Sporto autoritetas įspėjo naują plaukimo lyderį

Padėjo ir M.Phelpsui



Sporto fiziologas, aukštų pasiekimų direktorius JAV olimpinių treniruočių centre G.Sokolovas dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) surengtoje "LTeam" konferencijoje.



Beveik 20 metų JAV gyvenantis G.Sokolovas vadinamas plaukimo guru. Geriausi pasaulio vandens sporto meistrai eilėmis rikiuojasi prie šio specialisto durų.



Tarp elitinių lietuvio klientų – ir tituluočiausias visų laikų olimpietis amerikietis Michaelas Phelpsas.



G.Sokolovas rūpinasi JAV plaukikais, penkiakovininkais, triatlonininkais, vandensvydininkais. Aštuonerius metus jis vadovavo JAV plaukimo federacijos Fiziologijos ir sporto mokslo departamentui. Unikalią tyrimo metodiką sukūręs mokslininkas sportininkams padeda taisyti technikos klaidas, tobulina jų treniruočių eigą.



Pavėluotas sprendimas



G.Sokolovo patarimų buvo išklausiusi ir R.Meilutytė, tačiau į kai kuriuos svarbius aspektus neatsižvelgė.



"Didžiausia problema buvo ta, kad Rūta laiku nepakeitė trenerio. Ji su Jonathanu Ruddu toliau treniravosi tais pačiais krūviais, tuo pačiu intensyvumu ir tikėjosi tokių pačių rezultatų. Kalbėjau su jos treneriu, bet jis pasakė: mes dar išlaikysime tą lygį. Treneris turi keisti streso lygį pagal sportininko būseną. Jeigu trūksta ištvermės – reikia stiprinti ištvermę, neužtenka stiprinti vien greitį, – kalbėjo G.Sokolovas. – Kartais naudingiau pakeisti trenerį, po pokyčių daugybės sportininkų rezultatai pagerėjo. Kitas treneris nebūtinai geresnis, jis tiesiog pakeičia treniruočių metodiką ir rezultatai pradeda augti."



R.Meilutytė apie karjeros pabaigą paskelbė būdama vos 22-ejų. Ji taip pat yra suspenduota už antidopingo taisyklių pažeidimą.



Su J.Ruddu lietuvė atsisveikino po Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių. Tuomet ji buvo išvykusi į Australiją, vėliau dirbo su lietuviu Pauliumi Andrijausku, taip pat bandė savo laimę JAV pas žinomą trenerį Dave‘ą Salo. Vis dėlto rezultatai toliau prastėjo.



"Turbūt ne vienas faktorius lėmė Rūtos sprendimą baigti karjerą. Nusivylimas rezultatais, motyvacijos trūkumas. Sunku kartais būna nusiteikti ir galvoti, ką dar galima pasiekti, kai esi olimpinė čempionė. Daug faktorių susideda. Išsiskyrimas su treneriu, skirtingos šalys taip pat darė įtaką", – sakė G.Sokolovas.



Be poilsio – pavojinga



"LTeam" konferencijoje žinomas specialistas skaitė pranešimą apie sportininkų persitreniravimo pavojus.



Lietuvos plaukimo lyderio vaidmenį iš R.Meilutytės iškart perėmė Danas Rapšys. Jis į pasaulio elitą įsiveržė jau brandesnio amžiaus. Pastaraisiais metais Danas beveik po poilsio keliauja po įvairias varžybas, yra įspūdingos sportinės formos.



G.Sokolovas pabrėžė, kad artėjant olimpinėms žaidynėms per didelis krūvis gali būti pavojingas.



"Kuo daugiau varžybų, tuo mažiau treniruojiesi. Varžybos kažkiek atstoja treniruotes, bet tai ne tas pats. Pavojus yra. Galima suprasti sportininką ir trenerę, nes komercinėse varžybose galima laimėti pinigų, kurių Lietuvoje nėra per daug. Tačiau artėjant olimpinėms žaidynėms reikia labai gerai pagalvoti, kokiose varžybose dalyvauti. Reikia skirti laiko treniruotėms ir atsigauti", – pabrėžė G.Sokolovas.



Siūlo rūpintis jaunimu



Kalbėdamas apie aktualijas Lietuvoje, G.Sokolovas pasigedo tinkamesnio požiūrio į sportuojančiuosius ir pabrėžė, kad didžiausia problema – ne pinigai, o jų panaudojimas.



"Pagrindinis dalykas, kur Lietuva turėtų investuoti pinigus – talentų identifikacija ilgalaikių treniruočių laikotarpiu. Tam nereikia labai didelių pinigų, bet investavus į tai finansinė grąža būtų žymiai didesnė. Tie sportininkai, kurie pasiekia aukštą meistriškumą, vis tiek dirbs, nepriklausomai nuo to, ar daug investuosi, ar ne, ir vis tiek pasieks aukštų rezultatų. Žinoma, jie turi būti motyvuojami, apdovanojami už rezultatus, bet nemanau, kad didelių pinigų investavimas tik į elito sportą padės tai sporto šakai. Didžiausia grąža bus, jei investuosime į jaunių sportą", – aiškino G.Sokolovas.