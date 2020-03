Sportininkai jau šildo variklius: „Nemuno žiede“ prasidės treniruočių sezonas

Mėgstantys motociklu sukti ratus žiedinėse trasose nenustebs išgirdę, kad ir šiais metais "Navas racing club" ir Všį "Supersportas" vienija jėgas naujam sezonui, organizuodami pamokas, treniruotes ir daugiausiai sportininkų surenkančias "Baltic Motorcyclists Association" čempionato varžybas.

"Kaip ir kasmet, jau patyrusių ir naujų sportininkų sezono pradžiai siūlome treniruotes. Šių metų orai žada itin anksti prasidedantį sezoną. Tiek jau aktyviai sportuojantiems motociklininkams, tiek planuojantiems pradėti tikrai bus ką veikti. Be balandžio 25 d. organizuojamų treniruočių, po savaitės gegužės 2 d. visus Kačerginės "Nemuno žiede" pasitiksime su "BMA" varžybomis", – pasakojo "Navas racing club" vadovas Linas Navickas. Pasak VšĮ "Supersportas" vadovo Vido Stankevičiaus, budrumą ir pastabumą kelyje gerina treniruotės, o trasoje galima susikoncentruoti į motociklo valdymą ir važiavimą, nebijant neprognozuojamo vairuotojų elgesio.

Abu organizatoriai tikino, kad lygiai taip pat, kaip ir pernai, jų renginiuose veiklos atsiras tiek įgudusiems vairuotojams, tiek pradedantiesiems. Visą sezoną sportininkų ir juos palaikančių lauks pamokos, treniruotės, profesionalų patarimai ir varžybos, kuriose galės dalyvauti visi norintys, išsilaikę teorijos egzaminą.

Paklaustas apie egzaminą, V.Stankevičius juokiasi: "Pirmiausia – darbas, po to malonumai." Teorines paskaitas ir testą įveikę sportininkai nuo stalų keliaus tiesiai į trasą, kur sportinio vairavimo pagrindu mokysis praktiškai, sukdami ratus Kačerginės "Nemuno žiedo" trasoje.

Balandžio 25-ąją renginyje galės dalyvauti visi norintys, kurie, žinoma, turės pilną ekipiruotę, tarp kurios elementų treniruočių dalyviams labai rekomenduojama, o varžybų dalyviams privaloma papildoma nugaros apsauga. Kaip ir ankstesniais sezonais, motociklas turi būti tvarkingas (būtina užklijuoti žibintus ir numontuoti ar užlenkti veidrodėlius). Dalyvius pagal greitį organizatoriai skirstys į keturias grupes: "A" grupėje važiuos velniškai greiti, "B" – greiti motociklininkai, "C" – pažengusieji ir "D" – nauji, pirmą kartą išmėginsiantys "Nemuno žiedo" posūkius, sportininkai. Į grupes dalyviai bus skirstomi pagal rato įveikimo laikus. Taip dalyviams nereiks papildomai skirti dėmesio tam, kad šalia jo trasoje gali važiuoti per daug greitų ar per daug lėtų motociklininkų.

Šalia treniruočių ("Trackdays") ir "BMA" čempionato etapų, šį sezoną į "Nemuno žiedą" grįžta ir motociklininkų vakarai, tarp dalyvių puikiai žinomi kaip "Gazo terapija".