 Eurolygos sezonas pradėtas pergale Belgrade

Eurolygos sezonas pradėtas pergale Belgrade

2026-09-24 23:29
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ komanda Eurolygos sezoną pradėjo kovinga pergale išvykoje. Tomo Masiulio auklėtiniai nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkus 83:77 (28:21, 15:24, 16:12, 24:20).

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<span>Eurolygos sezonas pradėtas pergale Belgrade</span>
Eurolygos sezonas pradėtas pergale Belgrade / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

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Pirmuosius taškus „Žalgiriui“ po Jono Valančiūno perdavimo tritaškiu pelnė Carsenas Edwardsas. Netrukus pats Jonas dukart galingai sužaidė po krepšiu, o C.Edwardsas smeigė dar vieną tolimą šūvį – 10:8. Šeimininkams pataikius iš toli, kauniečiai atsakė atkarpa 11:0, per kurią Ąžuolas Tubelis rinko 4 taškus, po 2 pridėjo J.Valančiūnas ir jį keitęs Marekas Blaževičius, Sterlingas Brownas įmetė tritaškį greitoje atakoje – 21:11. Pirmojo kėlinio pabaigoje po Ą.Tubelio pasižymėjo M.Blaževičius, į aikštę grįžęs J.Valančiūnas pelnė dar 5 taškus – 28:21.

Dustinas Sleva taikliai atakavo iš toli po Ą.Tubelio perdavimo (31:23), tačiau žalgiriečių klaidomis ir pramestais metimais iš po krepšio pasinaudojusi „Crvena Zvezda“ lygino rezultatą – 31:31. Edgaras Ulanovas ir D.Sleva pataikė tik 2 baudas iš 6, Marius Grigonis pagaliau nutraukė taiklių metimų iš žaidimo badą – 35:31. Ą.Tubelis ir Nigelas Williamsas-Gossas leido „Žalgiriui“ pirmauti (39:34), bet tada Belgrado ekipa sumetė 3 tritaškius per 1 minutę ir išsiveržė į priekį – 41:43. Antrąjį kėlinį baudų metimais užbaigė S.Brownas – 43:45.

„Žalgiris“ trečiąjį kėlinį pradėjo smagia atkarpa, per kurią N.WIlliamsas-Gossas rinko 4 taškus, C.Edwardsas pridėjo baudos metimą ir dvitaškį – 50:45. N.Williamsas-Gossas pelnė dvitaškį su pražanga, vieną baudą įmetė M.Blaževičius, bet varžovai vėl tritaškiu lygino rezultatą – 54:54. Kėlinio pabaigoje prie baudų metimo linijos vis stojo E.Ulanovas, nuo ten surinkęs 5 taškus iš 6 galimų – 59:57.

D.Sleva taikliai atakavo iš toli, N.Williamsas-Gossas ir J.Valančiūnas įmetė iš po krepšio – 66:64. Tritaškiais skirtumą didino S.Brownas ir Maodo Lo – 72:66. „Crvena Zvezda“ palaipsniui išlygino rezultatą – 72:72. Tada N.Williamsas-Gossas įmetė tritaškį, C.Edwardsas pataikė 2 baudas, Ą.Tubelis – vieną (78:73). S.Brownas porą kartų sužibėjo gynyboje, o puolime gražų dvitaškį įraitė C.Edwardsas – 80:75. S.Brownas ir Ą.Tubelis uždarė rungtynes baudų metimais – 83:77.

„Žalgiris“: N.Williamsas-Gossas 14 (6 rez. perd., 2 per. kam.), J.Valančiūnas 13 (8 atk. kam., 3 blk.), C.Edwardsas 13 (2 per. kam.), Ą.Tubelis 10 (12 atk. kam., 4 rez. perd.), S.Brownas 10, D.Sleva 7, E.Ulanovas 6, M.Blaževičius 5, M.Lo 3, M.Grigonis 2, A.Butkevičius 0 (6 atk. kam., 2 per. kam.), D.Giedraitis 0.

„Crvena Zvezda“: C.Jonesas 15 (8 rez. perd., 2 per. kam.), J.Butleris 11 (4 rez. perd.), D.Krameris 11, J.Nwora 10 (5 atk. kam.).

Šiame straipsnyje:
krepšinis
Žalgiris
rungtynės
Eurolyga

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