Gera energija tryškęs J. Valančiūnas į savo arsenalą žada pridėti tritaškius

Vyriausiasis ekipos treneris Tayloras Jenkinsas atskleidė tris starto penketo narius, tarp kurių atsidūrė ir JV. Strategas paminėjo ir J. Moranto bei J. Jacksono pavardes.

„Labai nekantrauju sužinoti, kaip susiklostys pasiruošimo stovykla. Su turima sudėtimi ir talentu tikrai mesime iššūkį. Ja, Jarenas ir Jonas bus startiniame penkete, o krašto puolėjo pozicijoje turime nemažą rotaciją, kuri leis pasitempti visiems“, – sakė J. Jenkinsas.

Strategas taip pat teigė, jog jam bus itin svarbu, kad visi komandos žaidėjai galėtų pataikyti iš toli bei atskleidė, kad J. Valančiūnas nėra išimtis.

J. Valančiūnas praėjusius du sezonus vidutiniškai išmesdavo po tritaškį per rungtynes, o per savo karjerą iš viso paleido 126 šūvius, tačiau galima tikėtis, kad šis skaičius bus pasiektas vien per artėjančius metus.

„Be abejo, Jonas sulauks savo progų šalia krepšio ir žinau, kad jis daug dirbo ties tritaškio linija. Žinau, jog jis dėl to nekantrauja“, – apie auklėtinį kalbėjo T. Jenkinsas.

Tiesa, pats J. Valančiūnas šiuo klausimu buvo kiek atsargesnis.

„Turiu bent truputį prisitaikyti prie šiais laikais vyraujančio žaidimo, – sakė J. Valančiūnas – Nesakau, jog mesiu po 7 tritaškius per rungtynes, bet prioritetas yra žaisti baudos aikštelėje, kovoti dėl kamuolių, tačiau tritaškio pridėjimas suteiks pranašumo ir jeigu būsiu paliktas laisvas, tai gali tapti puikiu ginklu man ir mūsų komandai.“