Rankinio aikštėse – skirtingi rekordai

Vicečempionės įsižaidė
Šalies vicečempionė „Eglė“ penktą iš eilės pergalę iškovojo svečiuose – 28:27 (12:17) palaužė Klaipėdos „Dragūno“ rankininkes.
Lyderių komandai Beatričė Ruseckaitė pelnė aštuonis įvarčius, uostamiesčio ekipai Aušra Bagdonė – taip pat aštuonis. „Dragūnas“ (viena pergalė, keturi pralaimėjimai) – penktoje vietoje.
Gruodžio 2-ąją vilnietės namuose susitiks su čempionės titulą ginančia Kauno rajono „Cascada-Garliava“ SM (dvi pergalės, du pralaimėjimai, ketvirta vieta), baigusia savo žygį Europos taurės turnyre (22:28 ir 20:42 pralaimėjo Nyderlandų atstovėms – Venlo „Fortes“).
Panevėžio „Kova“ (penkios pergalės, vienas pralaimėjimas, antra vieta) savo aikštėje 38:28 (21:14) pranoko čempionato autsaiderę Vilniaus „Sostinės tauro-VHC“ (šeši pralaimėjimai) ekipą. Nugalėtojoms Simona Kolosovė pelnė net trylika įvarčių.
Ketvirtoje vietoje – Kauno „Žalgiris“ (trys pergalės, trys pralaimėjimai).
Alytuje – kieta akistata
Vyrų čempionato vienvaldis lyderis „Dragūnas“ yra laimėjęs visas šešerias rungtynes.
Arčiausiai klaipėdiečių – Vilniaus „Šviesa“ (penkios pergalės, vienas pralaimėjimas, antra vieta) ir Kauno „Granitas-Karys“ (trys pergalės, vienos lygiosios, trys pralaimėjimai, trečia vieta).
Prie kauniečių, 28:36 (13:16) nusileidusių Alytaus „Varsai-Stronglasui“ (dvi pergalės, penki pralaimėjimai, šešta vieta), priartėjo Pasvalio „Pieno žvaigždžių rankininkai (dvi pergalės, vienos lygiosios, trys pralaimėjimai, ketvirta vieta), 35:28 (14:13) įveikę autsaiderę Varėnos „Ūlą“ (viena pergalė, vienos lygiosios, penki pralaimėjima, septinta vieta).
Mūsų žaidėjai stipriai nukentėjo. Padirbėsime, kad ateityje atsakas būtų adekvatus.
„Alytiškiai žaidė taip, kaip ir tikėjomės – šiurkščiai, dominavo fiziškumas. Keli mūsų žaidėjai stipriai nukentėjo. Padirbėsime, kad ateityje atsakas į tokią kovą būtų adekvatus“, – teigė „Granito-Kario“ strategas Vaidotas Grosas.
Rungtynių teisėjai „Varsos-Stronglaso“ rankininkams net vienuolika kartų skyrė dviejų minučių baudas, kauniečiams – penkis kartus. Šešiolika trumpalaikių suspendavimų per vieną mačą – šio sezono rekordas.
Per mačą Varėnoje pasvaliečių komandos legionierius Oleksandras Kasajus pelnė šešiolika įvarčių – tai naujas rezultatyvumo šį čempionatą rekordas.
Lapkričio 22-ąją jėgas išmėgins „Pieno žvaigždės“ ir „Vilnius“ (dvi pergalės, vienos lygiosios, keturi pralaimėjimai, penkta vieta) bei „Dragūnas“ ir „Ūla“.
„Šviesa“ bandys atsigriebti
„Šviesos“ rankininkai – vieninteliai Lietuvos atstovai, tebekovojantys Europos taurės turnyre.
Gintaro Cibulskio treniruojama komanda trečio etapo pirmas rungtynes svečiuose 30:36 (15:20) pralaimėjo Sandefjordo „Runar“ ekipai.
Matas Aukštikalnis pelnė dešimt įvarčių, Eimantas Sinkevičius, Mykolas Lapiniauskas ir Šarūnas Ugianskis – po keturis įvarčius.
„Norvegai pirmavo beveik visą mačą. Jie velnioniškai greiti, todėl juos pulti reikia be klaidų, kad suspėtum apsiginti. Nemanau, kad mūsų žaidėjai yra anksčiau matę tokius dinamiškus važovus, – svarstė G. Cibulskis. – Šešių įvarčių deficitas – nieko baisaus. Bandysime atsigriebti namuose.“
„Šviesa“ ir „Runar“ susitiks lapkričio 22-ąją „Sostinės tauro“ sporto mokyklos salėje.
