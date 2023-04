Olimpiečiui gimnastui įveikti maratoną – ne problema: finišą pasiekia rankomis

Pirmųjų Europos žaidynių atidarymo ceremonijoje Lietuvos vėliavą nešęs sportininkas dabar... bėga maratonus.

Raumeningo kūno sudėjimo atletas pirmąjį maratoną įveikė praėjusių metų rudenį. Šiemet R.Guščinas keliskart dalyvavo bekelės (trail – angl.) varžybose, kur nubėgo daugiau nei 50 kilometrų. Ateinantį sekmadienį olimpietis sieks geriausio savo rezultato „Kauno Akropolio maratone“.

„Visada norėjau nubėgti maratoną, bet galvojau, kad ne man. Įveikęs pusmaratonį visada mirdavau tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Po to kažkaip susikaupiau, galvodamas, kad kiekvienam sportuojančiam gyvenime reikia nubėgti nors vieną maratoną. Pradėjau ruoštis likus 3-4 mėnesiams iki maratono ir pirmąjį įveikiau rudenį. Turėjau tikslą subėgti greičiau nei per 3 val. 30 min. – pavyko. Nuo to laiko pradėjau svajoti apie 100 kilometrų“, – pasakojo R.Guščinas.

2012 metais R.Guščinas tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos gimnastu vyru, dalyvavusiu olimpinėse žaidynėse. Trejais metais vėliau lietuvis sublizgėjo pasaulio čempionate, pratimuose ant arklio užėmęs 16 vietą. Įdomu tai, kad visų bėgimo varžybų finišą 32-ejų sportininkas pasiekia... rankomis.

„Pirmą kartą rankomis finišavau prieš metus Olimpinėje dienoje Kaune. Nuo tada, kiek tik dalyvauju bėgimuose, visada paskutinius 20-30 metrų baigiu ant rankų – taip gimnastams priklauso“, – nusijuokė R.Guščinas.

Rankomis maratono distanciją olimpietis įveikė ir kitokiu būdu – irkluodamas stacionarų treniruoklį „Concept“. 42,195 km R.Guščinui pavyko nuirkluoti per 3 valandas.

„Nenoriu būti komforto zonoje, tai vis susigalvoju visokių nesąmonių (juokiasi – aut. past.). Su drauge įveikėme Davido Gogginso iššūkį ir dvi paras kas keturias valandas bėgome 4 mylias – tai yra po 6 kilometrus kas keturias valandas. O nuirkluoti maratoną gal ir būtų lengviau, jei dažniau tą daryčiau. Bet irkluoti ant treniruoklio nesąmonė jau vien dėl to, kad stovi vietoje ir niekas nesikeičia. Čia tas pats, kas įveikti maratoną ant bėgimo takelio“, – šyptelėjo gimnastas.

Kaune gyvenantis atletas didžiausiose Laikinosios sostinės bėgimo varžybose jau dalyvavo ne sykį, tačiau visą maratono distanciją čia bandys įveikti pirmą kartą.

„Tik prasidėjo registracija į Kauno maratoną, iškart užsirašiau bėgti visą distanciją. Savame mieste būtina prasibėgti. Norėčiau pagerinti asmeninį rekordą, bet nelabai protingai treniruojuosi. Draugas pasiūlė prasibėgti 50 kilometrų ir tokiems iššūkiams, aišku, iškart pasirašiau. Turėčiau ilsėtis prieš Kauno maratoną, bet vietoj to, likus savaitei, nubėgau 50 kilometrų“, – teigė R.Guščinas.

„Kauno Akropolio maratonas“ vyks jau šį sekmadienį – balandžio 23-iąją. Bėgikai kviečiami varžytis ne tik maratono, bet ir „Hollister pusmaratonio“, „Forvia 10 km“, „SDG 5 km“, „Toyota 1,5 km“ bei „Activus 400 m“ distancijose.

