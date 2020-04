Dešimt Europos taurės ir Čempionų lygos krepšininkų, galinčių atsidurti Eurolygoje

Europos taurė

Alexas Poythressas, Stambulo „Galatasaray“

Šis 26-erių 206 cm ūgio priekinės linijos krepšininkas į Europą persikėlė tik gruodžio mėnesį, tačiau greitai tapo vienu svarbiausių „Galatasaray“ žaidėjų.

Sunkiojo krašto puolėjo ir vidurio puolėjo pozicijose galintis žaisti atletas turi įspūdingą sudėjimą. Tai – šiuolaikinio krepšinio aukštaūgis su didžiuliu potencialu – labai mobilus po krepšiu, puikiai kovojantis dėl kamuolių, taip pat galintis pataikyti iš vidutinio nuotolio ar net iš tritaškio zonos.

Šį sezoną Europos taurėje jis sužaidė šešerias rungtynes, o iš jų penki mačai buvo „Top 16“ etape. Vidutiniškai per 28 minutes jis pelnė 13,2 taško, atkovojo po 7,2 kamuolio, atliko po 1,5 rezultatyvaus perdavimo, blokavo po 1 metimą ir rinko po 14 naudingumo balų.

Puolime krepšininkas sugriebdavo po 2,7 kamuolio.

Iš dvitaškio zonos jis pataikė 51,9 proc. metimų (28/54), o tritaškio – 37,5 proc. (3/8). Nuo baudų metimų linijos tikslą pasiekė 82,4 proc. metimų (14/17).

Turkijos lygoje per 13 rungtynių jis pelnė po 12,3 taško ir atkovojo po 5,9 kamuolio.

2016-2017 metų sezone A. Poythressas NBA Filadelfijos „76ers“ komandoje per 6 mačus fiksavo 10,7 taško ir 4,7 atkovoto kamuolio statistiką, o 2018-2019 metų sezone Atlantos „Hawks“ gretose per 21 mačą pelnė po 5,1 taško ir sugriebė po 3,6 kamuolio.

Šią vasarą atletas taps laisvuoju agentu bei galės rinktis bet kurios komandos pasiūlymą.

Devinas Williamsas, Bursos „Tofaš“

25-erių 206 cm ūgio D. Williamsas buvo pripažintas naudingiausiu Europos taurės „Top 16“ etapo krepšininku.

Šiame etape jis vidutiniškai pelnydavo po 15,3 taško, atkovodavo po 7,8 kamuolio ir rinkdavo po 20,8 naudingumo balo.

Įskaitant ir rungtynes reguliariajame sezone, D. Williamsas vidutiniškai įmeta po 15,1 taško, sugriebia po 8,1 kamuolio ir renka po 18,1 naudingumo balo.

D. Williamsas yra įspūdingų fizinių duomenų centras, kuris Europos taurės varžybose visada dominuodavo po krepšiu, o varžovai prieš jį nuolat naudodavo dvigubą gynybą.

Šis krepšininkas 2018-2019 metų sezone jau žaidė Eurolygoje. Tuomet vasario mėnesį atletas prisijungė prie Podgoricos „Budučnost“, tačiau sezono pabaigoje pernelyg neišsiskyrė: pelnė 3,3 taško ir atkovojo po 2,5 kamuolio.

Skambų sezoną sužaidęs ir savo CV papildęs Williamsas Eurolygoje gali gauti dar vieną šansą.

Klemenas Prepeličius, Badalonos „Joventut“

Sutartį su Madrido „Real“ turėjęs, bet Badalonos „Joventut“ komandai paskolintas krepšininkas parodė, kad jo vieta yra aukštesniame lygyje.

27-erių 188 cm ūgio K. Prepeličius šį sezoną Europos taurėje pelnė po 17 taškų (4 vieta turnyre), atkovojo po 2,3 kamuolio, atliko po 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 16,3 naudingumo balo.

Jis užfiksavo kelis fantastiškus pasirodymus. Rungtynėse su Bursos „Tofaš“ slovėnas pelnė 37 taškus (5/7 dvit., 5/9 trit., 12/12 baudos), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 10 pražangų ir surinko 45 naudingumo balus, taip pasiekdamas šio sezono lygos rekordą.

Dvikovoje su Stambulo „Daruššafaka“ gynėjas surinko 30 taškų (3/4 dvit., 6/11 trit., 6/7 baudos) ir 35 naudingumo balus.

Įžaidėjo ir atakuojančio gynėjo pozicijose rungtyniaujantis ir varžovų gynybą prasiveržimais draskantis K. Prepeličius nuo 2017 metų priklauso „Real“ klubui, tačiau šią vasarą taps laisvuoju agentu.

Jis pernai žaidė Eurolygoje, tačiau didelio vaidmens negavo. 2017 metų Europos čempionas per 21 sužaistą mačą pelnė po 3,8 taško bei atliko po 1,7 rezultatyvaus perdavimo, o šį sezoną jam vietos Madrido komandoje neatsirado.

Arnas Butkevičius, Vilniaus „Rytas“

27-erių 197 cm ūgio A. Butkevičius jau pribrendo žengti į Eurolygą. Bėgant metams šio krepšininko žaidime atėjo branda ir solidumas, reikalingi aukščiausiam lygiui.

Puolėjo arkliukas visada buvo atletiškumas ir fiziškumas, taip pat darbas gynyboje ir greitos atakos. Jis puolime nesiima itin daug iniciatyvos ir tai nepasikeistų persikėlus į Eurolygą.

Galima neabejoti, kad aukščiausio lygio komandos turės puolime dominuojančių krepšininkų, o šalia jų būtinas ir toks žaidėjas kaip A. Butkevičius, kuris kamšo atsidariusias skyles.

Silpnoji A. Butkevičiaus vieta visiems yra gerai žinoma – tritaškiai metimai. Visgi puolėjas šį sezoną varžovams įrodinėjo, kad jam palikti daug laisvės negalima. Europos taurėje jis pataikė 15 tritaškių iš 26 (57,7 proc.), Lietuvos krepšinio lygoje – 18 iš 57 (31,6 proc.).

Eurolygos klubus gali suvilioti solidus žaidimas Europos taurėje, kurioje Butkevičius pelnė po 8,1 taško (55,8 proc. dvit., 78,8 proc. baudos), atkovojo po 4,8 ir perėmė po 0,9 kamuolio, atliko po 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 14 naudingumo balų.

A. Butkevičius jau yra rungtyniavęs Eurolygoje, kuomet šiame turnyre 2014-2015 metų sezone gynė Klaipėdos „Neptūno“ garbę. Tuomet jis gaudavo po 20 minučių ir pelnydavo po 7 taškus.

A. Butkevičiaus kontrakte artėjančią vasarą yra numatyta išpirka.

Aaronas Harrisonas, Stambulo „Galatasaray“

Antrąjį sezoną Europoje, Stambulo „Galatasaray“ komandoje rungtyniaujantis Harrisonas yra sunkiai sulaikomas snaiperis.

198 cm ūgio krepšininkas taip pat yra universalus, gali žaisti keliose pozicijose, gerai mato aikštę bei puikiai pataiko iš įvairių distancijų.

Šį sezoną amerikietis Europos taurėje fiksavo 15,7 taško (47,2 proc. dvit., 36,4 proc. trit., 85,5 proc. baudos), 3,1 atkovoto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo, 5,3 išprovokuotos pražangos ir 15,9 naudingumo balo statistiką.

Pernai jo tritaškių taiklumas buvo kur kas geresnis – 44,2 proc.

A. Harrisonui yra 25-eri ir jis jau turi sukaupęs nemažai patirties. Prieš persikeliant į Turkiją, taikliarankis trejus metus žaidė NBA, tačiau šioje lygoje neįsitvirtino. Paskutiniame sezone Dalaso „Mavericks“ gretose jis per 9 mačus pelnė po 6,7 taško.

2019 metais krepšininkas su „Galatasaray“ pasirašė kontraktą pagal formulę 1+1, tad šį sezoną gali turėti galimybę išvykti į kitą ekipą.

FIBA Čempionų lyga

Moustapha Fallas, Ankaros „Turk Telekom“

27-erių 218 cm ūgio vidurio puolėjas iš Prancūzijos M. Fallas arčiau krepšio yra beveik nesustabdomas, o tai byloja 70,6 proc. dvitaškių taiklumas, kuris buvo antras geriausias FIBA Čempionų lygoje.

M. Fallas turi labai galingą kūną, o dauguma jo atakų pasibaigia dėjimais iš viršaus. Krepšininkas taip pat patikimai saugo krepšį ir per mačą vidutiniškai blokavo po 1,5 metimo.

Dar vienas neeilinis skaičius 218 cm ūgio krepšininkui – vidutiniškai 3,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Be to, jis per 27,5 žaidimo minutės taip pat pelnė po 11,6 taško, atkovojo po 7,7 kamuolio ir rinko po 18,5 naudingumo balo.

M. Fallas nepasižymi didžiule ištverme, todėl vargu ar aukštesniame lygyje toks krepšininkas galėtų žaisti tiek daug minučių, kiek žaidė Čempionų lygoje.

Savo žaidimu jis primena 221 cm ūgio senegalietį Youssoupha Fallą, kuris šį sezoną debiutavo Eurolygoje, Vitorijos „Baskonia“ ekipoje, ir rinko po 5,8 taško bei 4,8 atkovoto kamuolio.

Prieš persikeldamas į Eurolygą Youssoupha Fallas taip pat žaidė FIBA Čempionų lygoje, kurioje gynė Strasbūro IG garbę bei demonstravo itin panašią statistiką į šio sezono Moustapha Fallo pasirodymą.

R.J. Hunteris, Ankaros „Turk Telekom“

Dar vienas Ankaros klubo krepšininkas, kuris pasikėlė savo vertę – 26-erių 196 cm ūgio R.J. Hunteris.

2015 metais šį krepšininką NBA naujokų biržoje 28-uoju šaukimu pasikvietė Bostono „Celtics“, tačiau jo karjera už Atlanto nesusiklostė.

NBA jis praleido nuo 2015 iki 2019 metų, tačiau reguliariajame sezone sužaidė tik 45 rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 3 taškus.

Tai buvo pirmasis R. J. Hunterio sezonas Europoje ir jis gerai įsitvirtino „Turk Telekom“ komandoje.

Vidutiniškai per 23 minutes krepšininkas pelnė po 13,8 taško, atkovojo po 2,3 ir perėmė po 1,2 kamuolio bei atliko po 2,4 rezultatyvaus perdavimo.

Jis išsiskyrė elitiniu 50-40-90 taiklumu: pataikė 54,5 proc. dvitaškių, 42,7 proc. tritaškių ir 95,2 proc. baudų metimų.

Labiausiai vertinamos jo snaiperio savybės. Jis vidutiniškai per rungtynes išmetė po 6,8 tritaškio ir pataikė po 2,8 šūvio (42,7 proc.).

Šis krepšininkas Turkijoje žaidė iki vasario mėnesio, kuomet nusprendė persikelti į NBA G lygos Atlantos „Hawks“ dublerių komandą, kurioje pelnė po 9 taškus, atkovojo po 3,3 kamuolio bei atliko po 2,9 rezultatyvaus perdavimo.

Marcusas Fosteris, Holono „Unet“

24-erių 191 cm ūgio M. Fosteris buvo vienas rezultatyviausių FIBA Čempionų lygos krepšininkų.

Vidutiniškai per 29 minutes jis įmesdavo po 17,3 taško, o tai buvo aštuntas geriausias rezultatas lygoje. Izraelio lygoje jo rezultatyvumas siekė net 20,2 taško.

M. Fosteris yra puikus taškų rinkėjas ir lyderis. Savo žaidimo stiliumi šis krepšininkas primena Eurolygoje didžiulį vaidmenį turinčius Mike’ą Jamesą ir Aleksejų Švedą.

Atakuojantis gynėjas Europoje sužaidė pirmąjį sezoną, o artėjančią vasarą taps laisvuoju agentu. Galima neabejoti, kad jis pakils į aukštesnį lygį.

Emanuelis Terry, Bandirmos „Teksut“ ir Jeruzalės „Hapoel“

24-erių 206 cm ūgio krepšininkas iš JAV Emanuelis Terry didžiąją sezono dalį žaidė Bandirmos komandoje, tačiau kovo pirmąją sukirto rankomis dėl kontrakto iki sezono pabaigos su „Hapoel“ ekipa. Visgi Izraelio klube Čempionų lygoje jis pasirodė tik viename mače, o po to sezonas buvo sustabdytas.

Su Bandirmos komanda Čempionų lygoje krepšininkas sužaidė 14 rungtynių ir vidutiniškai per 31,5 min. pelnė po 11,9 taško, atkovojo po 9,9 kamuolio, atliko po 1,9 rezultatyvaus perdavimo, perėmė po 1 kamuolį, blokavo po 1,1 metimo ir rinko po 18,4 naudingumo balo.

Priekinės linijos krepšininkas turi puikius duomenis šiuolaikiniam krepšiniui – gali žaisti ketvirtoje ir penktoje pozicijose, puikiai kovoja dėl kamuolių, gerai žaidžia ir du prieš du, ir vienas prieš vieną, taip pat patikimai dirba gynyboje ir gali sėkmingai apsiginti apsikeitus ginamaisiais.

Jo dvitaškių taiklumas siekė 61,3 procento, o su 9,5 atkovoto kamuolio vidurkiu atletas Čempionų lygoje neturėjo lygių.

Dar vienas svarbus jo pliusas – tai yra jaunas krepšininkas (24 m.), kuris turi potencialo atsiskleisti aukštesnio lygio komandose.

Dwayne'as Evansas, Sasario „Banco di Sardegna“

Dar prieš ketverius metus šis krepšininkas rungtyniavo Vokietijos antroje lygoje, o dabar pasiekė savo karjeros piką ir FIBA Čempionų lygoje ėmė rodyti aukščiausio lygio krepšinį.

28-erių 201 cm ūgio puolėjas vidutiniškai pelnė po 15,6 taško, atkovojo po 5,3 kamuolio, atliko po 1,8 rezultatyvaus perdavimo, perėmė po 1,1 kamuolio ir rinko po 15,4 naudingumo balo.

D. Evansas pataikė net 69,6 proc. dvitaškių, o jo arkliukas – žaidimas nugara į krepšį.

Iš tritaškio zonos tikslą pasiekė tik 25 proc. metimų, o nuo baudų metimų linijos taiklumas buvo solidus (85,5 proc.).

Skaičiai Italijos lygoje – 14,1 taško ir 7,1 atkovoto kamuolio vidurkiai.

Tai – puikių fizinių duomenų puolėjas, tačiau jam trūksta žaidimo veidu į krepšį ir stabilumo. Vienose rungtynėse jis galėjo išmesti po 17 metimų, rinkti 30 taškų ir savo komandą vesti į pergalę, o kitose per tą patį laiką atlikti tik kelis metimus iš žaidimo.

Lyginant su 2018-2019 metų sezonu, kuomet jis žaidė Ulmo „Ratiopharm“ ekipoje Europos taurėje, puolėjas padarė didžiulę pažangą: rezultatyvumas pakilo nuo 8,5 taško iki 15,6, dvitaškių taiklumas – nuo 43,8 proc. iki 69,6 proc., rezultatyvių perdavimų vidurkis – nuo 1,1 iki 1,8, o naudingumo balų – nuo 10,8 iki 15,4.

Vasarą šis krepšininkas taps laisvuoju agentu.