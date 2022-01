Į bendruomeniškumo stygių baksnojęs D. Adomaitis: norisi, kad klubiniame krepšinyje lyderis būtų LKL

Jo komandoje buvo likę tik šeši krepšininkai. Penki žaidėjai susirgo COVID-19 virusu, Isaacas Bontonas karščiuoja, o Lukas Kreišmontas gydosi traumą.

Žygimantas Janavičius ir Matas Vaitkus taip pat turėjo problemų, bet išėjo į aikštelę. Rungtynėse abu jie susižeidė, bet ir toliau žaidė.

Panevėžio „Lietkabelis“ ir LKL nesutiko su „Neptūno“ prašymu nukelti KMT ketvirtfinalio rungtynes, kadangi nuostatuose nurodyta, kad aštuonių žaidėjų, nesergančių COVID-19 virusu, užtenka.

Dainius Adomaitis Klaipėdos sirgaliams prisistatė pralaimėjimu 69:73, bet veikiausiai visi „Neptūno“ aistruoliai iš „Švyturio“ arenos išėjo patenkinti.

Visgi Adomaitis patenkintas nebuvo. Anot jo, šioje situacijoje nėra nė vieno laimėtojo.

„Norėčiau labai pagirti žaidėjus, – spaudos konferenciją pradėjo Adomaitis. – Tikrai tokio kovingumo ir atsidavimo seniai nebuvau matęs ir buvau labai to pasiilgęs. Net neabejojau, kad jie tai duos. Tačiau dėl viso to yra per didelė kaina. Matas Vaitkus pusantro kėlinio žaidė ant vienos kojos, nes yra traumuotas. Janavičius pasisuko tą pačią koją, kurią prieš rungtynes buvo suteipavęs ir nuskausminęs. Nes LKL sakė, kad jūs turite žaidėjų, traumos nesiskaito. Čia yra kaina, kuri, manau, yra per didelė.

Žiūrint į šią situaciją, manau, jog visi pralaimėjo. Čia nėra nė vieno laimėtojo. „Lietkabelis“, jeigu mano, kad laimėjus keturiais taškais yra laimėtojai... Jie šioje situacija yra didžiausi pralaimėtojai. Nes tai yra ne krepšinis, tai yra su krepšiniu nesusiję dalykai. Tai yra vertybiniai dalykai, kurie turi būti. Žmogiškumas visada turi būti. Ir tai yra aukščiau už bet kokį rezultatą.

Pasakysiu atvirai, iš šono tikėjausi, kad COVID-19 viruso situacija krepšinio bendruomenę suvienijo. Man atrodė, kad visi vienas su kitu nuoširdžiau bendrauja, požiūris keičiasi į gerą, atsirado vieningumas. Bent man taip atrodė iš šalies. Ir man tai labai patiko. Deja, realybė yra kitokia. Bet tai jokiu būdu nepakeis mano požiūrį į gyvenimą ir vertybes. Tikrai neįsivaizduoju, kad aš ar klubas, kuriame dirbu, pasielgtų panašiai. Tai yra daugiau už sportą, daugiau už viską. Arba turi tas vertybes, arba ne. Ir tas vertybes turi po truputį auginti. Labai tikiuosi, kad mes po truputį vertybes auginsime ir būsime klubas su vertybėmis. Esame kovingas klubas. Dabar svarbiausia sužinoti tai, kada gali prisijungti tie pirmieji žaidėjai, kurie yra iškritę dėl COVID-19 viruso. Pirmiausia tai bandysime susidėlioti.“

– Treneri, atrodė, kad turite nemažą išbandymą, nes turėjote ne tik vadovauti žaidimui, bet ir stebėti pražangas, planuoti, kuris žaidėjas dar gali prasižengti.

– Čia yra krepšinio dalis ir asistentai atliko puikų darbą kas liečia pražangas, keitimus, nuovargį. Čia daugiau ne apie tai. Man paprasčiausiai gaila pačios situacijos. Man labai norisi, kad klubiniame krepšinyje lyderis būtų LKL. Manau, kad jie ir turi būti tas lyderis, kuris visus vienija ir visiems aiškiai pasako, turi būti labai aiškus COVID-19 protokolas, ką turi visos lygos. Ispanija, Eurolyga, Prancūzija. Visi turi labai aiškius protokolus, o mes nieko neturime. Po rungtynių su „Dzūkija“ šeši mūsų žaidėjai pajautė simptomus. Gailiui nustatė virusą, o jeigu būtume padarę pagal tai, kokie yra COVID-19 protokolai užsienio lygose, kai tu privalai dvi dienas stabdyti treniruotes ir testuotis, išsigaudyti sergančiuosius, pas mus būtų neužsikrėtę trys žaidėjai. Manau, kad tai yra per didelė kaina.

Pasižiūrėkite į statistiką, suserga po 3 tūkstančius, tokia yra realybė, ateina tokia banga. Mes žiūrėkime į tai protingiau. Želionis per treniruotę pradėjo skųstis širdies skausmais, atsigulė ir pulsometras rodė neįmanomus skaičius. Mes jį išėmėme iš treniruotės. Su Jogėla tas pats. Kitą dieną paaiškėjo, kad jie yra su COVID-19 virusu. Ar ta kaina verta tokių dalykų? Norisi LKL lyderystės, kad jie aiškiai pareikštų. Yra nuostatai, man juos atsiuntė, juose buvo parašyta, kad sporto direktorius gali bet kurias rungtynes, kas liečia su COVID-19 virusu, nukelti. Yra labai daug gerų pavyzdžių. Ačiū Utenai, Žydrūnui Urbonui, jog pakalbėjus su juo atsakė, jog supranta, kokia situacija, nes patys joje buvo. Nėra problemų, jie sutiko nukelti rungtynes. Tik todėl nukėlė tas rungtynes. Jonavos komandoje buvo du koronaviruso atvejai ir vis tiek nukėlė rungtynes su „Žalgiriu“, kuris sutiko, nes tai yra normalu. Ar „Žalgiris“ turi lengvą tvarkaraštį? „Šiauliai“ sutinka su „Žalgiriu“ sužaisti rungtynes, tai yra sveikintinas žingsnis, taip ir turi būti krepšinio bendruomenėje. Turime vieni kitiems padėti ir konkuruoti aikštėje. Taip man atrodo. Gal aš čia labai naiviai kalbu, nežinau.

– Kaip atrodė pastarųjų dienų treniruotės su šešiais žaidėjais ruošiantis rungtynėms?

– Buvo pajungti ir asistentai. Buvo tokia nežinomybė. Iš pradžių ruošėmės rungtynėms su Utena, iki paskutinės sekundės nežinojome, ar atidės tas rungtynes. Tada žaidėjams pasakėme, kad turite persiorientuoti į „Lietkabelį“, nes nežinojome, ar atidės. Pradžioje atidės, po to jau neatidės. Galiausiai gavosi situacija tokia, kokia buvo. Žaidėjai tikrai šaunuoliai, tą informaciją gerai priėmė. Treniruotėse būdavo septyniese, tad trims treneriams tekdavo padirbėti puolime, kad kiti žaidėjai galėtų gintis. Kažkokia nauja patirtis. Tai patirtis, bet kaina – per didelė.

– Žygimantas Janavičius rungtynėse susižeidė koją, Matui Vaitkui buvo surakinta nugara. Jūs turbūt dar tik susipažįstate su komanda, tad koks jums atrodo pirmasis įspūdis apie kovingumą?

– Man atrodo, kad nereikia net klausti, nes tai matėsi ir treniruotėse, ir rungtynėse. Taip, mums dar reikia padaryti daug žingsnių skirtingose vietose, kad visi vienu metu darytų tai, ką reikia. Komanda turi charakterį, o man tai yra svarbiausia.

– Prieš rungtynes Martynas Mažeika, Deividas Gailius socialiniuose tinkluose dalijosi įrašu, kad laukia 300 spartiečių kova. Ką jums priminė ši kova?

– Nieko nepriminė, galiu pasakyti, kad tai buvo nauja patirtis, niekada nesu buvęs tokioje situacijoje. Reikėjo kuo greičiau reaguoti į įvykius aikštėje ir toje lentoje, kurioje yra surašytos pražangos. Ir rotuoti žaidėjus. Aišku, Vaitkus iš pradžių buvo pasakęs, kad net negali žaisti, bet po to teko. Tai parodo vaiko charakterį, bet ar tai nebus per didelė kaina? Ar nebus taip, kad ta jo trauma kainuos tai, kad jis iškris mėnesiui? Aš dėl to jaučiuosi kaltas, gal tuomet reikėjo žaisti keturiese prieš penkis? Bet tai būtų cirkas. Pirmiausia, ar per televiziją žiūrovai nori pamatyti tokias rungtynes? Daugiau klausimų nei atsakymų ir daugiau klausimų yra ne man. Žinote, kam turite tuos klausimus užduoti.