Nesunkiai įveikęs italą Džokovičius žengė į trečiąjį „Australian Open“ etapą

Ketvirtoji pasaulio raketė varžovą nugalėjo rezultatu 6:3, 6:2, 6:2 ir tęsia savo žygį link dar vieno istorinio pasiekimo legendinėje „Rod Laver“ arenoje.
Mačas truko dvi valandas ir šešiolika minučių. Didžiąją jo dalį aikštėje dominavo Džokovičius. Pirmajame sete jis greitai perėmė iniciatyvą, jau antrajame geime atlikęs breiką, o vėliau nemažino tempo ir kituose setuose.
Maestrelli trumpam viltį atgavo trečiajame sete, kai po kelių nesėkmingų epizodų sugebėjo atsitiesti, tačiau Džokovičius netrukus dar kartą pakėlė žaidimo lygį ir be didesnės intrigos užbaigė susitikimą pergale.
