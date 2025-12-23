Žiemos olimpinių žaidynių organizatoriai išsprendė dirbtinio sniego problemą

Gruodžio 16-ąją Milano-Kortinos žaidynių, vyksiančių vasario 6–22 dienomis, organizacinis komitetas naujienų agentūrai AFP sakė, kad susidūrė su technine problema dėl dirbtinio sniego gamybos Italijos Alpėse esančioje Livinjo vietovėje.
„Sniego gamyba turėjo prasidėti gruodžio 20-ąją. Gruodžio 12-ąją, naktį, iškilo problema: trūko vamzdis“, – pirmadienį išplatintame pranešime paaiškino už olimpiados objektų įrengimą atsakingos bendrovės „SiMiCo“ generalinis direktorius Fabio Massimo Saldini (Fabijas Masimas Saldinis).
„Po penkių dienų jis buvo sutvarkytas. Paankstinome sniego gamybą ir (...) pavyko laikytis pradžios datos“, – sakė jis.
„Galime užtikrinti 28 tūkst. kubinių metrų sniego per dieną. Visos 53 patrankos veikia nepriekaištingai, todėl per valandą galime pagaminti 3,5 tūkst. kubinių metrų sniego“, – teigė jis.
F. M. Saldini pridūrė, kad iki šiol sistema pagamino „apie 160 tūkst. kubinių metrų sniego“.
„SiMiCo“ sniego patrankoms vanduo tiekiamas iš kalvos šlaite esančio rezervuaro, kurio talpa yra 203 tūkst. kubinių metrų. Rezervuaro statybos darbai, kainavę 21,7 mln. eurų, baigti lapkričio pabaigoje.
„SiMiCo“ vadovas patvirtino įsipareigojimą paruošti šią vietovę iki sausio 20-osios, „kad sausio 20–25 dienomis būtų galima surengti bandomąjį renginį“.
„Visos iškilusios problemos, kurios yra įprastos statybų veiklos valdymo dalis, buvo puikiai išspręstos nepaliekant jokių pėdsakų“, – pridūrė F. M. Saldini.
Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) prezidentas Johanas Eliaschas (Johanas Eliašas) šeštadienį teigė, kad pasirengimo olimpinėms žaidynėms vėlavimas, daugiausia Livinje, yra „nepaaiškinamas“.
„Italijos vyriausybė ir olimpines žaidynes organizuojantys regionai turi daug darbo ir turi jį paspartinti“, – pridūrė jis.
