Gerų naujienų turintis E. Ulanovas: kol esu čia, tol noriu siekti titulų

„BasketNews.lt“ žiniomis, kontrakte galimas pliusas nenumatytas – prieš metus buvo pasirašyta dvejų metų sutartis, todėl Ulė iš Kauno išvažiuotų tik tokiu atveju, jeigu kitas klubas norėtų „Žalgiriui“ sumokėti išpirką, o Ulanovas pats panorėtų keltis kitur.

Visgi dabar puolėjas kalba taip, lyg tokio žingsnio nė neturi galvoje – jis kitais metais sieks šeštojo LKL čempionų titulo.

„Turiu sutartį kitam sezonui. Kol esu čia, tol noriu siekti tik titulų. Pauliaus Jankūno, aišku, pavyti neišeina. Norėtųsi kažkada pavyti, bet nežinau, ar išeis, nes jis irgi nesustoja. Jeigu aš laimiu, tai ir jis. Jankūnas kaip pavyzdys – yra kur tobulėti“, – po triumfo LKL finalo serijoje šypsodamasis kalbėjo Ulanovas.

Jankūnas iškovojo jau 13-ąjį LKL čempionų žiedą. Iš dabartinių „Žalgirio“ krepšininkų daugiau čempionų žiedų už Ulanovą be Jankūno turi tik Artūras Milaknis (8).

27-erių metų 198 cm ūgio atletas LKL finalo serijoje vidutiniškai pelnė 13,7 taško, atkovojo 5,3 kamuolio, atliko po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 20 naudingumo balų.

Dėl MVP apdovanojimo savininko galima neabejoti. Antras naudingiausias „Žalgirio“ narys finale buvo Brandonas Daviesas, pasiekęs 12,3 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 14,7 naudingumo balo vidurkius.

Ar pačiam Ulanovui MVP yra aiškus?

„Daug kas apie tai sako, man daug kas rašė prieš rungtynes. Stengiausi į šoną stumti visas tas kalbas, nenorėjau perdegti. Apdovanojimas, tai žinote, kaip yra pas mus. Ateis naujas sezonas, ateis vienos blogos rungtynės ir viskas (šypsosi). Gerai, jeigu gausiu apdovanojimą, tuomet aš džiaugsiuosi. Tikrai neslepiu – esu laimingas ir dėl žiedo, kuris jau penktasis, o jeigu bus apdovanojimas, tai irgi tikrai neliūdėsiu“, – pasakojo Ulanovas.

– Kaip pavyko trečiosiose rungtynėse taip lengvai įveikti „Rytą“ (92:54)?

– Čia buvo pavyzdinės rungtynės, kaip reikia džiaugtis laimėtu maču. Atrodytų, kad lengvai, bet mes visas 40 minučių buvome labai užsivedę, reagavome į kiekvieną situaciją. Nepaisant to, kad pirmavome didele persvara, mes vis tiek lipome per save. Dėl to yra ko pasidžiaugti.

– Pačiam šį sezoną buvo bangavimų, bet sezono finalinėje dalyje atrodėte fantastiškai. Kaip pats jautėtės mačuose su „Rytu“?

– Jaučiausi labai gerai, labai laisvai. Mėgavausi krepšiniu, o tai man yra labai svarbu. Kartais reikėdavo priimti rizikingus sprendimus, bet jie pasiteisino. Labai džiaugiuosi. Būtų svajonė visą laiką išlaikyti tokią formą, bet ne visada pavyksta. Šiandien džiaugiamės, pasidžiaugsime per atostogas, bet ateis kažkada diena, kai vėl nepasiseks ir reikės viską pradėti iš naujo.

– Kokia buvo šio sezono „Žalgirio“ komanda?

– Naujas sezonas, nauja istorija. Neišvengėme permainų ir traumų. Palyginus, buvo daug traumuotų žaidėjų, turėjome išvykstančių ir atvykstančių krepšininkų. Buvo surinktas superinis kolektyvas, kuris visada buvo kartu. Kai pralaimime, kartu atlaikome piktus trenerio žodžius. Kai laimime, tuomet visi kartu džiaugiamės. Gaila, kad nelaimėjome taurės. Atrodo, kad per kelias minutes pralaimėjome taurę. Labai svarbu, kad šiandien atsipirko viso sezono darbas.

– Šiandien nusimato trankus vakarėlis?

– Pas mus yra taip – kaip žaidi, taip ir reikia švęsti. Šiandien žaidėme gerai, tad gali būti visko (juokiasi).