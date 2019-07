Olimpinis ginčas: Japonija atmeta Seulo skundus dėl žemėlapyje vaizduojamų salų

2020-ųjų vasaros olimpiados tinklalapyje esančiame žemėlapyje, kur pažymėtas olimpinio deglo nešimo maršrutas, nedidelės Dokdo salos, kurias Japonija vadina Takešima, priskiriamos Japonijai.

„Pietų Korėja per Japonijos ambasadą Pietų Korėjoje pateikė protestą dėl šio klausimo“, – per eilinę spaudos konferenciją sakė Japonijos vyriausybės atstovas Yoshihide Suga (Jošihidė Suga).

„Japonija Pietų Korėjos pusei pareiškė, kad jos protestas nepriimtinas, atsižvelgiant į tai, kad Japonijai priklauso Takešima ir Japonijos poziciją Japonijos jūroje“, – pridūrė jis.

Pretenzijas į į šią teritoriją reiškia tiek Pietų Korėja, tiek Japonija, ir šių salų skirtingas vaizdavimas abiejų šalių leidžiamuose žemėlapiuose dažnai pakursto įtampą.

Per žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją pernai vasarį Pjongčange abiejų Korėjų atletai žygiavo su Korėjos suvienijimo vėliava, ant kurios ginčijamų salų pavaizduota nebuvo, nes tam prieštaravo Tokijas.

Tuo metu Y. Suga sakė, jog yra „nepriimtina“, kad ant vėliavos vaizduojamos ginčijamos teritorijos.

Be to, Tokijas buvo pasipiktinęs, kad žemėlapiuose ant baldų per Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos lyderių susitikimą ginčijamos salos buvo pavaizduotos kaip Korėjos teritorija.

Pastaraisiais mėnesiais Seulo ir Tokijo santykiai pašlijo, Japonijai sugriežtinus apribojimus aukštųjų technologijų medžiagų, naudojamų ekranų ir puslaidininkių gamyboje, eksportui į Pietų Korėją. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Seulo reikalavimus išmokėti kompensacijas už šalies gyventojų priverstinį darbą Korėjos pusiasalio kolonizavimo metu 1910–1945 metais.

Naujausias ginčas dėl salų kilo likus lygiai metams iki olimpinių žaidynių pradžios.