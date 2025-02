Finalininkų ketvertą perrikiavo klaipėdiečiai

Pasiekė pirmą tikslą

Ketvirtfinalio favoritai buvo Kauno „Žalgiris“ (žaidė su „Šiauliais-Casino Admiral“), Vilniaus „Rytas“ (varžėsi su „Neptūnu“), Vilniaus „Wolves Twinsbet“ (susitiko su Jonavos „CBet“) ir Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ (kovojo su Kėdainių „Nevėžiu-Optibet“).

Žalgiriečiai jau po pirmos akistatos su šiauliečiais buvo įgiję solidžią persvarą (107:88), tad savo arenoje išrikiavo ne stipriausią sudėtį (be Aleno Smailagičiaus, Arno Butkevičiaus), be to, vos septynias minutes rungtyniavo Sylvainas Francisco.

Kauniečiai šventė pergalę 92:85 ir „Citadele KMT“ pusfinalyje susitiks su „7bet-Lietkabeliu“, kuris, pralaimėjęs pirmą dvikovą kėdainiečiams 78:79, namuose atsigriebė 77:67.

„Padarėme tai, kas buvo būtina, kad laimėtume mačą ir pasiektume pirmą sezono tikslą – patektume į Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertą“, – reziumavo „Žalgirio“ strategas Andrea Trinchieri.

Triumfas: „Rytą“ jo arenoje eliminavusio „Neptūno“ treneris G. Vovoras – ant savo žaidėjų rankų. / „Betsafe-LKL“ nuotr.

Efektingas revanšas

Tokį pat siekį, kaip žalgiriečių, deklaravo ir „Rytas“, tačiau paaiškėjo, kad vilniečiams komfortiškos pergalės prieš „Neptūno“ ekipą Klaipėdoje (78:67) buvo per mažai.

Uostamiesčio krepšininkai sostinėje atsirevanšavo didesniu skirtumu (92:77) ir po ketverių metų pertraukos – vėl tarp finalininkų.

„Manau, kad niekas nesitikėjo, kad po šešių iš eilės nesėkmių Lietuvos čempionate šįkart Vilniuje būsime konkurencingi. Įsitikinome, kad galime nuveikti puikių dalykų, jei esame vieningi, pasitikime savimi, savo organizacija“, – kalbėjo „Neptūno“ vyriausiasis treneris Georgios Vovoras.

Pusfinalyje klaipėdiečių lauks „Wolves Twinsbet“ komanda, ketvirtfinalyje eliminavusi Jonavos atstovus.

„Citadele KMT“) finalo ketverto turnyras vyks vasario 15–16 d. Vilniuje, „Twinsbet“ arenoje.

Laukia 10 tūkst. eurų

Kaune paaiškėjo krepšinio mėgėjas, kuris varžysis su Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) profesionalais snaiperių konkurse.

Finalinės atrankos pirmame etape dalyvavo 120 krepšinio entuziastų, antrajame liko 33, pusfinalyje – trylika, o didžiajame finale kovėsi penki geriausieji.

Triumfavo aštuonis tritaškius iš penkiolikos pataikęs penkiolikmetis Nacionalinės krepšinio akademijos auklėtinis Šarūnas Knyšius. Septynis tritaškius įmetė Lukas Dėdelis, šešis – Edvinas Paulauskas.

Vasario 15-ąją, „Citadele KMT“ pusfinalių dieną, „Betsafe Casino“ snaiperio konkurse Š. Knyšius varžysis su „Betsafe-LKL“ taikliarankiais dėl 10 tūkst. eurų piniginio prizo.

Ketvirtfinalis

„Šiauliai-Casino Admiral“–„Žalgiris“ 88:107 (19:34, 26:23, 22:21, 21:29). 4 912 žiūrovų. E. Stankevičius ir M. Kupšas po 16 taškų / L. Walkeris 18 taškų (4/7 tritaškių).

„Žalgiris“–„Šiauliai-Casino Admiral“ 92:85 (21:19, 29:22, 18:22, 24:22). 2 086 žiūrovai. L. Walkeris 15 taškų (3/6 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai) / E. Stankevičius 18 taškų.

„Neptūnas“–„Rytas“ 67:78 (16:24, 22:19, 18:15, 11:20). 2 111 žiūrovų. T. Pavelka, D. Buie (7 rezultatyvūs perdavimai) ir A. Beručka po 13 taškų / G. Masiulis 20 taškų (11 atkovotų kamuolių).

„Rytas“–„Neptūnas“ 77:92 (23:23, 20:19, 18:25, 16:25). 2 271 žiūrovas. G. Radzevičius ir Ą. Tubelis po 19 taškų / D. Buie 25 taškai (8/8 baudų metimų, 4 rezultatyvūs perdavimai).

„Nevėžis-Optibet“–„7bet-Lietkabelis“ 79:78 (17:23, 21:20, 20:14, 21:21). 1 528 žiūrovai. E. Croswellas 18 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / M. Rubštavičius 18 taškų.

„7bet-Lietkabelis“–„Nevėžis-Optibet“ 77:67 (19:14, 20:17, 24:22, 14:14). 2 072 žiūrovai. O. Kovliaras 20 taškų (7 rezultatyvūs perdavimai, 4/8 tritaškių) / J. Girardas 14 taškų.

„CBet“–„Wolves Twinsbet“ 77:95 (17:24, 18:23, 22:22, 20:26). 834 žiūrovai. S. Jarumbauskas 16 taškų (5 atkovoti kamuoliai) / A. Cowanas 27 taškai (11 rezultatyvių perdavimų).

„Wolves Twinsbet“–„CBet“ 85:72 (18:20, 22:17, 21:18, 24:17). 2 323 žiūrovai. M. Jogėla 18 taškų (1/6 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai) / B. Childressas 14 taškų.