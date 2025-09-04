 Mindaugas Kieras išlydimas į paskutinę kelionę

2025-09-04

Ketvirtadienį artimieji rinkosi pagerbti ir į amžinybę išlydėti tragiškai žuvusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio, buvusio rinktinės kapitono, Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiojo trenerio Mindaugo Kiero.

Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje aukotos šiandien, 9 val., o 14 val. prasidėjo laidotuvių procesija.

Atsisveikinti su velioniu atvyko gausus būrys žmonių, tarp kurių – ir garsūs Lietuvos žmonės.

Po atsisveikinimo artimieji kvietė uždegti žvakę prie M. Kiero antrųjų namų – ledo arenos.

„Vietoje gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė mums visiems“, – tokiu prašymu kiek anksčiau dalijosi velionio šeima.

Primename, kad trečiadienio vakarą laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ rinkosi artimieji bei bičiuliai. Čia, greta karsto, buvo galima išvysti ir tai, kas primena velionio gyvenimo aistrą, – ledo ritulio atributiką.

Atsisveikinimas su ledo ritulio legenda Mindaugu Kieru
Nelaimingas atsitikimas

Panašu, kad vyras savaitgalį žuvo per nelaimingą atsitikimą.

„Jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas“, – LRT.lt sakė M. Kiero draugas ir bendražygis Šarūnas Kuliešius.

Anot delfi.lt, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė 1980 m. gimusio vyro kūną.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Na tai
Zurnaliugoms nauja tema.. Aisku beprasme mirtis,bet kai suauges zmogus elgiasi neatsakingai, kokio jis bebutu rango, tai matomai jo likimas ir a.a. Uzuojauta artimiesiems!
Cha cha cha
kiek galima kasdien po straipsni rasyt
