Prioritetų ringe – bokso rinktinė

Jaunimo sėkmė
Metų boksininku iš Visagino kilęs A. Trofimčiukas tapo antrus metus iš eilės.
Pernai jis atstovavo Lietuvai pasaulio čempionate, penktą kartą paeiliui iškovojo šalies čempionato aukso medalį, triumfavo tarptautiniame Algirdo Šociko turnyre.
2023 m. geriausiu Lietuvos boksininku buvo išrinktas Jonas Jazevičius, 2022 m. – Eimantas Stanionis, 2021 m. – Edgaras Skurdelis.
2025-ųjų geriausias kovotojas iki 23 metų amžiaus grupėje – Europos vicečempionas Arnas Kazakevičius (Kaunas), iki 19 metų – Europos jaunimo vicečempionas Daumantas Vilkas (Vilnius), iki 17 metų – Europos jaunių čempionato bronzą laimėjusi Miglė Griškonytė (Kaunas), iki 15 metų – Europos jaunučių vicečempionas Vakaris Kisieliūnas (Biržai).
Pernai mūsų šalies jaunieji boksininkai keturiuose Europos čempionatuose iš viso pelnė šešis medalius. Prie A. Kazakevičiaus, D. Vilko, M. Griškonytės ir V. Kisieliūno prisijungė bronzos medalius iškovojusios vilnietės Jelizabeta Sivačiova (iki 15 metų) ir Evelina Leščik (iki 17 metų).
Tarp laureatų – teisėjas
Lietuvos metų trenerio titulai suteiktas trims specialistams: kauniečiams Vidui Bružui ir Mariui Narkevičiui bei vilniečiui Aleksandrui Baranovui.
V. Bružas įvertintas už reikšmingą indėlį į A. Trofimčiuko ir A. Kazakevičiaus pasiektus rezultatus ir darbą su nacionalinėmis rinktinėmis, A. Baranovas – už D. Vilko pasiekimus ir pagalbą rengiant jaunių ir jaunimo rinktines Europos čempionatams, M. Narkevičius – už darbą treniruojant jaunių rinktinę ir M. Griškonytės pasirodymą Europos jaunių čempionate.
Du prizai iškeliavo į Kėdainius: geriausiu 2025 m. teisėju pripažintas Vilmantas Bobinas (dalyvavo visuose Lietuvos čempionatuose, Europos jaunimo čempionate ir per metus nepraleido nė vienų oficialių varžybų, o Metų bokso renginių organizatoriumi tapo Kėdainių bokso federacija, surengusi jubiliejinį – 100-ąjį – Lietuvos čempionatą.
Be to, Lietuvos bokso federacija (LBF) padėkojo treneriams Bronislavui Šimokaičiui (Kėdainiai), Denisui Naidionovui (Visaginas), Stasiui Balčiauskui (Pasvalys), Vitalijui Starenkai (Vilniaus rajonas), Valentinui Mironovui (Vilnius) ir Virgilijui Stapulioniui (Biržai) už profesionalų darbą su nacionalinėmis rinktinėmis ir sportininkų rengimą Europos čempionatams.
Šansas jaunimui
LBF vykdomasis komitetas (VK) aptarė prioritetinės nacionalinės komandos projektą.
Jo esmė – atjauninti suaugusiųjų rinktinę, dalyvausiančią 2026 m. Europos čempionate Sofijoje (Bulgarija), kur atletai kovos olimpinių svorio kategorijų varžybose.
Lietuvos bokso čempionatą planuojama surengti lapkritį Kaune arba Panevėžyje.
Pasiūlyta, be kita ko, A. Kazakevičių rengti svorio kategorijai iki 90 kg (šiuo metu – iki 85 kg), o kaunietį J. Jazevičių – per 90 kg (dabar – iki 90 kg). Šie boksininkai ir A. Trofimčiukas taptų pagrindiniais sportininkais, kuriems LBF skirtų išskirtinį dėmesį rengiantis Europos čempionatui, jie prioriteto tvarka turėtų būti siunčiami į visus Europoje vyksiančius A kategorijos tarptautinius turnyrus.
Taip pat pasiūlyta į Europos čempionatą siųsti Aleksandrą Petrovskį (Vilnius) arba Mykolą Broką (Kaunas), Nojų Šmatauską (Kėdainiai), Arvydą Dainį (Kaunas) ir Beatričę Savickaitę (Kaunas) arba Aną Starovoitovą (Klaipėda).
Planuojama atlikti išsamų boksininkų vertinimą, sudėlioti aiškų treniruočių procesą, kuris apimtų konsultacijas ir individualų darbą su kiekvienu boksininku, atliepiant jų individualius poreikius.
LBF VK pritarė preliminariam 2026 m. varžybų kalendoriaus projektui. Nacionalinį jaunučių čempionatą siūloma surengti kovo 24–28 d. Marijampolėje, jaunių – balandžio 28–gegužės 2 d. Kaune, jaunimo – vasario 24–28 d. Palangoje, suaugusiųjų – lapkričio 10–14 d. Kaune arba Panevėžyje.
Su „World Boxing“ vėliava
2024-ųjų lapkritį Lietuva priimta į naują tarptautinę bokso organizaciją – asociaciją „World Boxing“, o pernai pavasarį LBF ratifikavo įstojimą į „World Boxing“ ir nutraukė visus galimus santykius su Tarptautine bokso federacija (IBA) ir Europos bokso konfederacija (EUBC).
Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) yra išmetęs IBA iš savo narių gretų ir pripažinęs „World Boxing“ kaip olimpiniame judėjime pasaulio lygiu veikiančią tarptautinę bokso federaciją.
2025 m. lapkritį „World Boxing“ kongrese nauju asociacijos prezidentu išrinktas dukart vidutinio svorio pasaulio čempionas ir 2004 m. olimpinis vicečempionas Genadijus Golovkinas (Kazachstanas). Jis pakeitė olandą Borisą van der Vorstą.
„Kelyje į Los Andželo žaidynes atkursime pasitikėjimą olimpiniu boksu, kad užsitikrintume savo vietą Brisbene ir tolesnėje ateityje. Atėjo laikas žengti į priekį kaip vieningai bokso šeimai“, – sakė G. Golovkinas.
Pernai pirmame „World Boxing“ pasaulio čempionate Liverpulyje (Anglija) dalyvavo septyni Lietuvos boksininkai. Deja, nė vienas nepateko į stipriausiųjų aštuonetus.
