atsilikimą. Ketvirtyje likus pusantros minutės komandas jau teskyrė 10 taškų (54:64), o paskutinę minutę – vos 5 taškai (59:64). Vis tik L. Beliauskas tolimu metimu dar sugebėjo pagerinti savo komandos padėtį prieš lemiamą atkarpą – 67:59.
N. Čanako kariauna, pajautusi kraujo kvapą, toliau alsavo priešininkams į nugarą – po D. Baslyko tolimo metimo komandas skyrė tik vienas metimas (69:72). Galiausiai, likus dviem minutėms Keondre Kennedy tritaškis išvedė panevėžiečius į priekį (79:78). Paskutinę minutę švieslentėje degė lygybė (80:80), o tuomet komandos apsikeitė rezultatyviais išpuoliais (82:82).
„Lietkabelis“: Ognjenas Jaramazas 15, Danielis Baslykas 14, Keondre Kennedy 12, Ivanas Fevrier 10, Alexanderis Schumacheris ir Milošas Iličius po 8, Gabrielius Maldūnas 6.
„Juventus“: Laurynas Beliauskas 19, Tevianas Jonesas 17, Cameronas Reynoldsas 14, Chase'as Hunteris 11, Brandonas Huntley-Hatfieldas ir Jackas Pagenkopfas po 6.
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