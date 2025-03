Apie Barselonos gėdą kalbėjęs Kleiza: Walkeris „Žalgiriui“ kainavo sezoną

„Žalgiris“ prieš Prancūzijos sostinės klubą panaikino 20 taškų deficitą ir išlaikė viltį gyvą, o šios rungtynės L. Kleizą privertė vėl prisiminti į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) grįžusį Lonnie Walkerį.

„Tikrai retas atvejis, matėme, Paryžius vėl užstrigo po dviejų kėlinių, lygiai taip pat kaip su „Fenerbahče“, – laidoje dėstė L. Kleiza. – Kas mane nustebino, kad jie vis tiek sugrįžo į rungtynes ir galėjo laimėti laisvai. Sunkiai įtikėtina, kad Shortsas prametė abi baudas. Galima sakyti, kad „Žalgiriui“ irgi pasisekė. Bet jie grįžo į savo krepšinį prieš (Lonnie) Walkerį. Klampų krepšinį, bet tai atneša pergales. Nebūtinai gražias.“

„Matome (Isaiah) Wongas sugeba priimti dabartinį vaidmenį ir duoti komandai naudos, – temą vystė L. Kleiza. – Jei Walkerį būtum naudojęs, kaip dabar Wongą, būtų išvis tragedija. Walkeris buvo taškų rinkėjas, jam davė kamuolį ir leido daryti bet ką. Po pirmų rungtynių buvome „užsihaipinę“, bet realiai Walkeris „Žalgiriui“ turbūt kainavo Eurolygos sezoną. Pagal skaičius atrodo, kad tai – tragiškas pasirašymas. Pažiūrėsime dar, kaip užsibaigs tas sezonas.“

„Žalgirį“ nuo 10-oje vietoje šiuo metu esančio Belgrado „Partizan“ skiria vos vienas laimėjimas. Žvelgiant toli į priekį, kauniečiams reikia laimėti keturis kartus per lemiamas penkerias rungtynes, kad būtų reali galimybė įšokti į įkrintamąsias.

Kad tokia komanda žaidžia tokioje arenoje yra gėda.

Ar pergalė prieš „Paris“ pakeitė L. Kleizos požiūrį dėl „Žalgirio“ šansų išgelbėti sezoną Eurolygoje?

„Aš tikėjau, kad jie laimės prieš Paryžių. Klausimas, kas dabar bus Barselonoje, po to išvyka Monake... Ganėtinai sudėtinga viskas. Aišku, norėtųsi, kad „Žalgiris“ išeitų į įkrintamąsias. Jei išeitų, tai Walkerio pasirašymas išvis tragedija atrodytų, – juokėsi L. Kleiza. – Kur tada „Žalgiris“ būtų be Walkerio? Aišku, turbūt visi būtume pasirašę tada Walkerį. Bet apie viską gali spręsti tik po laiko. Pinigine prasme jie nieko neprarado dabar, bet patekimas į įkrintamąsias, o dar jei po to atkrintamosios, yra milžiniški pinigai „Žalgiriui“. Bet tikrai nebus lengva „Žalgiriui“ pagauti įkrintamąsias. Visos komandos šalia.“

Šią savaitę Andrea Trinchieri kariauna vyksta į Barseloną ir bandys „Palau Blaugrana“ arenoje pratęsti įkrintamųjų svajonę. Būtent prieš laukiantį mačą L. Kleiza norėjo akcentuoti katalonų namų aikštelę.

„Neprognozuoju „Žalgiriui“ pergalės. Taip, kai neturi „Žalgiris“ favorito statuso, kaip ir visi lietuviai, žaidžia geriau. Mums favorito etiketė yra „ate“. Aišku, yra geras šansas. Daug priklausys nuo (Sylvaino) Francisco, kaip jis atakos pikenroluose. Bet man toje arenoje būdavo sunku žaisti. Man „Palau Blaugrana“ yra tvartas, – dėstė L. Kleiza. – Tai – Eurolygos gėda. Kad tokia komanda žaidžia tokioje arenoje yra gėda. Barselonoje! Apskritai – gėda.“

Naujausioje „Kleiza vs Tiškevičius | 7bet“ laidoje vedėjai taip pat aptarė praeitą Eurolygos turą ir prognozavo artėjantį, taip pat L. Kleiza pakalbėjo apie Vilniaus „Ryto“ problemas bei prisiminė savo etapą sostinės klube.

