Ar tikrai išvysime Juškaitę ir Jocytę Lietuvos 3x3 rinktinėje Los Andželo olimpinėse žaidynėse?

P. Streikus kalbėjo apie nepalyginamai išaugusį tokių čempionatų lygį nuo 2012-aisiais rengto pirmojo pasaulio čempionato: „Augo ne tik organizuotumas, bet ir pats žaidimo lygis – viskas keitėsi ir progresas akivaizdus“.
A. Atstopas pabrėžė, kad šis čempionatas organizatoriams turėjo puikiai parodyti, kad dabar taikomas bilietų modelis sirgaliams jau išaugtas: „Daugiau kaip 17 tūkstančių bilietų parduota labai greitai ir čempionato metu jų į vakarines sesijas jau nebuvo įmanoma įsigyti. Tai rodo, kad reikia priiminėti naujus sprendimus, siekiant sutalpinti dar daugiau žiūrovų į turnyro tribūnas“.
„Kai pamatėme atkrintamųjų medį, kurio vienoje pusėje serbai, olandai, latviai ir mes, buvo aišku, kad kažkas iš šių rinktinių ir taps pasaulio čempionais“, – apie atkrintamąsias kalbėjo rinktinių treneris D. Novickas.
Taip pat kalbėta apie vyrų ir moterų rinktinių rezultatus pasaulio čempionate ir aptartos juos lėmusios priežastys: „Jausmai dvejopi – laimėjome prieš tas, kurios buvo favoritės, bet nelaimėjome prieš tas, prieš kurias planavome laimėti“, – apie moterų rinktinės pasirodymą teigė D. Novickas.
Išskirti perspektyviausi 3x3 krepšininkai Lietuvoje.
„Iki praėjusių metų galbūt negalėtume tomis pavardėmis mėtytis, bet po jaunimo pergalės U23 pasaulio čempionate mes pamatėme, ką kiekvienas jaunuolis gali atnešti į vyrų rinktinę, kurioje jau reikalingas kito lygio fiziškumas“, – teigė. P. Streikus.
Išsiaiškinta, kiek iš tikrųjų uždirba pasaulio 3x3 krepšininkų elitas. Įspūdingos sumos, kurias įvardijo D. Novickas apie Latvijos elitinius krepšininkus, atima žadą ir yra pateiktos dar ir be prizinių fondų tokiuose turnyruose.
P. Streikus kalbėjo apie galimybę tarptautiniuose turnyruose sužibėti ir Lietuvos žaidėjams: „Šiame olimpiniame cikle vyksta lenktynės. Japonai perka užsieniečius, kad jie, žaisdami kartu su japonais, rinktų reitingo taškus. Kinija dar nuo Tokijo olimpinių žaidynių medžioja žaidėjus. Tau reikia sužibėti viename dviejuose turnyruose“.
Aptartas 3x3 ir 5x5 krepšinio disciplinų derinimas.
„Kiek iki Los Andželo olimpinių žaidynių tavo automobilis surinks ridos?“, – apie norą derinti abi krepšinio disciplinas kalbėjo 3x3 asociacijos vadovas P. Streikus.
„Kada tu pailsėsi, kai baigi vieną sezoną ir iškart pradedi kitą, nėra jokio poilsio“, – Pauliui antrino D. Novickas.
Aptartos WNBA žaidėjų galimybės atstovauti Lietuvai olimpinėse žaidynėse.
„Reikia rasti du laisvus savaitgalius metuose, kuriuose galėtume Justę Jocytę ir Laurą Juškaitę registruoti į FIBA 3x3 Women‘s Series turnyrus, kadangi žaidėjos, norėdamos atstovauti savo šalims olimpinėse žaidynėse, kaip ir pasaulio čempionate, privalo būti sužaidusios bent du oficialius tarptautinius turnyrus“, – apie Lauros ir Justės galimybes aiškino P. Streikus.
Kalbėta apie pavojingiausias moterų rinktinės varžoves Europos 3x3 čempionato atrankoje bei ar vyrų rinktinė į jį keliaus pasikeitusios sudėties?
„Manau, kad naujų veidų tikrai pamatysime, kadangi reikia ir kažkam tuos du turnyrus suteikti, sezonas ilgas, o į Europos čempionatą vyksime su aukščiausiais tikslais. Kažkam atrodo, kad tos vietos nejudinamos ir moterų rinktinėje. Ne, taip nėra. Važiuoja, kas tuo metu yra geriausios sportinės formos“, – teigė rinktinių treneris.
Kalbėta apie 3x3 krepšinio ateitį, perspektyviausius Lietuvos 3x3 krepšinio trenerius bei ar tikrai Mike Jamesas atstovaus JAV Los Andželo olimpinėse žaidynėse?
„Olimpinėse žaidynėse ne tik M. Jamesas kalba, kad galbūt atstovaus JAV rinktinei, bet ir daug Eurolygos žvaigždžių galvoja ten būti“, – apie laukiantį intriguojantį 3x3 olimpinį turnyrą kalbėjo rinktinių treneris.
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