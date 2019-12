Išvykų maratono minusus išskyręs T. Rinkevičius: negalime tinkamai sportuoti

Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai Sombathėjuje vietos „Falco“ ekipai nusileido 73:97. Vengrijos čempionai toliau šį sezoną išlieka nepatyrę pralaimėjimo namuose, o „Neptūnas“ užfiksavo didžiausią šio sezono nesėkmę, kurią nuplauti pavyko vietiniame fronte namuose prieš Kėdainių „Nevėžį“.

„Mums trūko energijos, – tinklalapiui „bcneptunas.lt“ prisiminęs sakė T. Rinkevičius. – Jos mums trūksta išvykos rungtynėse, nesame tokie agresyvūs ir puolant, ir ginantis. Klystame per daug, varžovams per daug lengvai leidžiame mūsų klaidas paversti lengvais taškais. Didžiausia problema – per didelis klaidų skaičius ir blogas varžovų atakų stabdymas.

Tikrai nebuvo geriausias mačas mums. Turėjome keletą ne itin gerų rungtynių sezono pradžioje, bet šitame etape tai buvo blogiausios rungtynės, nes visoje mačo eigoje nesimatė, kad galėtume užsikabinti. Skirtumas tik didėjo, o žaidimas ėjo žemyn. Labai nepatiko, kad savyje neradome jėgų kabintis į rungtynes.“

Į pergalių kelią „Neptūnas“ sugrįžo LKL pirmenybėse, kuriose „Švyturio“ arenoje 88:78 įveikė „Nevėžį“. T. Rinkevičiaus kariauna revanšavosi Kėdainių krepšininkams už nesėkmę pirmajame rate. Po šios pergalės klaipėdiečiai užima trečiąją vietą, į priekį užleisdami tik Kauno „Žalgirį“ ir Vilniaus „Rytą“.

„Kas džiugina, tai kad grįžome į geresnį puolimą, – apie mačą prieš „Nevėžį“ kalbėjo T. Rinkevičius. – To pasigedome Vengrijoje, kai susidūrėme su agresyvia gynyba, sustojo ir mūsų puolimas. Dvikovoje su „Nevėžiu“ klaidų buvo mažiau, bet vis tiek pakankamai daug. Nežaidėme labai gerai, bet kažkiek geriau.“

Mačo Italijoje laukiantys „Neptūno“ krepšininkai atsidūrė tikrame išvykų rungtynių matarone. Nuo lapkričio 27-osios iki gruodžio 18-osios per Čempionų lygos bei LKL turnyrus klaipėdiečiai sužais iš viso septynus mačus, iš kurių šeši – svečių arenose.

„Tai neramina, – sakė T. Rinkevičius. – Negalime tinkamai sportuoti. Turime po vieną ar dvi treniruotes pasiruošti būsimam mačui, o treniruočių metu negalime pilnai išsikrauti, nes ruošiamės rungtynėms. Tas išvykų maratonas yra tikrai ne mūsų naudai.“

Pirmąjį antrojo rato būdami trečiojo grupės vietoje, tačiau kova dėl aukštesnių pozicijų D grupėje yra labai arši. „Neptūną“ nuo septintosios vietos skiria vos viena pergalė, o nuo paskutinės pozicijos – du pralaimėjimai.

Būsima „Neptūno“ varžovė Brindizio „Happy Casa“ yra šešta rezultatyviausia komanda (vid. 84,6 tšk.) turnyre, tačiau klaipėdiečiams pavyko sumažinti jos taškus atidarymo rungtynėse Klaipėdoje, kurias šeimininkai laimėjo 81:71.

„Kiekvienos rungtynės mums yra svarbios, – prieš rungtynes Brindizyje sakė „Neptūno“ strategas. – Tiek Čempionų lygoje, tiek LKL stengiamės ruoštis atsakingai ir kovojame. Mūsų laukianti komanda yra panaši į „Falco“. Išlieka tie patys uždaviniai – kuo mažiau klysti puolime, bus svarbu, kaip stabdysime varžovų greitas atakas.

„Happy Casa“ žaidimas daugiausiai yra paremtas laisvu krepšiniu ir didele improvizacija. Jie daug žaidžia mažu penketu, viskas paremta užsieniečiais, kurie yra stiprūs individualiai. Norint juos stabdyti reikės geros komandinės gynybos. Ruošiamės, o kaip pasiseks, matysime. Svarbiausia dabar atgauti jėgas, kad rungtynėse matyčiau šimtaprocentinį žaidėjų energiją ir atsidavimą.“

Rungtynių Italijoje startas – trečiadienį 21.30 val.