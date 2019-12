Gruodžio 2-osios NBA pulsas: nuo akistatos viešbutyje iki pagalbos slovėnui

Be Jono Valančiūno pasiekta Memfio „Grizzlies“ pergalė, Luka Dončičiaus ir LeBrono Jameso akistata Los Andžele, Evano Fournier rekordinis pasirodymas, Toronto „Raptors“ dominavimas – visa tai ir daugiau – gruodžio 2-osios NBA pulse.

Gruodžio 2-osios NBA pulsas

Sekmadienį Niujorke rungtyniavusios Majamio „Heat“ ir Bostono „Celtics“ atsitiktinai apsistojo tame pačiame viešbutyje. „Heat“ žaidė su Bruklino „Nets“, o „Celtics“ – Niujorko „Knicks“.

„Nemaloni situacija, kai esame viename viešbutyje su „Celtics“, – komentavo Majamio ekipos vyr. treneris Erikas Spoelstra. – Teks su vadovybe pasikalbėti apie kelionių organizavimą ir jų pokyčius.“

Pergalingai rungtyniaujanti Bostono „Celtics“ įsibėgėjus sezonui tebėra aktyviame ieškojimų kelyje. Jaysonas Tatumas yra vienintelis komandos krepšininkas, visas 19 dvikovų pradėjęs starto penkete. Tuo metu praėjusios nakties varžovės Niujorko „Knicks“ ekipos gretose tik Julius Randle’as startavo visose 20 rungtynių, o komanda išbandė net 11 skirtingų starto penketų.

„Celtics“ starto penkete bent kartą žaidė devyni skirtingi žaidėjai.

Apsirgęs Jonas Valančiūnas negalėjo padėti Memfio „Grizzlies“ ekipai, tačiau jai tai neįveikiamų sunkumų nesukėlė. Lietuvio klubas Minesotoje 115:107 nugalėjo vietos „Timberwolves“ ir nutraukė šešių pralaimėjimų seriją. „Grizzlies“ teko verstis ir be jaunosios žvaigždės Ja Moranto, kenčiančio nugaros skausmus.

Pirmąkart sezone nerungtyniavęs J. Valančiūnas į rikiuotę turėtų grįžti artimiausiu metu.

Per pirmąją dvikovos dalį surinkęs 6 taškus, Luka Dončičius atsigriebė po ilgosios pertraukos, kuomet pelnė 21 tašką ir atvedė Dalaso „Mavericks“ ekipą į solidžią pergalę 114:100 prieš Los Andželo „Lakers“. Kalifornijos klubui tai buvo pirmoji nesėkmė po 10-ies pergalių iš eilės ir tik trečioji per 20 rungtynių. Užfiksuota pergalių serija – didžiausia „Lakers“ istorijoje per pastaruosius 10 metų.

L. Dončičius, pataikęs 4 iš 10 tritaškių, taip pat dar atliko 10 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 9 ir perėmė 3 kamuolius, tačiau 7 sykius suklydo. Jo idealas LeBronas į „Lakers“ kraitį įnešė 25 taškus (11/15 dvitaškiai, 0/5 tritaškiai, 3/3 baudos), 9 atkovotus ir 4 perimtus kamuolius, 8 rezultatyvius perdavimus ir 6 klaidas. Anthony Daviso sąskaitoje – 27 taškai (10/21 metimai) ir 10 atkovotų kamuolių.

„Mavericks“ ir „Lakers“ dvikovą „Staples Center“ arenoje iš pirmosios eilės stebėjęs Dirkas Nowitzki sulaukė dėmesio iš Los Andželo ekipos. Šeimininkai paruošė specialų vaizdo įrašą, kurį visiems susirinkusiems arenoje įjungė per pertraukėlę pirmojo kėlinio metu. Atsistoję sirgaliai plojimais pagerbė NBA legendą, o šis tuo pačiu atsakė jį šiltai priėmusiems fanams.

Už Atlanto karjeros aukštumų siekiantis L. Dončičius nelieka abejingas Slovėnijoje vykstantiems dalykams. Socialinėje erdvėje pasklidus žiniai apie skaudžią diagnozę 22-ejų mėnesių amžiaus berniukui Krisui Zudichui, vienytis ėmė Slovėnijos nacionalinė tinklinio komanda ir žymūs dainininkai, prie kurių prisijungė ir jaunoji NBA žvaigždė.

Mažajam Krisui buvo diagnozuota reta genetinė liga, vadinama stuburo raumenų atrofija. Gydymas UCLA centre efektyviausiais medikamentais, pavyzdžiui, 2018-ais metais siekė net apie 2,2 mln. JAV dolerių. Iš 25 tūkst. gyventojų turinčio Koperio miestelio kilusiai šeimai tai tapo nepakeliama žinia.

Pinigų rinkimo kampanijai paspirtį suteikęs L. Dončičius prisidėjo prie to, jog iš viso buvo surinkti beveik 5 mln. JAV dolerių, kurių užteks padengti medikamentų ir trijų mėnesių šeimos apsistojimo Los Andžele išlaidas. Per tą laiką K. Zudichai progresas bus aktyviai stebimas vietos gydytojų.

Šeima prieš „Mavericks“ ir „Lakers“ rungtynes apsilankė „Staples Center“ arenoje, kurioje pasimatymą inicijavo pats L. Dončičius. Tiesa, jo rungtyniaujančio gyvai K. Zudichai negalėjo, mat Kriso imuninė sistema dar nėra pakankami stipri.

Triuškinama pergale 132:98 prieš San Antonijaus „Spurs“ pasibaigusiame mače Andre Drummondui trūko vos taško, jog užfiksuotų solidų pasiekimą karjeroje. Centras įmetė 9 taškus ir atkovojo 16 kamuolių bei liko nepasiekęs dvigubo dublio, kuris būtų buvęs 377 karjeroje.

Drummondas – daugiausiai dvigubų dublių pasiekęs NBA krepšininkas nuo 2012-2013 m. sezono, kai jis žengė į NBA. Russellas Westbrookas per tą laiką užfiksavo 302 dvigubus dublius ir yra tik antras žaidėjas, peržengęs 300 dvigubų dublių ribą.

Ketvirtojo kėlinio viduryje Oklahomos „Thunder“ atsilikinėjant 89:94 prieš Naujojo Orleano „Pelicans“, reikalus ėmė tvarkyti veteranas Chrisas Paulas. 35-erių įžaidėjas surinko 7 iš 16 savo taškų, svečiai spurtavo 12:0 ir finišavo pergalingai 107:104.

Ch. Paulas per 33 minutes dar pridėjo 8 rezultatyvius perdavimus, 4 atkovotus kamuolius ir 2 sykius suklydo.

Rekordinį rezultatyvumą karjeroje demonstruojantis Evanas Fournier tapo Orlando „Magic“ herojumi dvikovoje su „Golden State Warriors“. Likus žaisti 9,3 sekundės prancūzas įveikė Draymondo Greeno gynybą ir leido „Magic“ išlaikyti saugią persvarą 98:95, vėliau lėmusią pergalę 100:96.

Asmeninį pelnytų taškų rekordą pakartojęs prancūzas per 34 minutes įmetė 32 taškus (7/11 dvitaškiai, 6/10 tritaškiai), sugriebė 3 ir perėmė 1 kamuolį, 2 sykius suklydo ir 3 kartus prasižengė.

SKAUDUS SUSIDŪRIMAS. Orlando „Magic“ gynėjui Wesui Iwundu kaktomuša su komandos draugu Mo Bamba kainavo penkias siūles dešinėje veido dalyje. Alkūnę priėmusiam 24-erių puolėjui buvo prakirsta dešinė akis, tačiau netrukus medikai susiuvo atsivėrusią žaizdą ir krepšininkas vėl žengė ant parketo.

Tiesa, jam asmeniškai dvikova nebuvo itin sėkminga: abu pramesti dvitaškiai, pataikytos 2 baudos ir pelnyti 2 taškai, atkovotas ir perimtas po 1 kamuolys.

Fantastiškai rungtynes pradėjusi Toronto „Raptors“ per pirmąjį kėlinį Jutos „Jazz“ ekipai atseikėjo 37 taškus, per antrąjį – 40, ir ilgąją pertrauką pasitiko pirmaudama net 77:37.

40 pranašumas po dviejų kėlinių – didžiausias „Raptors“ istorijoje ir šį sezoną NBA bei aštuntas didžiausias apskritai lygos istorijoje. Tuo metu „Jazz“ metraščiuose šis rezultatas nugulė kaip visų laikų antirekordas.

Toronto komandos per du kėlinius pelnytų taškų rekordas – 79 taškai. Paskutinį kartą tiek „Raptors“ pelnė 2018 metų kovą, tačiau tada 129:132 pralaimėjo Klivlando „Cavaliers“.

Puolime siautėjusi Los Andželo „Clippers“ komanda Vašingtono „Wizards“ krepšininkams atseikėjo 150 taškų, iš kurių 65 priklausė Kawhi Leonardui ir Paului George’ui. Leonardas per 26 minutes surinko 34 taškus (12/16 dvitaškiai, 2/5 tritaškiai, 4/4 baudos) ir 6 atkovotus kamuolius, tuo metu George’as per 30 minučių įsirašė 31 tašką (6/11 dvitaškiai, 4/10 tritaškiai, 7/7 baudos) ir 8 sugriebtus kamuolius.

„Clippers“ 150-ies taškų ribą peržengė antrąkart šį sezoną. Prieš tai Kalifornijos ekipa 150:101 nušlavė Atlantos „Hawks“.