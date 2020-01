C. Bairstowas apie lietuvius: esate vieni geriausių žaidėjų pasaulyje

Cameronas Bairstowas per karjerą yra išbandęs aukščiausio lygio krepšinį: australas mokėsi universitete JAV, du sezonus siekė įsitvirtinti NBA ir net dalyvavo olimpinėse žaidynėse.

Tačiau išbandyti laimę Europoje aukštaūgis ryžosi sulaukęs tik 28-erių. C. Bairstowas praėjusią vasarą pasirašė sutartį su Vilniaus „Rytu“ prieš tai konsultavęsis su keliais Lietuvoje jau žaidusiais tautiečiais.

„Žaidžiau su Brocku (Motumu) nuo 6 ar 7 metų, – „Žalgiriui“ 2015-2017 m. atstovavusio B. Motumo įtaką prisiminė C. Bairstowas. – Buvome labai artimi. Jis pasidalijo puikia patirtimi, kurią parsivežė iš Lietuvos. Taigi, kai manimi pradėjo domėtis „Rytas“, daug su juo kalbėjau. Jis sakė, kad krepšinis čia – aukšto lygio. Šie žodžiai man padėjo.“

Be to, C. Bairstowas konsultavosi su kitais Lietuvoje žaidusiais australais: Benu Madgenu ir Bradu Newley.

Lietuvoje paminėjęs 29-ąjį gimtadienį, C. Bairstowas neslepia, kad čia daug išmoko.

„Jūs Lietuvoje tiek puolime, tiek gynyboje taktiniu požiūriu daug ką darote kitaip, – LKL TV sakė C. Bairstowas. – Man labai patinka to mokytis ir tai parodo, kodėl jūs esate vieni geriausių žaidėjų ir turite vienas geriausių komandų pasaulyje.“