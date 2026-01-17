 Rokas Baciuška – „Stock“ klasės čempionas

2026-01-17 14:09 kauno.diena.lt inf.

Dakaro ralyje – dar viena saldi Lietuvos pergalė. Rokas Baciuška laimėjo paskutinį greičio ruožą ir užtikrintai nuskynė pergalę „Stock“ klasėje.

Rokas Baciuška
Rokas Baciuška / Organizatorių nuotr.

„Diena po dienos, etapas po etapo, sekundės mes čia dėl vieno aiškaus tikslo“, – šeštadienio rytą rašė lietuvis. 

Tikslą R. Baciuška pasiekė ir „Stock“ kategorijoje finišavo pirmas. Antroje vietoje liko Stephane'as Peterhanselis, o trečioje – Sara Price.

Paskutinį ralio etapą R. Baciuška įveikė per 55:51 min.

Tai tapo jau ketvirtasis R. Baciuškos Dakaro ralio podiumas karjeroje: 2022 m. – 3 vieta „SSV“ klasėje, 2023 m. – 2 vieta „SSV“ (lemtingas kardaninis gedimas), 2024 m. – 3 vieta „Challenger“ klasėje. 2025 m. debiutas aukščiausioje „T1+ Ultimate“ kategorijoje su „Toyota Hilux“ taip pat baigėsi solidžia 11-a vieta bendroje įskaitoje ir vieno iš etapų pergale. 

 

Šaunu.
Šaunuolis!! Valio,valio, valio....
