Pakruojo trasoje pergales šventė ne vien lietuviai

Pakruojo rajone, Petrašiūnų trasoje, jėgas išmėgino Erlandas Mackonis, Domantas Jazdauskas, Agilija Skudutytė, latviai Mairis Pumpuras, Edvardas Bidzanis (Europos čempionas), Estijos rinktinės nariai Meico Vettikas, Gertas Krestinovas, Erkis Kahro, Priitas Ratsepas.

MX1 klasės favoritas E. Bidzanis neišvengė klaidų, tačiau galiausiai šventė pergalę. Antrą vietą užėmė M. Pumpuras, trečią – M. Vettikas. 2024-ųjų Lietuvos čempionas Erlandas Mackonis liko šeštas, techninių rūpesčių turėjęs vicečempionas D. Jazdauskas – devintas.

MX2 lenktynes laimėjo taip pat Latvijos sportininkas Markusas Kokinas, aplenkęs tautietį Robertą Lūsį ir estą Romeo Pikandą. Šeštas buvo Klaidas Bukauskas.

750 cm3 motociklų su priekabomis varžybose triumfavo Biržų klubui „Ponoras“ atstovaujantys latviai Janis ir Peteris Jegorovai.

Iššūkiai: kai kuriems jauniausiems lenktynininkams prireikė pagalbos iš šalies. / A. Kučauskaitės / LMSF nuotr.

Europos čempionato dalyvei Agilijai Skudutytei sėkmingiau pasirodyti sutrukdė motociklo gedimas – ignalinietė užėmė antrą vietą, į priekį praleidusi latvę Sarą Vinterę. Trečia buvo kita Latvijos motociklininkė Evelina Meiksanė.

Tarp komandų pirma – „MBP Motocross Team“ (Panevėžys, 564 taškai). Į pirmą penketą taip pat pateko „UtenaRacingSchool.lt“ (560 tšk.), „Oscar MX Team“ (Vilniaus rajonas, 492 tšk.), Panevėžio klubas „Sema“ (410 tšk.) ir Biržų klubas „Agaras“ (388 tšk.).

Lietuvos motokroso čempionato antras etapas numatytas liepos 12–13 d. Biržuose, trečias – rugpjūčio 2–3 d. Utenos rajone, Alių trasoje.

Nugalėtojai

50 cm3 klasė – Matas Lušinskis, 65 cm3 – Ąžuolas Sungaila, 85 kcm3 – Arturas Vinteris, 125 cm3 – Kasparas Uibu, MX2 J – Dovydas Aistis Šikšnys, MX1 – Edvardas Bidzanas, MX1 B – Laurynas Kišonas, MX1 C – Romanas Jakubovskis, MX2 – Markusas Kokinas, MX2 B – Valteris Loginas, MX2 C – Gintaras Liutkus, 750 cm3 su priekabomis – Janis Jegorovas ir Peteris Jegorovas, 750 cm3 su priekabomis B – Darius Sabockis ir Evaldas Valma, keturračiai – Gediminas Volkavičius, keturračiai B – Donatas Ališauskas, keturračiai C – Aurimas Vaškelis, keturračiai (veteranai) – Andris Cirsas, veteranai (40+) – Nerijus Sipavičius, veteranai (50+) – Saulius Stankus.