D. Sabonis: vis geriau suprantame vienas kitą

Domantas Sabonis per Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionato rungtynes šimtaprocenčiu taiklumu atakavo varžovų krepšį, o jo komanda šventė ketvirtą pergalę iš eilės.

„Kings“ įsižaidė

Sakramento „Kings“ ekipa su D.Saboniu savo arenoje, stebint 17 611 žiūrovų, 153:121 sutriuškino Bruklino „Nets“.

Lietuvos krepšininkas pelnė 17 taškų (6/6 dvitaškių, 5/5 baudų metimų), septynis kartus atkovojo kamuolį, atliko septynis rezultatyvius perdavimus, tris kartus suklydo.

„Kings“ laimėjo ketvirtą dvikovą paeiliui, o sezoną buvo pradėjusi keturiomis nesėkmėmis.

„Drabužinėje išliko puiki atmosfera net ir po mūsų prasto starto. Jautėme, kad pralaimėtas rungtynes tikrai galėjome laimėti. Tačiau kuo ilgiau žaidžiame drauge, vis geriau suprantame vienas kitą“, – kalbėjo D.Sabonis.

Be to, pergalė prieš „Nets“ – viena rezultatyviausių per visą „Kings“ istoriją: kai 1985-aisiais komanda persikėlė į Sakramentą, daugiau taškų į varžovų krepšį buvo įmetusi tik 1993-iaisiais (154:98 įveikė Filadelfijos „76ers“).

Vakarų konferencijoje „Kings“ (7 pergalės, 6 pralaimėjimai) – aštuntoje vietoje. D.Sabonis per pastarąsias penkerias rungtynes rinko vidutiniškai po 20,8 taško, atkovojo po 11,6 kamuolio.

Keturios Jono klaidos

Jono Valančiūnas atstovaujama Naujojo Orleano „Pelicans“ komanda namuose 113:102 nugalėjo Memfio „Grizzlies“, tačiau lietuviui tai buvo prasčiausias mačas šį NBA sezoną.

Uteniškis žaidė tik 14 minučių, per kurias spėjo įmesti 2 taškus (1/3 dvitaškių, 0/1 tritaškių), tris kartus atkovojo kamuolį, atliko du rezultatyvius perdavimus, po keturis kartus prasižengė ir suklydo.

Penktoje pozicijoje – Dalaso „Mavericks“ (8–5) su Luka Dončičiumi. Slovėno tritaškis įtvirtino „Mavericks“ sėkmę per dvikovą su Los Andželo „Clippers“ – 103:101.

Likus žaisti 27,8 sekundės, L.Dončičius taikliu tolimu šūviu padidino savo klubo persvarą (102:98), o iš viso surinko 35 taškus, vienuolika kartų atkovojo kamuolį, atliko penkis rezultatyvius perdavimus.

„Tiesiog intuityviai mečiau ir kamuolys įkrito į krepšį. Man šiek šiek pasisekė“, – kuklinosi L.Dončičius.

Latvis – „Wizards“ ramstis

Keturis mačus iš eilės yra laimėjusi ir latvio Kristapo Porzingio atstovaujama Vašingtono „Wizards“ ekipa.

Latvijos krepšininkas – vienas naudingiausių „Wizards“ žaidėjų: vid. 22,96 naudingumo balo (antra vieta komandoje), 20,5 taško (antra vieta), 8,2 atkovoto kamuolio (pirma vieta), 1,5 blokuotų metimų (pirma vieta).

Vakarų konferencijoje pirmauja Portlando „Trail Blazers“ (10-4), Denverio „Nuggets“ (9-4) ir Jutos „Jazz“ (10-6), Rytų konferencijoje – Bostono „Celtics“ (11-3), Milvokio „Bucks“ (10-3) ir Atlantos „Hawks“ (9-5).