Motorlaivių varžybos: lietuvis lenktynių alkį malšino Norvegijoje

Sutrumpino renginį

Motorlaivių "Formulės-2" (F2) lenktynininkai Norvegijoje jėgas išbandė po ilgos pertraukos – pastarąjį kartą jie tarptautinėse varžybose buvo susitikę pernai gruodį.

Renginio iniciatorius – triskart pasaulio ir Europos bei daugkartinis Norvegijos motorlaivių sporto čempionas Frode Sunsdalas.

Vis dėlto organizatoriams teko sutrumpinti varžybų programą: dėl COVID-19 pandemijos grėsmių lenktynės vyko tik vieną dieną, o ne dvi, kaip iš anksto planuota.

Tionsberge F2 motorlaiviais startavo ne vien vyrai – su jais sėkmingai konkuravo švedė Bimba Sjoholm.

Finalą pradėjau labai gerai, septyniolika ratų buvau antras, bet, likus plaukti tris ratus, lūžo reduktoriaus ašis.

Radaras – nepatikimas?

Pirmiausia buvo surengtos greičio ir sprinto varžybos.

F2 greičiausiųjų trijulę sudarė F.Sunsdalas (182,8 km per val.), švedas Johanas Oesterbergas (180 km per val.) ir E.Riabko (176 km per val.).

"Kažkodėl nesutapo mūsų komandos telemetrijos ir organizatorių greičio radaro duomenys: mes užfiksavome 188 km per val. greitį, norvegai – mažesnį. Tačiau tai tikriausiai patyrė visi dalyviai", – svarstė E.Riabko.

Sprinto rungtį laimėjo norvegas Tobias Munthe-Kaasas. Antrą vietą užėmė F.Sunsdalas, trečiąją – B.Sjoholm.

"Dėl akumuliatoriaus kaltės neužvedėme variklio, tad net nestartavome", – krimtosi Lietuvos sportininkas.

Persekiojo lyderį

Po kvalifikacijos lenktynių pirmą starto poziciją užėmė T.Munthe-Kaasas, antrąją – B.Sjoholm, trečiąją – E.Riabko.

Surengti trys pagrindiniai plaukimai: pirmąjį laimėjo B.Sjoholm (E.Riabko užėmė antrą vietą), antrąjį ir finalinį – norvegas Christianas Carlsenas (Lietuvos atstovas buvo trečias ir šeštas).

"Finalą pradėjau labai gerai, septyniolika ratų buvau antras, bet, likus plaukti tris ratus, lūžo reduktoriaus ašis. Iš pradžių maniau, kad pamečiau laivo sraigtą, tačiau jis, ačiū Dievui, buvo savo vietoje. Deja, mums varžybos baigėsi", – papasakojo E.Riabko.

"Negalėjau padaryti nė menkiausios klaidelės, nes Edgaras visą laiką atkakliai persekiojo", – pripažino Ch.Carlsenas.

Lietuvos sportininkui finalo lenktynes Norvegijoje apkartino motorlaivio gedimas.

Kviečia Kupiškis

COVID-19 pandemija gerokai pakoregavo šiemetinį motorlaivių F2 sezoną.

Dėl epidemijos neįvyko planuoti pasaulio čempionato etapai Latvijoje ir Rusijoje. Birželį Portugalijoje numatytos lenktynės perkeltos į rugsėjį, šį mėnesį taip pat tikimasi surengti etapą Kaune.

F2 sezono pabaigtuvės numatytos gruodį Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAV).

Rugpjūčio 15–16 d. Kupiškyje vyks motorlaivių OSY-400, GT-15, GT-30 Europos čempionatas. Mūsų šaliai atstovaus Nida Kilinskaitė ir Naglis Riabko (GT-15), Mantas Kukcinavičius (GT-30), Arvydas Dranseika (OSY-400).

Laukiama dalyvių iš Estijos, Kroatijos, Latvijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Slovakijos