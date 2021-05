Lietuvos rankinio rinktinė sužinojo varžovus Europos čempionate (trenerio komentaras)

Lietuvos rinktinė žais Košicės mieste Slovakijoje, o mūsų komandos varžovėmis bus Norvegijos, Rusijos ir vienos iš čempionato šeimininkių Slovakijos rinktinė.

Vyriausiasis rinktinės treneris Mindaugas Andriuška teigė, kad burtai nuteikia gana optimistiškai, o dvi varžovės yra gerai pažįstamos.

„Nors Europos čempionate visos komandos jau būna aukščiausio lygio, tačiau tikrai negalime skųsti burtais. Dvi varžoves pažįstame gana gerai, kadangi su jomis teko susidurti pastaruoju metu ir abi jas netgi esame įveikę“, – varžovus vertino M.Andriuška.

Iš pirmojo krepšelio Lietuvai teko Norvegijos rinktinė. Su šia rinktine Lietuva žaidė praėjusioje Europos čempionato atrankoje ir namuose šventė pergalę – 32:29. Vis tik nuo 2016 metų varžovai stipriai žengė į priekį ir iškovojo 2 pasaulio čempionatų sidabrus bei Europos bronzą.

„Negali sakyti, kad tai bus ta pati komandą, kurią įveikėme prieš keletą metų. Nuo to momento Norvegija įsitvirtino Europos elite ir tapo viena iš vedančiųjų komandų. Tai labai gerai sukomplektuota ekipa, turinti visose pozicijose po kelis pasirinkimus. Vis tik pirmasis krepšelis yra toks, kad visos komandos yra elitinės ir kad ir ką begausi iš ten – lengva tikrai nebus. Su Norvegija bus tikrai įdomu sužaisti ir Europos čempionate. Žaisdamas su tokio lygio varžovais renkiesi labai brangią patirtį“, – reziumavo strategas.

Seniausiai Lietuvos rinktinė nebuvo žaidusi su Rusijos rankininkais, tačiau pastarasis susitikimas buvo itin skaudus. Būtent šios šalies rinktinė užkirto kelią Lietuvai į 2015 metų pasaulio čempionatą paskutiniajame atrankos etape.

„Su Rusija nežaidėme jau gana seniai ir tai turbūt menkiausiai pažįstamas varžovas. Nemažai stebėjau šios komandos žaidimą pastarajame pasaulio čempionate. Tai jaunėjanti komanda, kuri yra išgyvenusi kartų kaitą. Kol kas ties šiuo varžovu labai daug klaustukų“, – kalbėjo M.Andriuška.

Pastarajame Europos čempionate rusai savo pasirodymą baigė dar grupių etape ir finišavo 22 vietoje galutinėje įskaitoje. Pasaulio čempionate praėjusią žiemą Egipte Rusijos rinktinė pateko į antrąjį varžybų etapą, bet galutinėje rikiuotėje liko 14 pozicijoje.

Lietuvos rinktinei puikiai pažįstami būsimi čempionato šeimininkai slovakai. Būtent su Slovakijos rinktine mūsų komanda žaidė praėjusioje pasaulio čempionato atrankoje. Tuomet Liuksemburge vykusiame mače lietuviai palaužė slovakus 25:24 ir žengė į kitą planetos pirmenybių atrankos etapą.

„Dėl Slovakijos rinktinės jausmai dvejopi. Be abejo, žaisti prieš šeimininkus niekada nėra lengva. Nepaisant to, tikimės, kad žiūrovai į rungtynes bus įleidžiami, nes norisi pajausti tą atmosferą ir iš pirmenybių pasiimti maksimumą. Slovakus įveikėme atrodytų visai neseniai, tad iš šitos pusės – varžovas neturėtų per daug bauginti. Bet kokiu atveju reikia nudirbti daug darbo iki čempionato ir vyksime tikrai kautis dėl pergalių“, – teigė vyriausiasis treneris.

Europos čempionatas startuos sausio 13 dieną ir tęsis lygiai dvi savaites. Pirmajame etape komandos sužais po 3 mačus ir iš kiekvienos grupės į kitą etapą pateks po 2 pirmąsias ekipas. Antrajame etape 12 komandų vėl bus suskirstytos į 2 grupes po 6 rinktines, o į pusfinalį žengs po dvi pirmąsias grupių komandas.

Vienintelį kartą, kuomet Lietuvos rinktinė dalyvavo Europos čempionate, 1998 metais Italijoje ji finišavo 9 vietoje.

A grupė: Slovėnija, Danija, Šiaurė Makedonija, Juodkalnija;

B grupė: Portugalija, Vengrija, Islandija, Nyderlandai;

C grupė: Kroatija, Serbija, Prancūzija, Ukraina;

D grupė: Vokietija, Austrija, Baltarusija, Lenkija;

E grupė: Ispanija, Švedija, Čekija, Bosnija ir Hercegovina;

F grupė: Norvegija, Rusija, Slovakija, LIETUVA