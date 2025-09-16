 Andrea Trinchieri pradeda naują darbą

Andrea Trinchieri pradeda naują darbą

2025-09-16 13:01 kauno.diena.lt inf.

Buvęs „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Andrea Trinchieri taps Italijos krepšinio lygos komentatoriumi.

Andrea Trinchieri / P. Adamovič / BNS nuotr.

Apie tai pranešė „Pianeta Basket“. Italas tokia veikla užsiima ne pirmą kartą – rungtynes jis komentavo prieš trenerio darbą Kaune.

„Žalgirio“ ir A. Trinchieri keliai išsiskyrė po pusantrų metų bendro darbo.

Italas į Lietuvą atvyko 2024-ųjų išvakarėse, kai perėmė komandos vairą iš Kazio Maksvyčio.

Pirmajame sezone treneris kartu su komanda iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, tačiau pralaimėjo Vilniaus „Ryto“ komandai „Betsafe-LKL“ finalo serijoje. Eurolygoje „Žalgiris“ su A. Trinchieri iškovojo 9 pergales ir patyrė 8 pralaimėjimus ir galutinėje 2023–2024 m. sezono turnyrinėje lentelėje užėmė 14-ą vietą.

A. Trinchieri Kauno klube pakeitė buvęs „Žalgirio“ žaidėjas ir ne vieną sezoną treneriu organizacijoje dirbęs Tomas Masiulis.

