„Sporto kino festivalio“ atidaryme – sportui neabejingi svečiai

Pirmadienio vakarą „Sporto kino festivalį“ atidarė būrys sportą mėgstančių žmonių. Vilniuje, Vingio „Forum Cinemas“ kino teatre, susirinkę kviestiniai svečiai išvydo pirmą kartą už JAV ribų rodytą filmą „Aukso kaina“ („At the Heart of Gold: inside the USA Gymnstics Scandal”).