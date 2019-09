D. Adomaitis įsiuto, o Lietuvos rinktinė dėl teisėjų klaidų pateikė protestą FIBA

FIBA organizacijai pateiktas oficialus protestas.

Pagal FIBA taisykles, praėjus 15 minučių po dvikovos pabaigos, protestą turi pasirašyti komandos kapitonas, o per valandą – ir treneris. Lietuvos rinktinė įvykdė šias sąlygas.

Lietuvos rinktinės delegacijai labiausiai užkliuvo epizodas, kai, likus žaisti 30 sek., Rudy Gobertas numušė kamuolį nuo lanko po netaiklaus Jono Valančiūno metimo. Stebint pakartojimą, buvo akivaizdu, kad Gobertas pirmiau lietė lanką.

Pagal FIBA taisykles, tokiu atveju turi būti įskaitytas taškas.

Nors FIBA turi 24 val. pateikti atsakymą, sprendimo tikimasi sekmadienį ryte vietos laiku.

Dvikovai tarp Lietuvos ir Prancūzijos teisėjavo ispanas Antonio Conde, venesuelietis Danielis Garcia Nievesas ir argentinietis Leandro Lezcano. Komisaras – Pietų Afrikjos Respublikos atstovas Charlesas Sandersas.

Tai buvo antros iš eilės rungtynėse, kuriose lietuviams teisėjavo Pietų Amerikos atstovai – mače su australais švilpė du puertorikiečiai ir argentinietis.

D. Adomaitis: tai – absurdiška

Dainius Adomaitis po pralaimėjimo Prancūzijai oficialioje spaudos konferencijoje po rungtynių negailėjo kritikos FIBA ir teisėjams.

„Taip, klauskite klausimų FIBA, – žurnalisto, paklaustas ar turi, ką pasakyti, griežtai atsakė Adomaitis. – Apie teisėjavimą. Antras mačas paeiliui. Prieš australus žaidėme regbį, o šiandien negalėjome turėti jokio kontakto. Tai – šūdinas juokas. Tai ne krepšinis, ne sistema. Kodėl mes turime VAR sistemą? Nereikia būti protingam, reikia būti nuoširdžiam, kad sustabdytum rungtynes ir peržiūrėtum pakartojimą. Vyrukai atiduoda visą vasarą, du mėnesius be šeimų. Jie negauna pinigų ir didžiausia pagarba jiems, bet kažkas negerbia žaidimo. Tai – šūdinai absurdiška“, – pykčio neslėpė Lietuvos rinktinės vairininkas.

„Nereikia būti labai protingu. Žaidžia dvi Europos komandos. Duokite tris Europos teisėjus, – po dvikovos kalbėjo D. Adomaitis. – Jūs klauskite FIBA tų dalykų. Tai yra visiems aišku. Žaidžiame rungtynes su Australija, visiems aišku, kokios svarbos mačas. Su visa pagarba šalims. Švilpia du Puerto Riko teisėjai ir vienas iš Argentinos. Vienas teisėjas rungtynių metu vienam iš žaidėjų sako „I am very excited (liet. „Esu labai laimingas“), kad čia esu. Čia pirmos mano tokios rungtynės.“ Jis tai žaidėjui sako ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Jūs juokaujate b**d? Nėra to supratimo. Po to žiūri rungtynes. Taip, darėme klaidų, ir aš dariau, ir žaidėjai, bet ne apie tai. Jie nedirba savo darbo. Per daug pasakiau, turbūt, bet tiek to. Pasakiau viską.“

Kritikos rungtynių arbitrams negailėjo ir 20 naudingumo balų surinkęs Jonas Valančiūnas.

„Sveikinimai Prancūzijai, bet, kas įvyko dvikovos pabaigoje, yra nepriimtina, kalbant apie teisėjus. Paskutiniai keli švilpukai buvo tragiški ir už tai kažkas turi būti daroma“, – oficialioje konferencijoje po rungtynių sakė Valančiūnas.

„BasketNews.lt“ redaktoriaus Jono Miklovo paprašytas patikslinti, ar yra kalbama apie epizodą, kuomet Gobertas numušė baudos metimą mačo pabaigoje, liesdamas lanką, JV patvirtino.

„Taip. Tikriausiai taip“, – lakoniškai atsakė lietuvis.

Padėkojo treneriui

J. Valančiūnas tiek antrajame, tiek ketvirtajame kėlinyje įkvėpė Lietuvos rinktinę į spurtus, leidusius priartėti prie Prancūzijos rinktinės.

„Mačiau pakartojimą. Nieko nereikia ten sakyti ir taip aišku“, – apie kontraversišką epizodą sakė J. Valančiūnas.

– Pirmoji mačo dalis buvo panaši kaip ir su australais. Kas nutiko gynyboje?

– Prancūzai susimėtė tritaškius, nieko nebeprikalbėsi. Gerai, kad antroje pusėje buvo susikaupimo ir grįžome atgal. Buvo tikrai gera kova.



– Ką, Jonai galvojate apie D. Adomaičio žodžius?

– Pasakė teisybę. Ačiū treneriui, kad užstoja žaidėjus, taip būti negali.

– Lietuvai nepatekimas į aštuonetą prastas rezultatas?

– Aišku prastas, kai kovoji dėl aukščiausio rezultato... Prastas.

Po šios nesėkmės apmaudo neslėpė ir kiti krepšininkai, tarp jų ir 10 taškų rungtynėse pelnęs Marius Grigonis.