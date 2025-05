Įsižaidęs „Žalgiris“ – nesustabdomas

Kauniečiai nejuokavo

Žalgiriečiai, savo arenoje 84:49 sutriuškinę Klaipėdos „Neptūną“, pratęsė pergalių seriją iki 26-ių iš eilės.

Uostamiesčio atstovai per pirmus du kėlinius surinko vos 15 taškų, tačiau šis mačas – apskritai nerezultatyviausias „Neptūnui“ šį sezoną: iki šiol prasčiau buvo susiklosčiusi tik dvikova su Panevėžio „7bet-Lietkabeliu“ (56:63).

„Prieš rungtynes kalbėjomės, kad „Žalgiris“ tikrai nejuokaus ir iškart parodys, kas yra kas, bet mūsų žaidėjai galbūt kažko nesuprato. Čiupo mus kaip reikiant, tad pirma varžybų dalis ir nulėmė rezultatą“, – svarstė „Neptūno“ vyriausiasis treneris Vidas Ginevičius.

Kitas „Betsafe-LKL“ čempionato rungtynes Kauno krepšininkai žais gegužės 11-ąją svečiuose su Jonavos „CBet“. Pergalė užtikrintų „Žalgiriui“ reguliaraus sezono nugalėtojo titulą.

M. Kiltinavičių vėl nubaudė

Kėdainių „Nevėžis-Optibet“, siekiantis paveržti iš „Neptūno“ aštuntą vietą, garantuojančią kelialapį į ketvirtfinalį, namuose 106:107 pralaimėjo Vilniaus „Wolves Twinsbet“.

Ketvirtą kėlinį likus žaisti 13 sekundžių, kėdainiečiai buvo persvėrę rezultatą savo naudai – 106:105, tačiau netrukus prasižengė Ignas Vaitkus ir sostinės ekipos puolėjas Arnoldas Kulboka baudų metimais išplėšė pergalę.

„Nevėžio-Optibet“ ir „Neptūno“ tarpusavio lenktynėse tvirčiau jaučiasi Klaipėdos komanda, šį sezoną tris kartus įveikusi kėdainiečius (96:90, 83:81, 83:74) ir tik sykį jiems pralaimėjusi (94:107).

Trečią mačą iš eilės techninių pražangų neišvengė Mažeikių „M Basket-Delamode“ strategas Marius Kiltinavičius, šįkart dviejų – per rungtynes su Jonavos „CBet“ (86:107).

Kitas „Betsafe-LKL“ rungtynes Kauno krepšininkai žais gegužės 11-ąją svečiuose su Jonavos „Cbet“. Pergalė užtikrintų „Žalgiriui“ reguliariojo sezono nugalėtojo titulą.

Kas papildys LKL?

Nacionalinės krepšinio lygos („7bet-NKL“) čempionui „Telšių“ klubui oficialiai atsisakius kvietimo dalyvauti 2025–2026 m. „Betsafe-LKL“ čempionate, Lietuvos krepšinio lyga (LKL) patvirtino, jog tęsia darbą, kad artimiausiu metu būtų suformuota dešimties komandų sudėtis.

Licencijas žaisti kitą sezoną stipriausioje šalies krepšinio lygoje jau turi „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“, „CBet“, „Wolves Twinsbet“, „7bet-Lietkabelis“, Utenos „Uniclub Bet-Juventus“, „Šiauliai-Casino Admiral“, „Neptūnas“ ir „Nevėžis-Optibet“.

LKL kriterijų, skirtų klubui, pretenduojančiam dalyvauti „Betsafe-LKL“ čempionate taikant sportinį, komercinį arba plėtros principus, sąraše, be kita ko, nurodyta, kad naujasis kandidatas negali būti susijęs su kito LKL klubo valdymo, administracine ir sportine veikla. Be to, yra ir reikalavimas biudžetui – jį 2025–2026 m. turės sudaryti ne mažiau kaip 800 tūkst. eurų.

Klubas, pageidaujantis dalyvauti LKL čempionate taikant komercinį principą, pretenduoti gauti dalyvio licenciją gali tik tuo atveju, jeigu yra laisva LKL čempionato dalyvio vieta – žemesnės lygos komanda neatitinka LKL kriterijų arba nepageidauja dalyvauti čempionate, o paskutinę vietą LKL užėmusi ekipa iškrenta į žemesnę lygą. Mokestis už licenciją taikant komercinį principą negali būti mažesnis kaip 200 tūkst. eurų ir negali viršyti 400 tūkst. eurų.

Mokestis naujam klubui už licenciją, taikant LKL plėtros principą, – 200 tūkst. eurų.

Rezultatai

Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“ 84:49 (20:7, 27:8, 22:18, 15:16). 2 602 žiūrovai. M. Mitchellas 15 taškų (1/5 tritaškių), I. Wongas 14 (5 atkovoti kamuoliai), D. Giedraitis 11, L. Birutis ir D. Sirvydis po 10 / M. Pacevičius 10 taškų.

Kėdainių „Nevėžis-Optibet“–Vilniaus „Wolves Twinsbet“ 106:107 (26:20, 27:29, 25:23, 28:35). 912 žiūrovų. J. Girardas 25 taškai (5 rezultatyvūs perdavimai), E. Croswellas 23, I. Vaitkus ir V. Kozys (5/7 tritaškių, 4 klaidos) po 15, A. Mikalauskas 13, D. Doualla 10 / A. Cowanas 37 taškai, M. Blaževičius 18, R. Miniotas (10 atkovotų kamuolių) ir A. Kulboka po 11, A. Andrewsas 10.

Utenos „Uniclub Bet-Juventus“–Vilniaus „Rytas“ 90:104 (21:21, 23:30, 24:26, 22:27). 913 žiūrovų. S. Mathonas 14 taškų, L. J. Thorpe'as ir E. Šaulys po 12, L. Beliauskas ir V. Kestelootas (6 atkovoti kamuoliai) po 11 / G. Radzevičius 20 taškų, G. Masiulis 19 (7 atkovoti kamuoliai), R. J. Cole'as 17, Ą. Tubelis 14 (7 atkovoti kamuoliai), M. Normantas 11, A. Gudaitis 10.

„Šiauliai-Casino Admiral“–Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ 89:104 (25:21, 25:37, 17:19, 22:27). 2 002 žiūrovai. L. Uleckas 18 taškų, D. Romančenko 16, G. Blakesas 15 (7 atkovoti kamuoliai) / M. Varnas 16 taškų, M. Rubštavičius ir D. Bičkauskis (4/6 tritaškių) po 14, P. Danusevičius 12 (6 atkovoti kamuoliai), G. Vasiliauskas 11, G. Maldūnas 10.

Mažeikių „M Basket-Delamode“–Jonavos „CBet“ 86:107 (19:31, 19:22, 24:24, 24:30). 295 žiūrovai. K. Leščiauskas 20 taškų, J. Jogminas 16, N. Mineikis 14, A. Urkis 13 / B. Childressas 25 taškai, D. Brewtonas 22, B. Blyzniukas 18.

Turnyro lentelė

1. „Žalgiris“ 30 2

2. „Rytas“ 26 6

3. „CBet“ 19 13

4. „7bet-Lietkabelis“ 17 15

5. „Wolves Twinsbet“ 17 15

6. „Un. Bet-Juventus“ 14 18

7. „Šiauliai-Cas. Admiral“ 13 19

8. „Neptūnas“ 11 21

9. „Nevėžis-Optibet“ 10 22

10. „M Basket-Delamode“ 3 29