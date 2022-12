Paskutinėse 2022-ųjų metų rungtynėse „7bet-Hockey Punks“ ir vėl nugalėjo „Kaunas City“ ekipą

Permainingose rungtynėse Kauno ledo rūmuose „Kaunas City“ 5:6 nusileido „7bet-Hockey Punks“ komandai. Vilniečiams tai buvo antroji pergalė iš eilės prieš savo varžovus per dvi dienas – vakar jie laimėjo rezultatu 7:5.

Rungtynės startavo „Kaunas City“ gynėjo Kosto Gusevo ir „7bet-Hockey Punks“ puolėjo Tomo Tillos apsistumdymu, po kurio kauniečiai pirmą kartą rungtynėse gavo progą žaisti daugumoje. Nepaisant to, šios daugumos metu jie ne tik patys nesukūrė pavojaus prie oponentų vartų, bet ir leido pasižymėti varžovams. Po ritulio įmetimo prie šeimininkų vartų Mauras Baltrukonis iššoko vienas prieš vartininką ir tiksliu metimu į vartų viršų išvedė Vilniaus komandą į priekį (04:46, rez. perd. Dino Mukovozas).



Lygybę rungtynėse atstatė Tomas Ežerskis, kuris laiku kyštelėjęs lazdą nukreipė arti vartų linijos sustojusį ritulį į varžovų vartų tinklą (07:48, rez. perd. Daniyaras Gabdullinas). Netrukus „Kaunas City“ surengė dar vieną rezultatyvią ataką, kai staigiai iš už vartų išnėręs Mykolas Kubilius surado plyšį oponentų vartininko gynyboje ir išvedė savo ekipą į priekį (08:56, rez. perd. T. Ežerskis, Rudolfas Oto Lapsa).



Rezultatas vėl tapo lygus, kai žaidžiant formatu 4 prieš 4 puikaus komandos draugo perdavimo sulaukęs Edgaras Rybakovas gavo laisvės atsidūręs vienas prieš vartininką bei šį suklaidinęs pasiuntė ritulį į vartus (16:35, rez. perd. Tomas Tilla). „7bet-Hockey Punks“ pačioje kėlinio pabaigoje vėl įgavo pranašumą, kai šį kartą prieš tai perdavimą komandos draugui atlikęs Tomas Tilla jau pats atsidūrė atakos smaigalyje bei pasiuntė ritulį į vartus (19:34, rez. perd. M. Baltrukonis, Ilja Četvertakas).



Antrajame kėlinyje komandos ir toliau žaidė atvirą žaidimą, o jo startas visiškai priklausė „Kaunas City“ atstovams. Per nepilnas dvi minutes kauniečiai pelnė net tris įvarčius ir ne tik išlygino rezultatą, bet ir įgijo solidesnį pranašumą. Pirmasis pasižymėjo Egidijus Binkulis (22:06, rez. perd. Paulius Grybauskas), vėliau tiksliai iššovė Aivaras Bendžius (23:27, rez. perd. D. Gabdullinas, Povilas Verenis), o galiausiai E. Binkulis po gražaus individualaus reido pelnė dar vieną įvartį (23:47).



Rezultatyviai besiklosčiusiose rungtynėse savo atsakymą įpusėjus rungtynėms turėjo ir „7bet-Hockey Punks“. Iš pradžių pakartotiniu metimu Tadas Kumeliauskas pasiuntė ritulį į varžovų vartus (29:27, rez. perd. E. Rybakovas), o vėliau iš puikios situacijos pasižymėjo jau Dominykas Motiejūnas (34:36, rez. perd. E. Rybakovas, T. Kumeliauskas).



Kėlinio pabaigoje ritulį į vartus vėl pasiuntė „Kaunas City“, bet Povilo Verenio įvartis nebuvo įskaitytas dėl žaidimo aukštai pakelta lazda.



Nepavykus pasižymėti kauniečiams, trečiajame kėlinyje į priekį vėl įsiveržė svečiai iš sostinės. Greitoje atakoje Ilja Četvertakas sugrąžino pranašumą „7bet-Hockey Punks“ klubui (46:38, rez. perd. M. Baltrukonis, T. Tilla).



Per likusią rungtynių dalį „Kaunas City“ dar turėjo progų išlyginti rezultatą, bet įvarčių daugiau pelnyta nebebuvo ir „7bet-Hockey Punks“ Kaune iškovojo antrąją pergalę per dvi dienas.