Paaiškėjo Paulikienės ir Raupelytės varžovės pasaulio čempionate

Antrajame pasaulio čempionate iš eilės Lietuvos garbę gins Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Burtai lėmė, kad jos pateko į G grupę kartu su amerikietėmis Molly Shaw ir Kelly Cheng, ispanėmis Daniela Alvarez ir Tania Moreno bei australėmis Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.
Pasaulio čempionatas vyks lapkričio 14-23 dienomis. M. Paulikienė ir A. Raupelytė 2023 metų planetos pirmenybėse Meksikoje užėmė 17-ą vietą.
Pasaulio čempionate 48 moterų komandos yra suskirstytos į 12 grupių. Į šešioliktfinalį pateks pirmąsias dvi vietas užimsiančios ekipos bei dar keturios geriausios trečiose pozicijose likusios komandos. Aštuonios likusios trečiąsias vietas užimsiančios komandos dalyvaus papildomame atkrintamajame etape.
Lapkričio 14 dieną M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su Ispanijos pora. Pasaulio (FIVB) reitinge lietuvės yra 21-os, o ispanės – 18-os. Tarpusavyje jos yra žaidusios du sykius – abu kartus laimėjo ispanės.
Lapkričio 15 dieną Lietuvos paplūdimio tinklininkių lauks amerikiečių iššūkis. K. Cheng su kita partnere yra 2023 metų pasaulio čempionė. K. Cheng ir M. Shaw duetas pasaulio reitinge rikiuojasi devintas. Neseniai jis triumfavo BPT „Elite“ serijos turnyre Brazilijoje. Su šia JAV pora lietuvės dar nėra žaidusios.
Grupėse etapą M. Paulikienė ir A. Raupelytė baigs akistata su australėmis J. Fleming ir S. Fejes (FIVB – 56). Tai taip pat bus pirma tarpusavio akistata.
Iš Baltijos šalių moterų turnyre taip pat dalyvaus tituluotos latvės Tina Graudina ir Anastasija Samoilova.
