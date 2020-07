Paaiškėjo pirmoji „Aurum 1006 km lenktynių“ starto pozicija

Pirmoje kvalifikacijos dalyje dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: jau ne pirmą kartą kelialapį į pajėgiausiųjų dešimtuką pelnė tos komandos, kurių dviejų greičiausių vairuotojų laikai buvo geriausi.

Iš viso varžėsi 24 komandos: keturios ekipos sprendė technines bėdas. „Techninis projektas – Viada“ komandos BMW M3 automobilis per treniruotę užsidegė.

Variklio problemą iki lenktynių starto tikisi išspręsti „Dynami:T Energy by Baltic Petroleum“ („Porsche GT3 Cup“), kvalifikaciją taip pat praleido „GSR Motorsport“ (BMW E90) ir „RD Signs-Polyplast racing team“ (BMW Z4).

Į greičiausiųjų dešimtuką, susumavus dviejų komandos narių rezultatus, pateko 4 „Porsche“ automobiliais važiavusios komandos („Circle K Miles Plus Racing team“, „Porsche Club by LG OLED“, „Vytautas Gazuotas“ ir „Porsche Baltic“), „Lamborghini“ automobiliu važiuojanti „Gera dovana-RD Signs“), 3 TCR įskaitoje besivaržančios komandos („Noker racing team“, „Lesta racing team“ ir „DHL Racing Team“), „Baltic Petroleum by Piano Piano“ komanda (BMWM3) bei „Tarzanija racing“ („Audi S4“).

Per 15 „Super pole“ kvalifikacijos minučių kiekviena komanda turėjo nuspręsti, kuris vairuotojas turi daugiausiai patirties ir galimybių pasiekti geriausią rezultatą.

„Circle K Miles Plus Racing Team“ nusprendė šią užduotį patikėti estui Ralfui Aronui. Jis nenuvylė – geriausias Ralfo rezultatas 1:08.973 min.

Jis tik 0,066 sek. atsiliko nuo 2019 metais kvalifikaciją laimėjusio Konstantino Calko 1 min. 08,907 rezultato, kuris yra šios trasos rekordas.

Kitoms komandoms buvo sunku varžytis su favoritais, tačiau kova dėl antro garbės pakylos laiptelio vyko iki paskutinio rato: būtent jame „Porsche Club by LG OLED“ sugebėjo aplenkti „Vytautas Gazuotas“ lenktynininkus ir pakilti iki antros vietos.

Mantui Janavičiui pavyko paskutinį ratą nuvažiuoti per 1 min. 10.321 sek., o Ramūnas Čapkauskas greičiausiame rate sugaišo 1min.10,680 sek.

Kvalifikaciją laimėjusiai komandai Susisiekimo ministro taurę įteikė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinis direktorius Algis Latakas.

„Viskas vyko beveik tobulai. Jei oro temperatūra būtų buvusi kiek vėsesnė, turbūt būtume pagerinę ir kvalifikacijos rekordą“, – po apdovanojimo teigė lyderių komandos narys Jonas Gelžinis.