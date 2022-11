Emociniai sprogimai – aikštėse ir drabužinėse

Iš tribūnų – keiksmai

Iki šiol neklupčiojusio Kauno „Žalgirio“ pergalių serija nutrūko Vilniuje – LKL čempionato lyderiai 85:89 pralaimėjo „Ryto“ ekipai.

Ketvirtą kėlinį likus žaisti pustrečios minutės, žalgiriečiai pirmavo 79:78, tačiau vėliau nesusitvarkė su rezultatyviausiu „Ryto“ legionieriumi Marcusu Fosteriu: amerikietis labiausiai prisidėjo, kad Vilniaus komanda perimtų iniciatyvą – pelnė devynis taškus iš eilės.

„Tris kėlinius pavyko diktuoti savo sąlygas, bet pralaimėjome kovą dėl kamuolio, o ketvirtą kėlinį mūsų atakos buvo per daug statiškos, be to, nesustabdėme M.Fosterio. Apskritai, šįkart pritrūkome šviežumo“, – po varžybų svarstė „Žalgirio“ strategas Kazys Maksvytis.

Treneris nenutylėjo, ką išgirdo iš Vilniaus krepšinio gerbėjų. Anot K.Maksvyčio, lai sirgaliai palaiko savo komandą, kaip išmano, tačiau tegul viešai nesikeikia.

Įvykis: „Gargždų“ treneris P.Juodis su pirma pergale LKL pasveikino ne vien savo žaidėjus, bet ir visus gargždiškius. / LKL nuotr.

Istorinė „Gargždų“ sėkmė

Pirmą pergalę iškovojo LKL naujokai – „Gargždų“ krepšininkai: Pauliaus Juodžio treniruojama ekipa svečiuose net 95:68 sutriuškino Prienų „Labas GAS“ komandą.

„Sveikinu ne vien savo žaidėjus, bet ir visus Gargždų žmones su istorine sėkme. Mes jos labai laukėme ir norėjome. Po varžybų mūsų drabužinėje įvyko emocinis sprogimas“, – kalbėjo P.Juodis.

„Labas GAS“ pralaimėjo aštuntą mačą iš eilės. Praeitą sezoną prieniškiai taip pat startavo tragiškai: suklupo paeiliui vienuolika kartų.

Neoficialių šaltinių duomenimis, artimiausiomis dienomis numatytas Prienų klubo vadovų, komandos ir rėmėjų (tarp jų yra ir rajono savivaldybė, padidinusi „Labas GAS“ paramą iki 300 tūks. eurų) pokalbis, o sirgaliai jau reikalauja trenerio Tomo Gaidamavičiaus galvos.

Pasirinko ENBL

Rimo Kurtinaičio treniruojama Alytaus „Wolves“ ekipa ir Antano Sireikos vadovaujami „Šiauliai“ išmėgins jėgas Šiaurės Europos krepšinio lygoje (ENBL).

„Naujai suburtai komandai, ypač jauniems krepšininkams, labai svarbu daugiau žaisti. Susitiksime su varžovais iš kitų šalių, kaupsime tarptautinę patirtį. Tai pravers kaunantis tiek LKL čempionate, tiek Karaliaus Mindaugo taurės turnyre“, – sakė „Wolves“ klubo prezidentas Rimantas Kaukėnas.

„Wolves“ rungtyniaus B grupėje kartu su Brno „Basket“ (Čekija), Tartu „Ulikool Maks & Moorits“ (Estija), Valmieros „Valmiera Glas Via“ (Latvija), Sopoto „Trefl“, Ščecino „Wilki Morskie“ ir Didžiosios Lenkijos Ostrovo „Slam Stal“ ekipomis (visos – Lenkija), Nes Zionos „Ironi“ (Izraelis).

Šiauliečiai A grupėje varžysis su Talino „Taltech/Optibet“ ir „Kalev/Cramo“ klubais (abu – Estija), Zelionos Guros „Enea“ ir Liublino „Start“ (abu – Lenkija), Prištinos „Sigal“ (Kosovas), Kijevo „Budivelnik“ (Ukraina), Stari Banovcos „Dunav“ (Serbija).

Į atkrintamąsias varžybas pateks 1–4 vietas grupėse užėmusios komandos, jos kausis dėl dėl bilietų į Finalo ketverto turnyrą, kuris numatytas 2023 m. balandžio 5–6 d.

Statistika

„Rytas“–„Žalgiris“ 89:85 (23:27, 20:21, 20:21, 26:16). Vilnius, „Jeep“ arena, 2 443 žiūrovai.

„Rytas“: M.Fosteris 34 taškai (6/9 tritaškių, 4 klaidos), M.Echodas 12 (8 atkovoti kamuoliai), E.Fridrikssonas (5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) ir M.Normantas (1/5 dvitaškių) po 10, L.Uleckas 7, R.Williamsas 6, G.Masiulis ir G.Radzevičius po 4, B.Varadis 2 (7 rezultatyvūs perdavimai).

„Žalgiris“: I.Brazdeikis 18 taškų (3/6 tritaškių), K.Evansas 12, E.Ulanovas 10 (4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), K.Hayesas 9 (6 atkovoti kamuoliai), L.Birutis (5 atkovoti kamuoliai) ir A.Butkevičius po 8, L.Lekavičius 7, K.Lukošiūnas 6 (2/7 tritaškių), R.Šmitas 4, T.Cavanaugh 3 (4 atkovoti kamuoliai), M.Kalnietis ir T.Dimša po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 20/46 (43 proc.) ir 17/31 (55 proc.), tritaškių – 9/24 (38) ir 9/28 (32), baudų metimų – 22/27 (81) ir 24/30 (80). Atkovota kamuolių – 40 ir 35, perimta – 5 ir 10. Rezultatyvūs perdavimai – 16 ir 23. Klaidos – 15 ir 13.

Rezultatai

„Šiauliai“–Jonavos „CBet“ 85:89 (18:28, 17:20, 21:30, 29:11). 1 634 žiūrovai. M.Varnas 28 tšk. (4/8 tritaškių, 3 perimti kamuoliai) / J.Garrettas 19 tšk (4 atkovoti kamuoliai).

Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Utenos „Uniclub Casino-Juventus“ 80:87 (24:20, 17:20, 18:23, 21:24). 300 žiūrovų. M.Pacevičius 16 tšk. (8 atkovoti kamuoliai) / K.Bensonas 17 tšk.

Prienų „Labas GAS“–„Gargždai“ 68:95 (20:24, 15:22, 19:27, 14:22). 220 žiūrovų. K.Metrikis 12 tšk. (4/7 tritaškių) / G.Staniulis 21 tšk. (8 atkovoti kamuoliai).

Klaipėdos „Neptūnas“–Alytaus „Wolves“ 100:80 (18:17, 30:21, 22:19, 30:23). 1 352 žiūrovai. A.Wiley 24 tšk. (12 atkovotų kamuolių, 3 blokai) / E.Žukauskas 25 tšk.

Kėdainių „Nevėžis-Optibet“–Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ 73:78 (20:19, 17:15, 12:28, 24:16). 1 120 žiūrovų. T.Lambrechtas 16 tšk. (10 atkovotų kamuolių) / S.Peno 15 tšk.