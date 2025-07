Mirė vyriausias pasaulyje maratonų bėgikas

Vietinė Indijos žiniasklaida pranešė, kad pirmadienį per avariją, kai jį kertantį kelią savo gimtajame kaime netoli Džalandharo Pandžabe partrenkė automobilis, F. Singhas patyrė sunkių galvos sužalojimų. Jis buvo nuvežtas į ligoninę, kur vėliau mirė. Londone įsikūręs jo bėgimo klubas ir labdaros organizacija „Sikhs In The City“ patvirtino jo mirtį.

Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi atidavė pagarbą F. Singhui, sakydamas, kad jis buvo „nepaprastas dėl savo unikalios asmenybės ir būdo, kuriuo jis įkvėpė Indijos jaunimą labai svarbia sveikatingumo tema“.

F. Singhas tapo vyriausiu žmogumi, kuris 2011 metais Toronte, būdamas 100 metų, nubėgo visą maratoną. Gineso rekordų knyga jo pasiekimo nepripažino, nes jis neturėjo gimimo liudijimo, patvirtinančio jo amžių. F. Singhas turėjo Britanijos pasą, kuriame buvo nurodyta jo gimimo data – 1911 metų balandžio 1-oji, o Indijos vyriausybės pareigūnų laiške teigiama, kad 1911 metais gimimo įrašai nebuvo vedami.

2012 metų Londono olimpinių žaidynių deglo nešėjas F. Singhas pradėjo bėgioti būdamas 89 metų, kad įveiktų depresiją, kai Indijoje vienas po kito mirė jo žmona ir sūnus. Sūnaus žūtis 1994 metais dėl savo šiurpaus pobūdžio jam buvo ypač sunki.

F. Singhas ir jo sūnus Kuldipas, abu ūkininkai, vidury audros tikrino savo laukus, kai vėjo atneštas gofruotos skardos gabalas tėvo akivaizdoje nukirto Kuldipui galvą.

F. Singhas, kurio kiti penki vaikai emigravo, liko visiškai vienas.

„Jis nemanė, kad be sūnaus verta gyventi“, – sakė jo treneris Harmanderis Singhas.

Jis išvyko gyventi pas jauniausią sūnų į Londoną. Ten sporto entuziastas F. Singhas lankėsi sikhų bendruomenės organizuojamuose turnyruose ir dalyvavo sprinto varžybose. Jis susipažino su keliais sikhais maratonų bėgikais, kurie paskatino jį imtis ilgų distancijų bėgimo. Vieną dieną jis pirmą kartą per televiziją pamatė maratoną ir nusprendė, kad būtent tai ir nori daryti.

Būdamas 89 metų, 2000-aisiais, jis pirmą kartą nubėgo Londono maratoną, o po to įveikė dar aštuonis. Geriausias jo laikas – 5 valandos ir 40 minučių 2003 metų Toronto maratone.

„Iš tragedijos kilo daug sėkmės ir laimės, – yra sakęs F. Singhas.

F. Singhas paskutinį kartą varžybose bėgo 2013 metais būdamas 101 metų amžiaus, Honkongo maratono 10 km distanciją įveikęs per 1 val. 32 min. 28 sekundes.

Pasitraukęs iš lenktynių jis sakė, kad tikisi, jog „žmonės mane prisimins ir nepamirš“. Jis taip pat norėjo, kad žmonės ir toliau kviestų jį į renginius, „o ne visiškai mane pamirštų vien dėl to, kad nebėgioju“.

„Jis buvo išskirtinis sportininkas, pasižymėjęs neįtikėtinu ryžtu, – sakė N. Modi. – Skaudu dėl jo mirties. Savo mintimis esu su jo šeima ir nesuskaičiuojamais gerbėjais visame pasaulyje.“