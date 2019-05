Naujas elektromobilių varžybų rekordas: iš Vilniaus į Palangą – per 3 val. 28 min.

Penktadienio vakarą Palangoje finišavo penktosios Lietuvoje, o drauge ir Baltijos šalyse, elektromobilių varžybos „Charge it on! Vilnius – Palanga”, kurias nuo pat pirmųjų rengia VšĮ „Autoeventus“.

Prieš varžybų startą Europos aikštėje šalia sostinės savivaldybės daugelis organizatorių ir pačių dalyvių drąsiai prognozavo, jog šiandien nelemta išsilaikyti šių varžybų rekordui, kuris dar ryte priklausė Vaidotui Kvikliui ir Pauliui Sviklui, trečiaisiais renginio metais 337 km atstumą su „Hyundai Ioniq“ nuvažiavusiems per 4 val. 5 min.



Startavo paskutiniai, finišavo pirmi

Varžybų finišo ceremonijoje Palangoje daugiausia dėmesio susilaukė pranašauto naujo rekordo autoriai ir pirmosios vietos laimėtojai galingesnių, o tiksliau – talpesnių, turinčių per 50 kWh akumuliatorių įkrovą elektromobilių „Energijos tiekimo“ ekipažas, didžiausiąjį šalies kurortą su „Hyundai KONA electric“ pasiekęs per 3 val. 28 min. ir 25 sek.



Rekordininkų automobilį į pergalingą finišą vedė darnus renginio debiutantų, keturių Dakaro maratonų šturmo dalyvio Vaidoto Žalos ir „Energijos tiekimo“ generalinio direktoriaus Dariaus Montvilos ekipažas.





Tai pirmas nugalėtojų elektromobilis šių renginių istorijoje, finišą pasiekęs be sustojimų papildomai baterijų įkrovai ir ankstesnįjį rekordą pagerinęs bemaž 40 minučių. Kas lėmė tokį puikų rezultatą, netgi nepaisant to, kad beveik visiems 18 ekipažų pūtė gana smarkus priešpriešinis vėjas?



„Pirmiausia, gerai atlikti namų darbai, - renginio spaudos centrui, viešųjų ryšių agentūrai „Visus Bonus“ sakė D. Montvila, kuriam penktadienį teko šturmano pareigos. – Varžybų išvakarėse nemažai padirbėjome testuodami elektromobilį, kokiais režimais jis taupiausias, kaip priversti save neskubėti. Elektromobilis, kad niekas neįtartų išankstinėmis pasirengimo privilegijomis, testuotas automagistralėje Vilnius – Panevėžys – Vilnius, o pergalę penktadienį mums garantavo optimalus 100-110 km/val. vidutinis greitis ir ties finišo linija likęs trapus – tik 3 proc. akumuliatoriaus įkrovos rezervas“.



Nugalėtojų ekipažui be pergalę priminsiančio „Technical Insulation Services” meistrų pagaminto pagrindinio prizo atiteko ir Elektros tinklų, elektrifikacijos produktų, pramonės automatizavimo bei robotų ir pavarų novatoriškų technologijų lyderės ABB apdovanojimas - elektromobilių įkrovimo stotelė „EV Lunic B“, puikiai tinkanti ir namams, ir biurui.

Paradoksas ar ne, tačiau nugalėtojų ekipažui prieš varžybų pradžią ištraukti burtai lėmė paskutiniąją starto poziciją, o finišavo jis pirmas, greičiau už visus.

Aukšta debiutantų pozicija

Penktosiose „Charge it on! Vilnius – Palanga” elektromobilių varžybose debiutavo ir geriau žiedinių lenktynių trasoje žinomas tėvo ir sūnaus Algirdo ir Andriaus Ramanauskų, prieš septynerius metus Lietuvoje pristačiusių 1000 km lenktynių monstrą „Algirdai Racing-Aquila CR1-LS7“, ekipažas.



Šįkart „Algirdai Racing Team“ duetas vairavo tokį pat elektromobilį, kaip ir čempionai ir, atsilikę nuo jų mažiau nei 2 minutėmis, finišavo antri.



„Startavome priešpaskutiniai ir bemaž visą kelią važiavome kartu su nugalėtojais, todėl niekaip nesuprantu, kur praradome tas nepilnas dvi minutes?.. – geros nuotaikos po finišo nestokojo Algirdas Ramanauskas. – Mes irgi nestojome papildyti resursų, o finiše buvo belikę vos du procentai baterijų talpos, tačiau sunkiausia buvo ne strateguoti ar kautis dėl vietos ant nugalėtojų pakylos, o keisti mastymą prie vairo ir nelėkti kaip pametus galvą“.



Pajėgiausių klasėje trečiąja vieta tenkinosi ankstesnis rekordininkas Vaidotas Kviklys, šįkart „Fakto Auto – Top Gear Team“ ekipos garbę gynęs kartu su žurnalo vyriausiuoju redaktoriumi Tadu Markevičiumi ir kelionėje sugaišę 3 val. 50 min ir 20 sek.



Tretieji prizininkai irgi nestojo papildyti resursų ir vairavo tokį pat automobilį, kaip ir nugalėtojai.



Apmaudžiausia, ko gero ketvirtoji vieta, esanti visai šalia nugalėtojų pakylos.



Šįkart ją su „Audi e-tron“ elektromobiliu užėmė „E-Citybee“ ekipos nariai Algimantas Kalėda ir Dovydas Genys, finišą pasiekę po 3 val. 59 min ir 15 sek. ir „Ecodriving LT“ atstovės Vaidos Balčiūnienės pagerbti ir specialiu efektyvaus vairavimo su patyrusiu treneriu prizu.



Penkti liko „žalią iki galo“ elektromobilį arba įkrovimui naudoti tik žaliąją energiją skatinantys „SoliTek-Autojuta“ atstovai Linas Damasickis ir Donatas Černiauskas („Audi e-tron“), o šešti – „Inchcape Motors Lietuva“ komandos nariai Donatas Gaidelis su Andriumi Šeršniovu, vairavę „Jaguar I-Pace“.



Pirmieji trys ekipažai visą atstumą įveikė nesustoję. Bene svariausias to faktorius, rinkoje pasirodę ir varžybose išbandyti nauji elektromobiliai, kurių akumuliatorių talpa leidžia nuvažiuoti didesnį atstumą, nei iš Vilniaus iki Palangos.



Ilgesnis kelias finišo link



Kiek kebliau kelią link finišo skynėsi kitos klasės, į kurią pateko iki 50 kWh akumuliatorių talpą turintys elektromobiliai. Iš šios grupės nefinišavo nė vienas, papildomai neužtrukęs prie įkrovimo įrangos.



Sėkmė šioje klasėje, kurioje varžėsi 12 komandų, lydėjo UAB „Elektromobiliai“ atstovus Nerijų Rakauską ir Dainių Jaką, su „Hyundai Ionic“ Palangą pasiekusius per 4 val. 09 min. 40 sek.



„Papildyti energijos resursų stojome du kartus, - po finišo sakė visose iki šiol vykusiose varžybose dalyvavęs N. Rakauskas. – Pastebiu, jog kasmet vis plečiasi entuziastų gretos, o ypač ryškus techninis progresas. Tačiau bene labiausiai džiugina gera linkintys kolegos, kaskart vyraujanti džiugi, šventiška atmosfera, kurios nesugeba atvėsinti net ne itin šiltas penktadienį vyravęs oras“.

Iki 50 kWh klasės nugalėtojus specialiu savo prizu apdovanojo Vakarų Lietuvos mažmeninės buities technikos ir elektronikos prekybos lyderė „Technorama“.

Tik 1 minute ir 15 sek. trasoje ilgiau nei šios grupės nugalėtojai užtruko antrieji prizininkai – „Vilnius dūzgia“ pirmosios komandos damos Laura Urniežiūtė ir Gintarė Makarevičienė, pirmenybė teikusios irgi „Hyundai Ionic“.



Trečiąjį nugalėtojų pakylos laiptelį užėmė BMW i3 vairavę „Phoenix Contact“ komandos nariai Virginijus Valevičius ir Rimantas Žiedelis, finišavę per 4 val. 16 min. 50 sek.

Ekonomiškiausias taupiųjų gretose

Renginio baigiamajame vakare išdalyta krūva kitų specialių prizų, tarp kurių didelio ažiotažo susilaukė ekonomiškiausio šių labai ekonomiškų varžybų ekipažo rinkimai.

Ekonomiškiausiu pripažintas ERGO atstovų Darmanto Šimonio ir Edgaro Sakavičiaus duetas, vairavęs „Hyundai Ionic“, kurio rodiklis 16,40 kWh/100 km

Nugalėtojai apdovanoti saulės modulių gamintojo Vilniuje, visoje šalyje įrenginėjančio saulės elektrines, „SoliTek“ specialiuoju prizu.

Antrąją vietą ekonomiškumo varžybose užėmė Tauragės savivaldybės atstovių Solveigos Skarbaliūtės ir Karolinos Stirbytės ekipažas, o treti liko ABB atstovai Paulius Gūžys su Audriumi Lapinsku.