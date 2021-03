23 taškų deficitą panaikinęs „CBet“ palaužė „Neptūną“

Įspūdingai į rungtynes sugrįžę „Cbet“ krepšininkai „Neptūną“ įveikė 72:66 (10:28, 15:18, 28:13, 19:7).

Prienų arenoje sekmadienį buvo sužaistos dvi visiškai skirtingos rungtynių pusės. Antrajame kėlinyje čia dar karaliavo svečiai iš Klaipėdos, kurie turėjo 23 taškų pranašumą (17:40) ir atrodė, kad intrigos šioje dvikovoje lieka vis mažiau. Net ir prieš ilgąją pertrauką Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai išlaikė 21 taško pranašumą.

Vis dėlto trečiajame ir ketvirtajame kėlinyje aikštelėje pradėjo siautėti šeimininkai. Vien per trečiąjį kėlinį „CBet“ pelnė 28 taškus, o tai yra daugiau, nei per pirmuosius du kartu sudėjus (25). Tokiu būdu Manto Šerniaus kariauna per kėlinį panaikino 15 taškų atsilikimą ir prieš lemiamą ketvirtį komandas skyrė 6 taškai.

Lemiamame ketvirtyje „CBet“ nemažino tempo ir demonstravo pasakišką gynybą – iki pat paskutinės kėlinio minutės „Neptūnas“ tebuvo pelnęs tris taškus, o viso kėlinį klaipėdiečiai baigė surinkę 7 taškus. Prieniškiai pirmą kartą rezultatą išlygino likus 5 minutėms (62:62).

Bendrai per antrąją rungtynių pusę „CBet“ varžovams leido įmesti vos 20 taškų, kai per pirmuosius du kėlinius į savo krepšį praleido daugiau nei dvigubai daugiau – 46.

Trečiojo kėlinio pabaigoje pataikęs dvitaškį su Norberto Gigos pražanga, traumą patyrė „CBet“ kapitonas Egidijus Dimša. Kol kas nėra aišku, kokio rimtumo trauma tai yra.

Pats E. Dimša ir tapo naudingiausiu komandos žaidėju – centras pelnė 13 taškų ir atkovojo 9 kamuolius.

Po šios dvikovos „CBet“ ir „Neptūno“ komandos yra surinkusios po lygiai pergalių – aštuonias.

„CBet“: Egidijus Dimša 13 (9 atk. kam.), Dominykas Domarkas 12, Ignas Sargiūnas 11 (2 rez. perd.), Mindaugas Sušinskas 10 (3 atk. kam.).

„Neptūnas“: Matas Jogėla 14 (5 atk. kam.), Benas Griciūnas 10 (8 atk. kam.), Simas Galdikas (3 atk. kam.) ir Evaldas Šaulys po 8 (6 atk. kam.).