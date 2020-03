Aštuntfinalio seriją „Lietkabelis“ pradėjo nesėkme

Per pirmąsias 4 minutes nė vienai komandai įgyti pranašumo nepavyko 8:8. Kiek geresnę atkarpą sužaidė „Casademont“ komanda, kuri truktelėjo į priekį – 15:10. Baigiantis kėliniui šeimininkų atotrūkis jau siekė 6 taškus (21:15), „Lietkabelis“ per likusį laiką pasižymėjo 5 taškais be atsako ir po pirmųjų dešimties žaidimo minučių atsiliko minimaliai – 20:21.

Antrajame ketvirtyje toliau vyko atkakli kova taškas į tašką. Svečiams keliskart pavyko pirmauti, bet „Casademont“ sugrįždavo į pirmaujančios komandos rolę ir priekyje išliko įpusėjus mačui – 45:39.

Po ilgosios pertraukos „Casademont“ pradėjo 5 taškais be atsako ir pirmą kartą šioje dvikovoje turėjo dviženklį pranašumą – 50:39. Gero žaidimo bangą pagavę šeimininkai kėlinį baigė sėkmingai ir susikrovė 16 taškų atotrūkį – 65:49.

Per paskutines 10 žaidimo minučių „Lietkabelio“ žaidėjai parodė charakterį ir sugebėjo sumažinti deficitą, bet sugrąžinti intrigos nepavyko ir Nenado Čanako kariauna buvo priversta patirti nesėkmę.

„Casademont“: Dylanas Ennisas ir D.J.Seeley po 14, Nemanja Radovičius 13, Jonathanas Barreiro ir Nicolasas Brussino po 8.

„Lietkabelis“: Željko Šakičius 18 (3/6 tritaškiai), Tomas Dimša 16 (4/11 tritaškiai), Gabrielius Maldūnas 8, Vytenis Lipkevičius 6.