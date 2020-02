Rankininkės kausis dėl titulų

Nors pernai prarado visus tris titulus, šiemet Kauno „ACME-Žalgiris“ taurės varžybas pasitinka pakilesnės nuotaikos. Antano Skarbaliaus auklėtinės neseniai užsitikrino pirmąją vietą Lietuvos čempionato reguliaraus sezono turnyrinėje lentelėje. Tokią poziciją ir savo aikštės pranašumą atkrintamosiose varžybose kaunietėms garantavo pergalė prieš „Cascada-HC Garliava SM“. Dramatiškas mačas baigėsi minimaliu žalgiriečių pranašumu 36:35. Tad į Alytų Kauno rajono komanda vyks kupina ryžto atsirevanšuoti.

Tiesa, prieš tai jų laukia rimtas iššūkis pusfinalio akistatose. „ACME-Žalgiris“ susirems su Vilniaus „Eglės“ klubu. Būtent vilnietės pernai triumfavo taurės varžybų finale ir tąsyk jos įveikė žalgirietes. Pasak LRF, didžiausia kauniečių problema šiuo metu yra traumos. Į Alytų Kauno kolektyvas atvyks be Viltės Lubytės, Audingos Kniubaitės, Simonos Jaškūnaitės, Martynos Vaitkutės. Nors Kauno ekipos suolelis Alytuje bus tikrai labai trumpas, tačiau jau dabar aišku, kad viskas priklausys nuo to kaip varžovėms seksis stabdyti kauniečių lyderes – Grėtą Burkaitę ir Klaudiją Šidlauskytę bei kaip vartuose atrodys ukrainietė Olesia Semenčenko, žibėjusi per pastarąją čempionato akistatą su garliaviškėmis.

Kitame pusfinalyje „Cascada-HC Garliava SM“ egzaminuos Šiaulių SC „Dubysa-Porigida“ komandą. Šiaulietės yra vienos iš LRF moterų I-osios lyderių ir savo sudėtyje turi tiek patyrusių žaidėjų, tiek perspektyvaus jaunimo. Pirmaisiais smuikais ekipoje griežia dar praėjusiais metais Lietuvos rinktinėje bei „ACME-Žalgiris“ gretose rungtyniavusi Lina Abramauskaitė ir šešiolikmetė Laura Tumaitė, o vartus gina Garliavos klube rungtyniavusi Raminta Kripaitytė. Kauno rajono ekipa į Alytų atvyks pajėgiausios sudėties ir keldama aukščiausius tikslus. Daug tikimasi iš puolimo lyderės Karolinos Sparnauskaitės, kuri buvo rinkta naudingiausia mėnesio žaidėja, o šiuo metu su 94 įvarčiais yra antra pagal rezultatyvumą čempionate.