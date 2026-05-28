Svarstoma įstatymu neleisti rusams ir baltarusiams dalyvauti sporto renginiuose Lietuvoje

„Gegužę esame pateikę Užsienio reikalų ministerijai pasiūlymą į ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą įtraukti papildomus ribojimus, užkardančius šalių agresorių piliečių dalyvavimą Lietuvoje vykstančiuose tarptautiniuose švietimo, mokslo, studijų ir sporto renginiuose. Kaip, pavyzdžiui, sporto varžybos, mokslo forumai, olimpiados“, – interviu BNS teigė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Ji sako, kad ši idėja radosi, reaguojant į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą teikti savo siūlymus.
„Dabar kaip tik ir vyksta tos diskusijos Užsienio reikalų ministerijoje, mūsų pasiūlymai yra, ir matysime, koks bus priimtas sprendimas“, – teigė ministrė.
Vis tik pati R. Popovienė nėra tikra, ar toks reglamentavimas turėtų būti įtvirtintas įstatymu.
„Sunku pasakyti, bet rekomendacijos dabar yra, kurios, manau, norint jas įgyvendinti, puikiai veikia“, – kalbėjo švietimo ministrė.
Kaip rašė BNS, balandį sporto bendruomenė išsiuntė kreipimąsi į valstybės vadovus ir valdžios institucijas, prašydama drausti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti Lietuvoje vykstančiose sporto varžybose.
Lietuvos sporto bendruomenės teigimu, draudimas teisės aktais suteiktų šalies sporto šakų federacijoms ir organizacijoms būtiną teisinę apsaugą komunikacijoje su tarptautinėmis organizacijomis.
Taip būtų eliminuota prielaida, kad sprendimas remiasi asmenine ar organizacijos diskriminacija – draudimas būtų grindžiamas nacionaliniu saugumu ir teisės aktais.
Pernai Lietuvos futbolo federacija siekė, jog šalyje organizuojamame Europos salės futbolo čempionate negalėtų žaisti Baltarusija.
Pirmenybes kartu su lietuviais organizavo latviai, tačiau neradus išeities dėl baltarusių dalyvavimo, čempionatą nuspręsta organizuoti trijose valstybėse, prie organizatorių prijungiant Slovėniją. Pastarojoje ir varžėsi baltarusių sportininkai.
Šiuo metu galioja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos, kuriose nacionalinės sporto organizacijos raginamos nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorių piliečiams Lietuvoje rengiamose sporto varžybose ir renginiuose.
Jei šių šalių sportininkai dalyvautų varžybose, prieš tai jie privalėtų pasirašyti oficialią deklaraciją, kuria vienareikšmiškai smerkia karo veiksmus ir išreiškia paramą Ukrainai.
Be to, Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse varžybose Rusijos ir Baltarusijos atletai negalėtų dėvėti ar demonstruoti savo šalies vėliavų, simbolių ar jokių skiriamųjų ženklų.
„Mūsų sporto šakų federacijos yra nevyriausybinės organizacijos, jos yra savarankiškos organizacijos, jų atstovai ir sportininkai patys sprendžia, kaip reikia elgtis tam tikroje situacijoje, – kalbėjo R. Popovienė. – Bet mes visgi labai raginame nacionalines federacijas, sporto organizacijas, tęsiantis karui, laikytis būtent ministerijos rekomendacijų, kurios yra paruoštos, ir esame dėkingi toms organizacijoms, kurios laikosi.“
Kaip rašė BNS, Latvijos parlamentas užpernai vasarį priėmė pataisą, kuria draudžiama ledo ritulio, futbolo, krepšinio ir kitoms nacionalinėms komandoms žaisti su Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos rinktinėmis, neatsižvelgiant į tai, ar jos rungtyniauja su savo, ar su neutraliomis vėliavomis.
Taip pat Latvijos sporto renginių organizatoriams draudžiama kviesti Rusijos ir Baltarusijos rinktines.
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