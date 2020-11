Prieš Europos čempionato atrankos startą koronavirusas praretino rinktinės sudėtį

Nors šiuo metu situacija dėl koronaviruso Europoje vis dar yra įtempta, tačiau Europos rankinio federacija (EHF) varžybų formato nekeitė ir mačų nenukėlė.

Mūsų šalies rinktinė kovas su Islandija ir Portugalija pasitinka neramios nuotaikos. Komandai, būtent dėl kovos su virusu, negalės padėti Jonas Truchanovičius ir Gerdas Babarskas. Taip pat pajutęs ligai būdingus simptomus paskutinę dieną išvykti negalėjo ir Benas Petreikis. Kiek anksčiau paaiškėjo, jog dėl rankos traumos Lietuvos rinktinėje neišvysime ir Tado Stankevičiaus.

Rinktinės vyriausiasis treneris Mindaugas Andriuška tikino, kad situacija įtempta, tačiau nepaisant to, tikisi atvykusiųjų maksimalaus nusiteikimo.

„Babarsko ir Truchanovičiaus testų rezultatai vis dar buvo teigiami, tad Islandijoje jų tikrai neturėsime. Abu rankininkai trečiadienį vėl darosi testus ir jeigu jie bus neigiami, bandysime kalbėtis dėl rungtynių sekmadienį su Portugalija. Taip pat prieš pat kelionę prastai pasijuto Petreikis. Natūralu, kad nusprendėme nerizikuoti ir jis į Islandiją neatvyks. Situacija yra sudėtinga, tačiau labai tikiuosi, kad vyrai bus maksimaliai nusiteikę“, – kalbėjo treneris.

Nors atranką Lietuvos rinktinė pasitinka be kelių itin svarbių žaidėjų, tačiau vyriausiasis rinktinės treneris tikisi kovoti dėl taškų.

„Tikrai nebus lengva. Juolab, kad prieš pirmąsias rungtynes turėsime tik pora treniruočių, tačiau ir Islandija yra pasikeitusi. Jų sudėtis nėra ta pati, kuriai nusileidome prieš pora metų. Jeigu pavyktų per pirmąsias dvejas rungtynes iškovoti 2 taškus – atrankos startą vertinčiau kaip gerą“, – teigė M.Andriuška.

Panašiai kalbėjo ir vienas rinktinės žaidėjų Mindaugas Dumčius, kuris į Islandiją skrenda tiesiai iš klubo Vokietijoje.

„Situacija tokia, kad iki pabaigos negalėjo būti tikri ar viskas tikrai vyks ir dabar matome, kad neturime net kelių svarbių žaidėjų. Nepaisant to, bent jau aš asmeniškai labai norėjau žaisti. Jau vasarą buvo atšauktos mūsų rungtynės, tad to noro žaisti už Lietuvą dabar yra tikrai beprotiškai daug. Vokietijos lygos tik paskutinėmis dienomis priėmė sprendimą, kad žaidėjai gali išvykti į rinktines. Dabar Vokietijoje žaidžiame be žiūrovų, tačiau svarbiausia, kad rankinis apskritai vyksta“, – kalbėjo kairiarankis.

Lietuvis su dideliu apmaudu prisiminė pastarąjį susitikimą su Islandija ir teigė, kad J.Truchanovičiaus ir G.Babarsko netektis gali turėti rimtų pasekmių mūsų rinktinės gynybai.

„Jų mums tikrai truks, ypač gynyboje, bet turėsime kažkaip kompensuoti jų netektį. Vis dar iki galo neaišku ir kokia bus varžovų padėtis. Bet kokiu atveju noro atsirevanšuoti islandams netrūksta. Tas pralaimėjimas jiems pasaulio čempionato atrankoje buvo skaudžiausias mano karjeroje“, – teigė M.Dumčius.

Lietuva ir Islandijos rungtynes trečiadienį 22:30 val. tiesiogiai bus galima stebėti LRT Plius kanalu.