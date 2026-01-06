Trečiasis Dakaro ralio etapas: pirmasis finišavo Nerimantas Jucius

Benediktas Vanagas tarp lietuvių startuos pirmasis – 9.36 val. Lietuvos laiku.
Rokas Baciuška socialinėje erdvėje pasidalijo, kokie iššūkiai laukia šiame etape.
„Stage 3. Nauja diena, nauji kilometrai (422), įdomesnė vieta.
Panašu, kad praleisime dar keliomis valandomis automobilyje daugiau nei vakar – greičio ruožas +22 km, o pervažiavimų net trigubai daugiau (315 km).
Anot organizatorių, didelis dėmesys šiandien bus skiriamas navigacijai – daug aukštų ir, beje, labai gražių, per tūkstančius metų susiformavusių uolienų, o gale maršruto daug klaidinančių kelių, todėl bus labai svarbu išlikti susikoncentravus iki pat finišo.
Šiandienos trasos profilis: 58 proc. žvyro, 31 proc. smėlio, 11 proc. akmenų.
Dirbame savo darbą ir judame toliau. Startuojam: 10:02 LTU laiku“, – rašė R. Baciuška.
Kitų lietuvių laikai:
10.34 val. Mindaugas Sidabras
10.49 val. Gintas Petrus
Sunkvežimių klasėje rungtyniaujantis Vaidotas Žala išvažiuos 10.21 val.
11.37 val.: V. Žalai – nesėkmingas startas sunkvežimių kategorijoje. Nuo lyderio atsilieka 8:21 min.
12.45 val.: pirmasis finišavęs lietuvis – Nerimantas Jucius. Kol kas bendroje motociklų klasėje užima aštuonioliktąją vietą.
13.13 val.: Dovydas Karka motociklų klasėje pasiekė 377 km atžymą. Kol kas lenktynininkas užima 32-ąją vietą.
