Panevėžio rankininkai pergalę paleido rungtynių pabaigoje

Pirmame kėlinyje virė įnirtinga kova ir abi komandos stengėsi susikurti persvarą. Rungtynių pradžioje kiek geriau sekėsi svečiams iš Panevėžio, kurie išsiveržė į priekį 4:6. Tačiau netrukus aikštelės šeimininkai rezultatą išlygino (8:8) ir persvėrė savo naudai – 11:8. Iki pat kėlinio pabaigos varžovai stengėsi neleisti vieni kitiems atsiplėšti ir kėlinys baigėsi minimaliu skirtumu vilniečių naudai – 14:13.

Antrame kėlinyje rungtynių eiga buvo tokia pati. Vilniečiai ir panevėžiečiai atkakliai kovojo ir tirpdė vieni kitų persvaras: 18:16, 22:19, 23:23, 27:26.

Lūžis, nulėmęs HC „Vilniaus“ pergalę, įvyko iki rungtynių pabaigos likus 6 minutėms. HC „Vilnius“, pirmaudamas vienu įvarčiu, sužaidė atkarpą 3:0 ir padidino savo atotrūkį – 30:26. Per likusį laiką komandos dar pelnė po keturis įvarčius, tad vilniečiai šventė pergalę rezultatu 34:30.

Rungtynėse netrūko įtampos ir šiurkštaus žaidimo. Vien per pirmąjį kėlinį buvo mesti devyni 7 metrų baudiniai, o iš viso per rungtynes jų buvo mesta 15. Be to, 10 kartų žaidėjai buvo išsiųsti ant suolelio pailsėti dviem minutėms.

Vilniečių komandai Martynas Lapinskas pelnė 11 įvarčių, Martynas Žala ir Domantas Raudonius – po 7, Vaidas Drevinskas įmetė 4, Evaldas Veida – 3, Ignas Valiušis ir Federico German Jaime – po 1 įvartį.

Panevėžiečių gretose rezultatyviausias buvo 9 įvarčius įmetęs Paulius Linkevičius, 7 įmetė Egidijus Narakas, 6 – Amandas Šarkanas, po 2 pelnė Titas Vaidžiūnas, Žilvinas Maslauskas ir Mindaugas Barzdenis, po 1 pridėjo Ignas Storukas ir Pavelas Zeifertas.

„Vilniaus“ žaidėjas Martynas Žala teigė, kad rungtynes vertina gerai tik dėl pergalės.

„Žaidybine prasme dar yra daug vietų, kur reikia dirbti, tobulėti tiek gynyboje, tiek puolime. Reikia išmokti visai komandai laikytis žaidybinio plano ir įmesti savo metimus. Priešininkai visą laiką gerai kovojo, laikėsi šalia“, – komentavo M. Žala.

„KKSC-RSSG-Grifo“ atstovas Paulius Linkevičius, nors ir pralaimėta, rezultatu nebuvo nusivylęs.

„Vertinu gerai, kovojome. Žaidimo eigoje galvojome, kad laimėsime, bet pralošėme. Bet rezultatas, manau, tenkina. Mūsų varžovų komanda yra susižaidusi, gerai žaidžia, rimtai nusiteikusi. Mūsų komandoje norėtųsi, kad sustiprėtų jaunimas“, – mintis išsakė P. Linkevičius.

Artimiausios Lietuvos rankinio čempionato rungtynės vyks lapkričio 27 d. Alytuje susikaus šeimininkai „Varsa-Stronglasas“ ir Klaipėdos „Dragūnas“, Utenos „Utena“ priims Kauno „Granitą-Karį“, o Garliavoje RK „Kauno Ąžuolas-KTU“ išbandys Panevėžio „Grifo“ jėgas. Lapkričio 30 d. vyks Šiaulių „SC Dubysos“ ir „Vilniaus“ akistata.