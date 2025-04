Plaukikai džiugino ne vien rekordais

Varžėsi sostinėje

Lazdynų baseine Vilniuje šalies suaugusiųjų rekordus pagerino „Sostinės SC“ plaukikė Smiltė Plytnykaitė, Šiaulių „Delfino“ atstovės Guoda Tručinskaitė ir Emilija Pociūtė, Kauno plaukimo mokyklos (PM) talentas Tajus Juška.

S. Plytnykaitė 50 m peteliške nuplaukė per 26,64 sek. (buvęs Lietuvos rekordas – 26,71 sek.), G. Tručinskaitė 400 m kompleksiniu būdu – per 4 min. 55,78 sek. (buvo 4 min. 55,85 sek.), E. Pociūtė 50 m nugara – per 28,63 sek. (buvo 28,75 sek.), o T. Juška 100 m peteliške – per 52,46 sek. (buvo 52,55 sek.).

Pasaulio čempionato kvalifikacinius normatyvus įvykdė olimpiečiai Kotryna Teterevkova (200 m krūtine – 2 min. 24,55 sek.) ir Danas Rapšys (200 m laisvuoju stiliumi – 1 min. 46,54 sek.).

T. Juška įvykdė net tris pasaulio jaunimo čempionato normatyvus (100 m laisvuoju stiliumi – 48,91 sek. ir 200 m – 1 min. 48,16 sek., 100 m peteliške – 52,46 sek.), taip pat vieną Europos jaunimo čempionato normatyvą (50 m laisvuoju stiliumi – 22,54 sek.).

Penki T. Juškos medaliai

Penkis medalius (iš jų keturis aukso) iškovojo T. Juška, po keturis – Andrius Šidlauskas (trys aukso) ir D. Rapšys (du aukso).

Lietuvos čempionate Kauno PM atstovai iškovojo iš viso 22 medalius.

Komandų įskaitos lyderiai – Kauno PM atstovai: iš viso – 22 medaliai (9 aukso, 5 sidabro ir 8 bronzos). Po 19 medalių pelnė šiauliečių „Delfinas“ (atitinkamai 9, 5 ir 5) ir vilniečių „Sostinės sporto centras“ (6, 8 ir 5).

Geriausių čempionato sportininkų šešetą sudarė D. Rapšys (2 578 taškai), T. Juška (2 528 tšk.), Kristupas Trepočka (2 499 tšk.), A. Šidlauskas (2 492 tšk.), K. Teterevkova (2 457 tšk.) ir ukrainietis Vadymas Naumenka (2 351 tšk.).

Europos iki 23 metų ir jaunimo čempionatai (50 m baseine) numatyti birželį ir liepą Šamorine (Slovakija), „World Aquatics“ pasaulio čempionatas (50 m) vyks liepos 11–rugpjūčio 3 d. Singapūre, planetos jaunimo čempionatas (50 m) – rugpjūtį Otopenyje (Rumunija).

Lauks daugiau rungčių

Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) valdyba ir Tarptautinė vandens sporto šakų federacija („World Aquatics“) patvirtino, kad į 2028 m. Los Andželo olimpinių žaidynių plaukimo varžybų programą įtrauktos šešios naujos sprinto rungtys.

Vyrai ir moterys, be kita ko, plauks 50 m nugara, krūtine ir peteliške.

50 m krūtine pasaulio rekordas (29,16 sek.) nuo 2023-iųjų tebepriklauso Rūtai Meilutytei, ji yra iškovojusi šios rungties planetos ir Europos čempionatų aukso medalius (iš viso penkis).

R. Meilutytė taip pat yra 100 m plaukimo krūtine olimpinė čempionė (triumfavo 2012 m. Londone), 2023 m. pasaulio čempionė ir 2015 m. vicečempionė, 2016 m. Europos čempionė ir 2018 m. vicečempionė.