Baltarusijoje už dalyvavimą demonstracijoje areštuota garsi krepšininkė

„Leučankai skirta 15 parų arešto bausmė...“ už masinių renginių taisyklių pažeidimus, naujienų agentūrai „Interfax“ patvirtino teismo atstovai.

Apie žinomos krepšininkės sulaikymą trečiadienį pranešė teisėsaugos institucijos.

Pranešama, kad sekmadienį žinoma krepšininkė buvo pastebėta demonstrantų grupėje su plakatu „Sportininkai yra su tauta“. Protestuotojai skandavo: „Mes žaidžiame sąžiningai“, „Tauta laimėjo“.

Buvusi Baltarusijos moterų rinktinės lyderė anksčiau žaidė moterų NBA.

Sportininkė atstovavo Baltarusijai per 2008 ir 2016 metų Olimpines žaidynes, taip pat per pasaulio ir Europos čempionatus. Per savo karjerą įvairiuose klubuose ji, be kita ko, tapo Lietuvos čempione 2007-aisiais.

Baltarusijoje jau antrą mėnesį vyksta protestai prieš rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų rezultatus. Jų laimėtoju buvo paskelbtas nuo 1994-ųjų šalį valdantis Aliaksandras Lukašenka. Opozicija ir Vakarų šalys šiuos rinkimus laiko suklastotais.