Pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate – Lietuvos pergalė prieš Italiją   

Įvarčius Lietuvai pelnė: Danielius Čečekovas - 2 (34:03, Šarūnas Baltrūnas, Deimantas Šulinskas, 55:28), Dovydas Jukna (37:11, Kajus Zeynalovas, Dominykas Sadauskas), Mykolas Škadauskas (39:43, Danila Kovalenko, Algirdas Jaras).
Pirmajame kėlinyje lietuviai ilgą laiką buvo pavojingesni, kol sušlubavo drausmė. Po vienos iš pražangų ledo šeimininkai pelnė pirmąjį įvartį, kai daugumą išnaudojo Andrea Gesumaria (16:33). Mūsiškiai ir toliau pažeidinėjo taisykles ir kėlinį teko baigti mažumoje.
Antrojo kėlinio pradžia Lietuvos rinktinei nežadėjo nieko gero. Mūsiškiai niekaip nerado savojo žaidimo ir ilgai medžiojo pirmąjį įvartį, kol D. Čečekovui pavyko gražiai nukreipti ritulį į vartus po Š.Baltrūno aštraus perdavimo.
Lygus rezultatas buvo nepilnas dvi minutes, kol po grubios gynėjo klaidos Lorenzo Ferretti vėl išvedė Italijos U20 į priekį - 2:1.
Tik po šio dūrio lietuviai atsibudo. Kanados jaunimo lygose žaidžiantys D. Jukna ir M. Škadauskas išlygino ir persvėrė rezultatą Lietuvos U20 rinktinės naudai.
Paskutiniajame kėlinyje Lietuvos rinktinė pagaliau pradėjo demonstruoti, ką sugeba. Lyginti rezultato puolę Italai nerado priešnuodžių tvirtai lietuvaičių gynybai, o mūsiškiai besibaigiant trečiajam kėliniui po D.Čečekovo individualaus reido ir smūgio į “devyniukę” įgijo dviejų įvarčių pranašumą.
Italija bandė gelbėtis žaisdama šešiese be vartininko, tačiau nieko sukurti nebepavyko.
Lietuvos U20 rinktinė į varžovų vartų plotą metė 29 kartus, šeimininkai atsakė 21 metimu. Lietuviai ant prasižengusiųjų suolo praleido 14 minučių, italai buvo nubausti 8 baudos minutėmis.
Lietuvos U20 rinktinė po ilgų savojo žaidimo ieškojimų iškovojo pirmąją pergalę čempionate. Rungtynių geriausiu Lietuvos rinktinės žaidėju buvo pripažintas D.Čečekovas.
Kitose antros čempionato dienos rungtynėse Lenkijos U20 tik po atkaklios kovos 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) įveikė Japonijos U20, Estijos U20 pirmavo prieš Vengrijos bendraamžius, tačiau pralaimėjo jiems 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
Naujausi komentarai